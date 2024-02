Ya no pueden en Morena ni en Palacio con el “hashtag” contra López Obrador

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Premio “pitero” para Bertha Alcalde Luján

En la Cámara de Diputados, de nueva cuenta se dio el zafarrancho -con toma de tribuna y toda la cosa- porque está visto que esta errada y llamada cuarta transformación, empezando por quien la encabeza, ya no hallan qué hacer con el “hashtag” que lleva semanas circulando por las “ex benditas redes sociales “NarcoPresidenteAMLO”, sobre todo porque en época electoral inciden directamente en Morena, lo que tiene muy preocupados a los militantes de este partido y, en general, a esta errada y llamada Cuarta Transformación.

Desde luego, no podría faltar la intervención del flamante vocero de Claudia Sheinbaum, el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, quien subió a la tribuna a denunciar un complot internacional orquestado por la DEA y el FBI y por ende, el gobierno de Estados Unidos y por eso echó mano de la reciente visita de la abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez a Estados Unidos.

Fernández Noroña se sumó a la posición que hizo pública el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que calificó al presidente Andrés Manuel López Obrador de “un hombre honesto”. No hay que olvidar que el legislador petista ha viajado a Venezuela para demostrar su servilismo al impresentable de Maduro. “La derecha, desesperada, canalla, infame, ha articulado una conjura internacional de las derechas para hacer de México la campaña electoral más sucia que se haya realizado, no en la historia del país, en la historia de la humanidad”.

En esas exageraciones y dislates estaba Fernández Noroñ cuando recibió respuesta por parte del diputado panista Jorge Triana, quien aclaró que la oposición no manda bots a las redes sociales, “nosotros mandamos votos a las urnas y por esos votos van a perder”, no por los bots ni por su complot orquestado “desde los sótanos del poder”.

Desde inicios de esta errada y llamada Cuarta Transformación, se dice que las campañas por las “ex benditas redes sociales” son por parte de “bots” y aquí hay que corregir que en primer lugar, las granjas de “bots” las pagan desde Palacio Nacional y se dedican a hostigar a todo aquel que no esté de acuerdo con las ocurrencias del presidente López Obrador.

Tal parece que en Palacio Nacional, además, no se dieron cuenta de la presencia que sociedad de carne y hueso tuvo en la marcha de la llamada “marea rosa” y en este punto, el diputado Jorge Triana resaltó que no son bots los que están haciendo la campaña contra López Obrador, pues hace unas semanas cientos de miles de mexicanos le gritaron “narcopresidente” y recordó que han denunciado las llamadas “cuentas mascota” con las que se ha atacado a opositores, activistas en derechos humanos, actores, deportistas y periodistas críticos.

Por su parte, Mirza Flores Gómez, diputada de MC, manifestó que estas campañas no le vienen bien a las y a los mexicanos, al tiempo que recordó que los discursos de odio “se iniciaron y promovieron desde Palacio Nacional, los cuales han dividido a un país entero. Claro que es delicado que se hable de narcocampañas, narcogobiernos y narcoservidores”.

Si en Morena estuvieran tan tranquilos, seguros de que ganarán “carro completo” en las elecciones del 2 de junio, no se darían estas expresiones de seguir dividiendo e incluso, adelantar que habrá conflicto poselectoral y que estos comicios, se podrían resolver en los tribunales.

Municiones

*** Con la de esta semana, el alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, lleva 16 denuncias interpuestas en la Fiscalía capitalina, cuyo encargado del despacho es el abogado exprés y debutante Ulises Lara, por obras irregulares autorizadas en esa demarcación de la CDMX. Desde finales del año pasado, el panista denunció al ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Ulloa Pérez, por supuestamente permitir 25 construcciones irregulares y facilitar cambios de uso de suelo con el reconocimiento de actividades inexistentes.

*** Por lo visto, Bertha Alcalde Luján está destinada a recibir puro premio “pitero” por parte de esta errada y llamada Ccuarta Transformación. Situación muy diferente a la que vive su hermana, Luisa María Alcalde, la flamante secretaria de Gobernación. Se nota que López Obrador le había prometido a Bertha Alcalde “el oro y el moro”, pero al final, no se lo cumplió. Como se recordará, primero la quiso llevar a la titularidad del Instituto Nacional Electoral, (INE), posición que ahora ocupa Guadalupe Taddei. Después, el tabasqueño se la “pintó” más bonito y la llevó en la terna para ocupar el lugar que dejó vacante un vapuleado Arturo Zaldívar, que ahora atraviesa penosa situación. Incluso, en el Senado de la República, la hermana de la titular de la Segob, se llevó el mayor número de votos, pero al final, la oposición en la Cámara alta le cortó toda posibilidad. Conforme a medias con su mala suerte, al inquilino de Palacio Nacional se le ocurrió nombrarla, -en el último tramo de su gestión-, como la flamante directora del ISSSTE, en sustitución de Pedro Zenteno, sí, ese que se curó la Covid con gotas homeópatas. El caso es que de ninguna manera puede esperarse que con la llegada de Bertha Alcalde a dicho Instituto, las cosas se vayan a componer. Eso no sucederá ni siquiera un poco, sólo viene a terminar y cerrar todo.

*** La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, recibió al embajador extraordinario y plenipotenciario de España en México, Juan Duarte Cuadrado. La diputada priista señaló que, para México, España es un socio estratégico y prioritario, “por lo que nuestras relaciones se profundizan cada vez más a favor de nuestras naciones”.

*** Ya se consignaba en este espacio apenas, que al flamante candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ni sus propios correligionarios le dieron una buena despedida cuando pidió licencia en la Cámara de Diputados; ni caso le hicieron. Pues ayer, otro que pintó su rayita, fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que hizo mucho énfasis en que no participará en la campaña de Álvarez Máynez, y ya visiblemente molesto, arremetió en contra del partido que lidera Dante Delgado, por las decisiones que ha tomado MC en el proceso electoral nacional. Específicamente, el mandatario estatal señaló: “yo no soy fosfo-fosfo, yo soy un político serio y así me voy a mantener hasta el último día de mi encomienda” y agregó que vergüenza le da lo que pasa en el partido naranja. ¿Así o más directo?