Yo no soy fosfo-fosfo: Enrique Alfaro

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Cinco estados aportan casi el 40 por ciento de la votación presidencial en México. Estos son: Estado de México, CDMX, Veracruz, Jalisco y Puebla. Quien gane de entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum estas entidades tendrá amarrada, sin duda, su llegada a Palacio Nacional el domingo 2 de junio para suceder a Andrés Manuel López Obrador el 1 de octubre de este año.

De ahí que lo que ocurra entre los partidos en juego en estas entidades en los siguientes tres meses sea por demás importante.

El rompimiento planteado en definitiva ayer en el seno de MC por el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro y su grupo con Dante Delgado y su claque integrada por el clown Samuel García, gobernador de Nuevo León —junto a su pareja la youtuber e influencer Marianita—, y su alegre y chelero candidato presidencial sustituto Jorge Álvarez Máynez, representa un hecho importante en la sucesión presidencial este momento.

Alfaro ya se había perfilado y había adelantado su rompimiento con Dante, y el veracruzano simplemente no le hizo caso. Delgado siguió alentando las payasadas y frivolidades del fosfo-fosfo y las cheleadas como eje de la campaña presidencial de Movimiento Ciudadano.

Ayer todo eso reventó. Y Alfaro se separó. El gobernador saliente de Jalisco pintó su raya y anunció que no apoyará a Álvarez Máynez, al tiempo que criticó la estrategia que sigue MC a nivel nacional.

“Se han tomado decisiones lamentables en lo nacional, se ha convertido nuestro proyecto que tanto trabajo nos costó construir en un espacio en donde la mercadotecnia, yo diría de bajo nivel, pretende sustituir a la política, y eso nunca termina bien…

“Yo no soy eso, no pertenezco a esa lógica, no soy fosfo-fosfo, soy un político serio y así me voy a mantener hasta el último día de mi encomienda.

“Todo lo que pasó a nivel nacional lastimó el esfuerzo que se había realizado para convertir a MC en una alternativa política en este país, como lo habíamos logrado desde que ganamos Jalisco, y particularmente con los resultados del año 2021, con el liderazgo que había tenido Clemente Castañeda como dirigente nacional, pues nadie podrá negar que MC se había convertido en una opción, hoy se ve distinto”, se dolió Alfaro y dijo sentirse avergonzado por lo que sucede en MC.

“Lo que pasó en Movimiento Ciudadano a nivel nacional fue de veras terrible, lamentable, y a mí, inclusive, me generó hasta vergüenza todo lo que nos pasó”, afirmó.

El tema es que Alfaro representa un segmento de MC que suma, afirman, 40 por ciento del voto de este partido. Su decisión es determinante hacia dónde irá el voto presidencial en Jalisco. Y si no va con Álvarez Máynez, y si recordamos que al destape de Xóchitl pidió a Dante considerar sumar a MC al Frente Opositor PAN, PRI y PRD entonces estaríamos ante una posible operación electoral en favor de la candidata presidencial de la oposición.

Y si de los otros 4 estados Veracruz, CDMX y Puebla podrían estar ya perdidos para Morena, pues podríamos estar viendo una derrota anticipada de Sheinbaum.

Ya veremos cómo opera el voto en estas entidades el 2 de junio.

Van por 10 millones de xochilovers

Las redes sociales han cobrado un valor esencial en los procesos electorales. Por ello los operadores digitales de Xóchitl Gálvez, encabezados por Diana Vega, Coordinadora Nacional de los xochilovers apuntan a convertir su tarea en un eje central del triunfo de la candidata opositora, afirman.

El primer encuentro presencial denominado “xochicamp” con la participación los 32 representantes estatales y digitales del movimiento xochilovers, se constituyó como “la cuarta fuerza de la campaña y nos hemos puesto un objetivo muy ambicioso: sumar 10 millones de personas voten por Xóchitl Gálvez”, dijo Diana Vega.

Indicó que esta plataforma ciudadana que surgió con un millón de firmas de apoyo para la senadora Gálvez y que hoy representa ya a más de dos millones de seguidores se ha constituido como la cuarta fuerza de la campaña de Xóchitl Gálvez.

Ricardo Monreal da la batalla

Quien subió ayer a tribuna para defender con todo a Andrés Manuel López Obrador ante los duros cuestionamientos de la oposición legislativa, fue el zacatecano Ricardo Monreal.

El eje del debate fueron las discusiones sobre algunas de las 20 iniciativas presentadas por el mandatario el 5 de este mes.

“… a mí me produce mayor satisfacción que el insulto, que la diatriba, que la descalificación… me genera mayor satisfacción, me genera mayor alegría de participar activamente en la Asamblea, cuando estamos actualizando nuestro sistema jurídico, nuestro sistema normativo nacional.

“Me alegra mucho. Me voy con un buen sabor de que estamos haciendo lo correcto.

“Todas las decisiones han salido por unanimidad. Pero pareciera ser una distancia de siglos la discusión de ayer, a la discusión de ahora; es lo notable que hay que procurar ponernos de acuerdo para que el sistema normativo se actualice en razón de las exigencias ciudadanas.

“La ruindad es una característica de los hombres que no ceden un ápice de reflexión, sino que mantienen una actitud de intolerancia y de torpeza. Y con el tiempo los amarga, con el tiempo su ruindad los hace situarse en el lugar que les corresponde.

“¿Qué tiene que ver el Presidente de la República con los dictámenes que estamos discutiendo? ¿Qué tiene que ver una acusación mentirosa, una actitud temeraria, una actitud falsa, con proyectos de dictamen legislativo?

“No sólo eso; privatiza, despide trabajadores, persigue sindicatos; ese es el ideal de la derecha reaccionaria, hacia ello quieren llevar a México, ese es el propósito clave, por eso en este gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador, que ganó legítimamente con más del 53 por ciento de los votos. Ganó a la derecha ramplona, vociferante.

“Porque, sépanlo bien, la derecha no tiene patria, tiene intereses. Sépanlo bien, este lenguaje soez, todos los días de martillar contra el Presidente tiene como objeto lo que Joseph Goebbels, publicista hitleriano sostenía, repite y repite mentiras. Y mientras más repita será mejor, porque vas a convencer a más gente; repite y repite mentiras.

“Pero nosotros los vamos a volver a derrotar con el pueblo, los vamos a volver a derrotar con el respaldo del pueblo”.

Intervenciones que dan una idea del nivel del debate y de lo que se juega en estos momentos en México.

