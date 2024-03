Construir y destruir un partido

Punto por punto

Augusto Corro

Parecía que iban bien las cosas en el partido Movimiento Ciudadano (MC), pero la ambición y arrogancia de sus líderes lo descarriló. Hace varios meses, esa organización se mantenía con la consigna de no aliarse con ningún otro instituto político para participar en la contienda electoral presidencial de 2024. Esa idea se mantuvo firme. No aliarse con el PAN, PRI y PRD representaba una oportunidad para sumar seguidores.

Se negó a integrarse a la alianza opositora. Tampoco quiso aliarse con Morena. En una actitud oportunista esperó que el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard se incorporara a las filas naranjas, pero con la precandidatura presidencial. Como se sabe, el ex canciller fue derrotado por la doctora Claudia Sheinbaum, en la selección efectuada en el partido guinda. En esa situación, los aspirantes a la Presidencia de la República por el MC empezaron a mostrar sus cartas.

Uno de los aspirantes al cargo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, decidió buscar la precandidatura. No lo logró. Su novatez y su ambición lo sacó de la jugada. Recién llegado a la gubernatura, quiso dejar a su sustituto, pero no lo logró. Los partidos locales se lo impidieron. Lo que sí alcanzó a colocar, fue la política apoyada en las redes sociales, con su deprimente propaganda con los tenis fosfo-fosfo. Estableció la lucha política sin ninguna ideología. Sin embargo, en varios sectores fue aceptada la singular forma de hacer política.

El propio líder y dueño del partido MC, el senador Dante Delgado se puso los zapatos tenis anaranjados para sus videos de propaganda. Claro que se trató de una ridiculez, pero en temporada electoral todo se vale. El mandatario estatal, Samuel García, renunció a la candidatura y se decidió designar a su compadre Jorge Álvarez Máynez, amigo de fiestas, en las que tienen al alcohol como bebida importante. Sus últimas fotografías, ambos aparecen en plena camaradería, con suficientes cervezas, en un estadio, durante un partido de futbol.

Los beneficios de la publicidad favorecieron al matrimonio de Samuel García y Mariana Rodríguez, quien tiene una presencia importante en las redes sociales. En el presente, ella ya anunció que buscará la alcaldía de Monterrey como candidata de MC. A nivel nacional, las actividades políticas de la pareja no satisfacen a todos los emecistas. Uno de los principales opositores a la política de “fosfo-fosfo” es el gobernador naranja de Jalisco, Enrique Alfaro, uno de los principales dirigentes del mencionado partido.

En una entrevista, el mandatario jalisciense expuso sus puntos de vista sobre lo que ocurre en su partido. Dijo: “Con todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y a esa apuesta política yo no tengo ninguna identidad. Yo no soy fosfo-fosfo, yo no soy nuevo, yo no soy “arráncate, compadre”. Yo soy un político serio, soy un político profesional y jamás voy a estar de acuerdo con esa noción de la política que la envilece y la banaliza, no puedo. Y lo que está pasando… perfiles, personajes, narrativas, me entristece mucho. Porque yo creo que fui parte de la construcción de una alternativa que había llevado a ese proyecto nacional a convertirse en una posibilidad real”.

Ante la ausencia de una oposición fuerte al lopezobradorismo, varias organizaciones políticas se aliaron para fortalecer su frente de lucha. PAN, PRI y PRD llevan como su candidata presidencial a la hidalguense, Xóchitl Gálvez, que según las encuestas se encuentra muy lejos del primer lugar en el que está colocada la doctora Claudia Sheinbaum, aspirante al cargo de presidenta de la República.

La oposición política está debilitada y aunque la unión hace la fuerza, el dueño del partido MC decidió participar en la contienda electoral, con todas las posibilidades de hacer un papel negativo que caiga en la ridiculez.

¿Usted qué opina amable lector?

