Marcelo, ¿el patito feo de Morena?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

“Los cinco magníficos” y el control

Adán supera candidaturas, pero…

Repudian a seguidores del “carnal”

Rebatiña entre Mario y ex “Niño Verde”

Niño de Rivera renuncia a Banco Azteca

Alejandro Valenzuela, nuevo presidente

Corrupción en ESSA y Mitsubishi

Espectacular crecimiento de ALSEA

Todos quieren la paz, y para asegurarla, fabrican más armas que nunca

Antonio Mingote (1919-2012) Dibujante y humorista español

El reparto de las posiciones en el mapa político del país, dentro del partido dominante, Morena, se convirtió en una guerra campal de “todos contra todos”.

No es para menos. Se juegan miles de políticos su futuro y el de sus familias; el administrar más de 9 billones de pesos; sí, un 9 con 12 ceros.

Pero quienes tienen la voz cantante en ese partido son, fundamentalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador y le sigue la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

Además, está el grupo que ahora se le denomina “Los cinco magníficos”, en donde se encuentran los ex aspirantes presidenciales, con Claudia: Adán López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Mario Delgado y Gerardo Fernández Noroña.

Sin embargo, este último no fue el mejor beneficiado con posiciones en diputaciones, senadurías, alcaldías.

El primero en tener más posiciones estratégicas fue Adán, luego Ricardo, después Marcelo y al último Mario. Éste, tenía una larga lista de recomendados que al final de cuentas no pasó la prueba de la aprobación de Claudia. Simplemente, se quedaron en el tintero. Pese a ello, quedaron los más importantes cariños familiares del líder nacional de Morena.

El caso es de llamar la atención, ya que su decisión de quedarse en el partido guinda, sin construir su propio partido, al estilo de su mentor, Víctor Camacho, fue Marcelo. Tomó la decisión de agacharse para que una buena parte de su equipo quedara en candidaturas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que algunas de esas posiciones son complicadas, ya que difícilmente podrían ganarse. Son distritos o alcaldías que el oficialismo no tiene la menor posibilidad de triunfo.

Ebrard, dejará pasar estas elecciones para después reinventarse y lanzarse por la oportunidad que ha buscado desde 2012, en que le dio paso a AMLO y el sacrificó su candidatura, a pesar que había aventajado en las encuestas.

PODEROSOS CABALLEROS

MARIO VS. EMILIO: Pues nos informan de un pleito que se da entre los socios de Morena. Resulta que el líder del PVEM, Emilio González, el ex “Niño Verde” se peleó con el dirigente morenista, Mario Delgado. Todo porque éste no quiere soltar posiciones en Quintana Roo, en especial en los ayuntamientos de Playa del Carmen, Cancún, Cozumel y Chetumal. La orden es no claudicar ante los verdes para que más morenistas tengan posibilidad de luchar por puestos en las elecciones del 2 de junio. Emilio se cree el dueño político de Quintana Roo.

NIÑO DE RIVERA-VALENZUELA: El presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, Luis Alberto Niño de Rivera, presentó su renuncia y su puesto será ocupado por Alejandro Valenzuela del Río, quien cuenta con más de 30 años de experiencia directiva en el sector financiero en México. Niño de Rivera trabajó más de 20 años en Banco Azteca y presidió de 2019 a 2021 la Asociación de Bancos de México. Alejandro Valenzuela tiene experiencia en el sector público y privado. Trabajó en el Banco de México y la SHCP, así como en Banorte y Banco Azteca. La dirección de esta institución estará a cargo de Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez.

ESTATIZACIÓN DE MITSUBISHI: Atrás de la operación del gobierno mexicano para comprar el 49% de las acciones que tenía Mitsubishi, de Exportadora de Sal, hay una larga cadena de hechos corruptos. El gobierno de AMLO destinó mil 500 millones de pesos (88 millones de dólares) para las acciones que tenía la japonesa Mitsubishi ESSA. Se jactan de una estatización de esa empresa, que ha estado en el ojo del gobierno por los negocios turbios que hay alrededor de la venta de sal en vetas de más de 80, 453 hectáreas. Sólo como referencias de corrupción en el sexenio de Felipe Calderón y el de López Obrador. Jorge Humberto López Portillo, director general de ESSA de julio de 2013 a diciembre de 2014, fue procesado por comprar una barcaza por 27.2 millones de dólares y la firma de contratos por 30 años para el tratamiento de salmuera residual. Lo hizo, en ambas acciones, sin la autorización del comité administrativo. En enero de 2019, Nonato Antonio Avilés Rocha, designado por López Obrador como director de ESSA, renunció en enero de 2021, al descubrirse que dio contratos a empresas de sus primos y sobrinos, aumentó los salarios de los ejecutivos por encima de los límites aprobados, aprobó gastos no justificados y pagó por servicios que no se prestaron. También se detectaron ventas irregulares de sal. Estas sólo son dos muestras de los negocios de la empresa que se localiza en Guerrero Negro, Baja California Sur. No es un asunto menor. Es la salina más grande del mundo. Lo raro de la operación es que ahora el 25% de las acciones están en manos del Servicio Geológico Mexicano y 75% en el fideicomiso de fomento minero. Al final de cuentas, se convierte en una empresa 100% paraestatal. Esto significa que se destinan recursos públicos para que el gobierno se convierta en empresario. ¿Esto ocurrirá con las minas de oro? Pregunta cándida.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

COTEMAR: Por 12 años consecutivos, Grupo Cotemar obtuvo el Distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable), reconociendo el compromiso voluntario de la empresa de integrar a su estrategia de negocio una visión sostenible a través de la responsabilidad social, promoviendo una cultura de sostenibilidad, gobernanza y de protección al medio ambiente, así como de innovación y respeto a los derechos de sus colaboradores, frente a sus grupos de interés. Cotemar está comprometida con el fortalecimiento, la innovación y el desarrollo de México.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos