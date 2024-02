Arrancan las campañas

Augusto Corro

Los candidatos presidenciales iniciarán sus campañas en diferentes lugares del país. El sector con mayor presencia se encuentra integrado por el PAN, PRI y PRD con el nombre de Fuerza y Corazón por México.

Las otras dos organizaciones políticas que participarán en la contienda electoral son la coalición que encabeza Morena (Juntos Haremos Historia), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde.

También está en la lucha electoral por la silla presidencial el candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez. Los candidatos darán a conocer sus proyectos políticos con el propósito de ganar votos, aunque las promesas de campaña siempre se olvidan. En el presente, la morenista Claudia Sheinbaum afirmará que seguirá con la línea de la Cuarta Transformación (4T, del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el caso de la opositora hidalguense, Xóchitl Gálvez, su plan de campaña será poner el dedo en las llagas de los errores del gobierno lopezobradorista.

Por ejemplo, señalar con índice de fuego los graves problemas de inseguridad que se viven en el país y que califican a México entre los primeros lugares de violencia en el mundo.

El candidato naranja, Álvarez Máynez, seguramente tiene listo todo para su campaña, en la que tendrá una importante influencia su compadre, el gobernador fosfo-fosfo, de Nuevo León, Samuel García, distinguido por su participación en las redes sociales.

En los partidos políticos se refleja una aparente calma a pesar de las ambiciones de los dirigentes. En Morena, no toda la militancia se encuentra conforme con los premios que repartió su líder, Mario Delgado, a los morenistas de nuevo ingreso. Los nuevos morenistas llegaron de partidos en vías de desaparición, entre otros ex priistas, ex panistas, ex perredistas, etc. No tuvieron ningún problema para que los designarán como candidatos a diputados o senadores de la organización guinda.

Uno de los principales inconformes por las decisiones de premiar a ex opositores es el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. El mandatario oaxaqueño no quiere al ex gobernador de esa entidad, Alejandro Murat.

Los argumentos para rechazar a Murat por parte de Jara Cruz no serán tomados en cuenta. Supuestamente, la orden de integrar al ex mandatario en la lista de premiados es una idea de muy arriba de la cúpula del poder de Morena.

Como gobernador, su desempeño de Murat tuvo como eje principal un principio de sumisión ante el gobierno oficialista.

En el caso de la campaña de Xóchitl Gálvez, está más que claro que atacará los puntos más débiles de la política del mandatario López Obrador, entre las que se encuentra la inseguridad.

La aspirante iniciará su lucha en Fresnillo, Zacatecas, en los primeros minutos del 1 de marzo, con una marcha con velas y veladoras que llevaran los asistentes.

El mencionado municipio está clasificado como el mas peligroso de México. En ese acto, la hidalguense ofrecerá, sin duda, la erradicación de la violencia, con una lucha decisiva contra la delincuencia organizada. Así, la aspirante hidalguense también va retar a la familia de políticos zacatecanos, cuya cabeza principal es el senador Ricardo Monreal Ávila. El presidente municipal de Fresnillo es Saúl Monreal Ávila, hermano del legislador.

En la lucha contra la delincuencia organizada existe cierta contradicción, porque en el gobierno del presidente panista Felipe Calderón se declaró la guerra al narcotráfico con resultados catastróficos.

Los cárteles de la droga se fortalecieron y multiplicaron y además incursionaron en otras acciones criminales.

¿Por qué la oposición no inició la campaña electoral en Guanajuato? Por la sencilla razón de que en esa entidad la criminalidad se encuentra a sus anchas. Los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) no pudieron ofrecer seguridad a la población.

El aspirante naranja, Jorge Álvarez Máynez, va sin rumbo, con la brújula extraviada en una campaña electoral presidencial, por ahora, sin mayores sorpresas.

¿Usted qué opina amable lector?

augustocorro2742@gmail.com