Carlos Ramos Padilla

AMLO ya superó todos los límites, ya perdió la noción y fuerza de sus declaraciones.

Primero con que “no me salgan con que la ley es la ley”, luego aceptó que presionó “respetuosamente” al impresentable ministro Zaldívar para atender ciertos asuntos, más tarde señaló que sobre la ley está su moral y en Palenque, Chiapas, declaró que “no sirven de nada las denuncias. Ni se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un Poder Judicial mafioso, porque forman parte de la misma mafia. Es perder el tiempo. Por eso no presentó ninguna denuncia. Loret de Mola es uno de los periodistas más corruptos de México. Hace montajes y era amigo de García Luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial que está completamente corrompido. Es perder el tiempo”.

Entonces qué, pregunto, vamos a la ley de la selva o, por el contrario, a las imposiciones arbitrarias de un sólo hombre: el Presidente.

Es lamentable, pero gravísimo, que el jefe de Estado pida no denunciar. Y parece que no es sorpresa, dado que ya había mandado al diablo a las instituciones. Pero el punto no es saber si el colega o los abogados son corruptos, sino de dónde obtuvo el dinero Pío López Obrador, Eva Cadena y otros tantos personajes que manejan efectivo sin presentar declaraciones ante el SAT. E incluso a dónde fue a parar ese dinero. Ese es el punto que AMLO no contesta.

En diversas ocasiones pide pruebas, ¡pues ahí están las videograbaciones, que conteste! Se sacude la responsabilidad aduciendo que él sólo es responsable de Jesús Ernesto “porque es menor de edad”, pues ni eso, debería de poner más atención la deformidad física y la incultura que presenta su hijo menor por el evidente abandono familiar. Es el más claro ejemplo de un muy triste descuido.

Se dice el tabasqueño “dirigente de un proceso de transformación” para hasta en ese concepto se equivoca: es el Presidente de México y su encargo constitucional no es nada más Jesús Ernesto, es el país, ese México que se está desmoronando en materia de salud, de seguridad, de educación… No me importa si Loret es amigo de Genaro o no, mientras no se atente contra la legalidad, pero sí es de mi incumbencia observar que no hay transparencia, que toda vez se suman más los actos de corrupción, que el cumplimiento de la legalidad no es asunto presidencial, que ya van más de 180 mil asesinatos y que su argumento es que en el pasado también se sucedían los homicidios.

Qué pensará una mujer ultrajada, violada, mutilada y secuestrada cuando escucha al Presidente afirmar que denunciar es “perder el tiempo”. Cuál será la reflexión de las madres rastreadoras o de los padres con niños enfermos. Qué con todos nosotros que sufrimos la extorsión policíaca o la presión del crimen organizado. Qué hay que hacer con los saqueadores y rateros, lo mismo en las calles que en las oficinas públicas. ¿No denunciar? ¿Entonces para que el Presidente exigue, pide pruebas sobre las sospechas que lo colocan como cercano a delincuentes? ¿Para qué quiere las pruebas, para desecharlas y no perder el tiempo? Increíble la “moral” sobre las leyes del Presidente, en verdad increíble.

