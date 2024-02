Vivo Sessions presenta a The Rapture (DJ Set)

Show único

En las alturas de la Ciudad de México

VIVO SESSIONS, los expertos en crear experiencias irrepetibles vuelven a CDMX con un evento del que se hablará durante mucho tiempo. Los productores brindarán una fiesta inolvidable a más de 125 metros de altura en un helipuerto ubicado en el corazón de la ciudad de México, que por supuesto contará con todas las medidas de seguridad necesarias para la realización de un show de esta indole. Muy pocos serán los afortunados que podrán disfrutar de esta experiencia que además de la increíble música, incluirá barra libre de bebidas y botanas, por lo que los asistentes no tendrán que preocuparse por nada más que disfrutar la música y la hermosa vista al atardecer en la ciudad de México.

El afamado músico Vito Roccoforte, fundador de la banda neoyorquina de dance-punk, The Rapture tomará los controles de la pista de baile durante esta fiesta, en la que sus más grandes fans podrán convivir con él a menos de un metro de distancia, lo que hará que se convierta en una noche memorable. Vito no desconoce para nada el escenario como DJ, pues durante años se ha presentado alrededor del mundo en este formato. El cartel en esta ocasión es complementado por los actos de André VII (The Wookies), Creyente, Miss Mara y Poli.

Vivo Sessions acerca al público con sus artistas favoritos a través de experiencias de vanguardia, locaciones poco comunes y conceptos diferentes y por si fuera poco, todo quedará inmortalizado en video de la más alta calidad como de costumbre. ¡Una verdadera vivencia inigualable te espera en las alturas de la ciudad más grande del mundo!

¿Estas listo para vivir una experiencia única en la vida? ¿Estás listo para ser parte de algo realmente especial? Marca el próximo 15 de marzo en tu calendario y consigue tus accesos en la plataforma EVENTBRITE, accesos limitados.