Inician las campañas

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Mañana inician oficialmente las campañas políticas en nuestro país. En la práctica, para unos iniciaron hace un año, para otro nunca han terminado.

Aspirantes a la Presidencia de la República inician sus recorridos, así como los candidatos a más de 20 mil cargos de elección en todo el país.

El calendario de las elecciones inicia este viernes primero de marzo y concluye el 29 de mayo. La candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum Pardo, inicia en el Zócalo de la Ciudad de México. Xóchitl Gálvez arranca en Fresnillo, Zacatecas, considerado el municipio más peligroso del país, según las estadísticas del Inegi, dado que el lema de su campaña es “¡México sin miedo!”.

Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, comienza en Sonora, pero todavía no sabe en qué ciudad.

Esta elección será la más grande de nuestra historia y las campañas oficialmente serán las más cortas. Tres meses de campaña con 22 millones de spots en radio y televisión.

Sheinbaum Pardo estará acompañada por Clara Brugada porque Morena pretende mostrar músculo en el Zócalo en busca de borrar la impresionante concentración del pasado domingo 18. Brugada aprovecha el acarreo que seguramente habrá y que seguramente llenarán la plancha capitalina.

INE se ablanda

El Consejo General del INE decidió no aplicar la multa dictaminada por la Unidad de Fiscalización a todos los partidos por diversas irregularidades detectadas en los informes de los aspirantes a la Presidencia, senadores y diputaciones, por lo que el monto por 67 millones quedó en 51.1 millones de pesos.

El más beneficiado fue Morena que debía pagar 53.7 millones y pagó 38 millones. Los demás partidos fueron sancionados con multas por debajo de los 5 millones de pesos. Movimiento Ciudadano pagará 3.3 millones, el PRI 3.1 millones, el PAN 2.5 millones, PT 2.1 millones, el Verde 1.7 millones y el PRD solamente 170 mil pesos. El INE hizo su trabajo.

YouTube

Ahora, la red social de videos más famosa y eficiente está tomada por los conservadores, según el presidente López, porque la red bajó el video de la mañanera donde publicó el teléfono de la reportera y corresponsal del New York Times en México, violando la ley sobre datos personales.

Este acto fue más que suficiente para que AMLO pidiera a la empresa YouTube realizar una investigación sobre el manejo de la empresa en México, ya que, según él, está tomada por los conservadores que manipulan la información para atacarlo, y calificó como una actitud prepotente de la plataforma el censurar su conferencia mañanera del 22 de febrero, donde exhibió el número de la reportera Natalia Kitroeff. La empresa sólo protegió a la periodista respetando la ley.

Embajador amigo

“No existe investigación contra AMLO”, dice Ken Salazar. “Como lo dijo la Casa Blanca y como lo digo yo, no existe investigación contra AMLO”, declaró Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, ante la polémica desatada por las publicaciones de ProPublica y The New York Times,que intentan vincular al mandatario mexicano con el narco.

Ken Salazar siempre ha sido considerado como un embajador amigo, dado que visita frecuentemente al presidente López Obrador, más que muchos de sus colegas anteriores, que incluso llamo la atención y en algún momento se comentó así.

Apuntes

En un intento de reavivar al puerto de Acapulco, los empresarios encabezados por los de Punta Diamante se siguen dando los actos de violencia en el puerto. Tras la apertura de uno de los eventos más importantes de Acapulco y de México, el Abierto Mexicano de Tenis, la inseguridad en el puerto se mantiene, por lo que la alcaldesa Abelina López Rodríguez pide mayor vigilancia, que fue enviada, pero aún con el blindaje este domingo un grupo de hombres quemó un autobús y balearon a un taxista.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, emitió el martes una declaratoria de emergencia hídrica por la crítica escasez de agua en las cuencas hidrológicas de la entidad, que tienen almacenamiento de 18%, en perjuicio de productores agrícolas y ganaderos, cuyas actividades se han visto afectadas por la sequía excepcional que padecen diversos municipios de la entidad.

Este es el inicio de decisiones que deben de ir en ese sentido. Conagua sólo ha enviado alertas sobre la crisis de agua en el país y en la Ciudad de México, pero no un plan de crisis. La Ciudad de México se está empanizando dice el presidente López, al descubrir que Morena y su imagen ha bajado considerablemente. La cuestión no es que se esté empanizando la CDMX, sino por qué.

A la par de las campañas electorales, el presidente López anunció hacer un recorrido por todo el país para supervisar, de manera privada, diversas obras de infraestructura y se comprometió a respetar la veda electoral que inicia el 1 de marzo, pero anunció que aprovechará los próximos tres meses de campaña para viajar por todo el país, pero sin reunirse con la gente en las entidades. Campaña silenciosa. Así las cosas, hasta pronto.

