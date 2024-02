Fernández Noroña denuncia una “conspiración mundial” contra AMLO

“Pobrecito” del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque es víctima de una conspiración internacional.

La denuncia la hizo el vocero y defensor a rajatabla de la llamada Cuarta Transformación, el “distinguido” diputado del PT. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, en la sesión de ayer de la Cámara de Diputados.

“Dos de junio se elige a la próxima presidente de la República que se llama Claudia Sheinbaum Pardo. En dos días vamos al Zócalo, a ir en búsqueda del respaldo, del refrendo de nuestro pueblo a nuestro movimiento.

“Y la derecha, desesperada, canalla, infame ha articulado, se ha articulado una conjura internacional de las derechas, para hacer de México la campaña electoral más sucia que se haya realizado, no en la historia del país, en la historia de la humanidad”, lamentó con toda seriedad el legislador del Partido del Trabajo, ya apuntado para ser senador, pero ahora sí por la “casa grande”, por Morena.

“Están firmes queriendo atacar al compañero presidente López Obrador, ¡larga vida al presidente López Obrador!, donde más fortaleza tiene, en su honorabilidad.

“Le han metido millones de dólares, documentado, a una campaña en las redes de 200 millones de mensajes sin ningún sustento, el narco-presidente, y luego, de un triple salto mortal, narco-candidata.

“Fue Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz a Estados Unidos, a postrarse frente al gobierno de Estados Unidos para darle pie a esta campaña que surge del gobierno de Estados Unidos, de la DEA, particularmente, y el gobierno de Estados Unidos juega, asímismo, el papel de policía bueno y de policía malo.

“Institucionalmente dice la verdad, no hay nada, es falso, son acusaciones sin sustento, son investigaciones que se cerraron hace 14 años y, por otro lado, le meten millones de dólares”.

“La mayor parte de los mensajes de esta campaña infame de narco-presidente, narco-candidata, se desarrolla desde España y desde Argentina.

“Milenio esta semana dio a conocer un estudio que acredita que, como está en un deterioro fuerte la economía argentina, están al tres por uno, y buena parte de los mensajes, 56 por ciento de los mensajes vienen de España y de Argentina.

“Pero Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz debería ser candidata a la presidencia mundial, porque de todos los rincones del planeta hay cuentas que están impulsando esta campaña infame e impulsando un respaldo artificial a su candidato.

“Están detrás grandes empresas transnacionales del petróleo, de la energía eléctrica, entre otras, queriendo volver con los gobiernos del frente guango de derecha a apropiarse del patrimonio nacional”, dijo Fernández Noroña, quien así dejó constancia de gran capacidad de crear truculentas historias que merecen, como sucedía en el siglo XIX, ser publicadas en entregas periódicas.

Como remate, el legislador petista-morenista presentó un mapa que supuestamente evidencia los diversos sitios del mundo desde donde nacen los mensajes electrónicos contra el presidente López Obrador y su candidata, Claudia Sheinbaum.

Fernández Noroña no fue muy lejos por una respuesta

La fantasiosa “conspiración mundial” denunciada por Fernández Noroña pronto fue rectificada por la diputada perredista Gabriela Sodi Miranda:

“Resulta vergonzoso que hoy el Ejecutivo quiera dolerse de las conductas que muchas veces él no solo ha apoyado, sino que él mismo las ha realizado, fomentado, iniciado y difundido. Qué sorpresa que se digan extranjeras, cuando contamos con testimonios de galeros enteros, de operadores de odio digital, en cuanto son servidores y se encuentran relacionados con servidores, condominios y con URL desde el extranjero, que sistemáticamente golpean a la oposición.

“Ojalá me pudieran prestar también su mapa que tienen, porque es el mismo mapa que utiliza (la Secretaría de) Gobernación y que utiliza el oficialismo. Se sorprenden de su propia actividad, se asombran de lo que ustedes han provocado durante todo este sexenio. Desde las tribunas oficialistas se han encargado constantemente de calumniar, difamar, acusar a toda aquella persona, empresa, grupo, organización e incluso naciones, que no consideren o que no obedezcan a las normas de su lógica moral y mandatan este dictamen. Destrúyanlo de manera digital. Qué sorpresa que ahora se asombren de su propia creación.

“Hoy las redes sociales dejaron de ser el espacio de la verdad para convertirse en aparatos represores de los oligarcas nacionales e internacionales que amenazan con la continuidad del régimen de ensueño que tenemos que aceptar. Cualquier disidencia será observada en los ataques oficialistas digitales.

“Hoy las redes se han convertido en un espacio para difamar, injuriar a las personas que defendemos la democracia, convirtiendo este espacio en un lugar en donde la violencia política en razón de género ha imperado, donde yo he sido testigo, víctima de esta violencia y ganando en la Sala Especializada, solo bastó una llamada a Palacio Nacional para que la Sala Superior descolgara todas las disculpas que tenían que colocar por 30 días, toda la injuria que recibí digital”, recordó la legisladora, quien agregó:

“No, no se necesita hacer constatación de dominios extranjeros, porque ustedes también los tienen, ustedes también los hacen, ustedes han tenido todo el sexenio utilizando estos dominios. Hoy las redes se han convertido en un espacio, hoy, para ser el brazo represor de la oposición… En torno a este debate, no debemos permitir, en el contexto comprender y reflexionar las verdades que ustedes han realizado a través de todas estas campañas, promover la calumnia desde el oficialismo, la violencia digital, la violencia política en razón de género, la violencia vicaria digital, el discurso de odio, el discurso peligroso”, remató Sodi Miranda.

La réplica fue secundada por la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), el partido que se supone es aliado encubierto del gobierno que encabeza López Obrador.

La legisladora precisó que es abogada y que por ello sostiene el principio de Derecho en el sentido de que quien acusa tiene que probar su dicho. Por ello apuntó que “el problema es que los discursos de odio los comenzaron y los promovieron desde Palacio Nacional. Los discursos de odio que han dividido desde el desprecio al país entero, a quienes no piensan como el presidente, a quienes no piensan como los gobernantes de Morena. Esos son receptores de todo tipo de injurias, calumnias y violencia. Y ante eso no ha habido quejas. Ante eso no se ha parado la actividad en Cámara, como hoy sí se está parando, cuando debiéramos de estar discutiendo temas que verdaderamente le importan, pero le afectan a nuestro país”.

“Sí. Sí. Sí es delicado que hablen de narcocampañas, de narcogobierno, de narcoservidores. Sí. Sí es delicado. Pero es peor de delicado lo que está pasando en nuestros municipios, en nuestras comunidades: el narco verdaderamente se está aprovechando de nuestras juventudes, de nuestros niños y niñas”, agregó la diputada de MC.

Aumentan las utilidades de Grupo Elektra

Grupo Elektra (Tiendas Elektra, Banco Azteca y Presta Prenda), una de las firmas más prominentes de Grupo Salinas, ha dado a conocer un impresionante crecimiento en su EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization o utilidades antes de impuestos) del 45% durante el cuarto trimestre del 2023, alcanzando la cifra de 4,727 millones de pesos.

Este logro se atribuye a un aumento en los ingresos consolidados del 9%, impulsado significativamente por el sector financiero y una gestión eficiente de los gastos operativos.

La empresa resaltó su robusta salud financiera, destacando un índice de capitalización del 15.01% y un coeficiente de cobertura de liquidez del 1055%, señales claras de su solidez y estabilidad en el mercado. Estos resultados reflejan la efectividad de su estrategia operativa y su capacidad para adaptarse a las dinámicas del mercado, consolidando aún más su posición como líder en el sector.

Este rendimiento no sólo subraya la fortaleza y resiliencia de Grupo Elektra frente a los desafíos económicos actuales, sino que también pone de manifiesto el compromiso de la empresa con la innovación y la excelencia operativa. Con estos resultados, Grupo Elektra reafirma su liderazgo en el sector y su compromiso con el desarrollo económico de México.

