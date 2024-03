Al arranque de campañas, el INE deja en claro que no admitirá irregularidades

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Desde la llegada de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) arreciaron los rumores en el sentido de que ese órgano autónomo empezaba a sucumbir ante las presiones de la llamada Cuarta Transformación y se empezaba a vislumbrar como un árbitro parcial, pero horas antes del arranque oficial de las campañas presidenciales dio un chispazo de que desea alejar esa mala fama.

En efecto, ayer miércoles 28, la Comisión de Quejas y Denuncias del referido INE asumió una resolución por la cual ordena la baja de tres promocionales que tenía listos el partido oficial, Morena, para promover a la “corcholata” favorita, Claudia Sheinbaum Pardo, a partir del primer minuto de hoy, viernes 1 de marzo.

Por unanimidad, dicha Comisión del INE, presidida por Claudia Zavala, ordenó que no se difundieran tres spots que tenía praparados Morena para salir al aire los días 1 y 2 de marzo en radio y televisión.

La principal razón tomada en cuenta por los consejeros electorales radica en el hecho de que en esos promocionales no se identifica a Sheinbaum como candidata a la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), sino únicamente como “Claudia Sheinbaum, presidenta. Morena”.

Es decir, el bloque oficialista intentaba consolidar desde el arranque oficial de las campañas electorales la idea que han tratado de imponer desde hace casi tres años, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo pública su primera lista de “corcholatas” o precandidatos presidenciales.

“Es Claudia”, resumió el bloque oficialista el apenas disfrazado “destape” de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Esa expresión se ha repetido machaconamente para imbuir en la mente de los ciudadanos que es totalmente seguro el triunfo de la candidata respaldada desde Palacio Nacional. La otra pinza de esta maniobra son las encuestas que, un día sí y otro también, colocan a Sheinbaum con ventajas de dos dígitos para tratar de sostener la idea de que esa ventaja es imposible de remontar.

La consejera Zavala señaló que en los promocionales se aprecia de manera preponderante la imagen de Sheinbaum, pese a que también incluye el llamado a votar por legisladoras y legisladores de Morena.

“Creo que el proyecto se hace cargo bien de ver cuáles son las responsabilidades cuando están cualificados los partidos políticos en los que sí se tiene que identificar que son producto de una coalición estos acuerdos y la presentación de las candidaturas”, manifestó la presidenta de la Comisión de Quejas.

La resolución aprobada por los integrantes de la Comisión de Quejas establece: “se ordena al partido político Morrena que sustituya ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, en un plazo no mayor a tres horas contadas a partir de la legal notificación del presente proveído, los promocionales denominados: No. Versión Folio 1 V2 LAS Y LOS LEGISLADORES RV00549-24 [versión televisión] 2 V2 LEGISLADORAS RV00550-24 [versión televisión] 3 LAS Y LOS LEGISLADORES MORENA RA00525-24 [versión radio]… apercibiéndolo que de no hacerlo, se sustituirá con material genérico o de reserva, de acuerdo a la modalidad y tiempo del material objeto de sustitución, de conformidad con el artículo 65, numeral 1, del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral.

“TERCERO. Se ordena a las concesionarias de radio y televisión que estén en el supuesto del presente acuerdo, que en un plazo que no podrá exceder de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, realicen las acciones necesarias para evitar la difusión de los promocionales denominados…”.

Los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias son, además de la mencionada Claudia Zavala, Rita López Vences y Jorge Montaño Ventura.

La importancia de la imparcialidad del árbitro en la contienda electoral

Zavala entró en funciones en 2017 y terminará en 2026. Los dos últimos fueron elegidos en 2023, ya en pleno ejercicio del gobierno de López Obrador y Montaño fue fiscal de Delitos Electorales en Tabasco. Así que ninguno de ellos puede ser acusado de enemigo de la llamada Cuarta Transformación.

Eliminar sospechas acerca de supuesta parcialidad es importante, pues será muy importante la actuación de los consejeros electorales, para que actúen ajustados a las leyes, sin inclinarse para nadie, ya que esperamos una contienda muy reñida y no se desean ventajas ilegales para ninguna de las partes en contienda.

La precisión viene al caso porque la referida decisión de “bajar” los promocionales de Morena y sus aliados fue en respuesta a una protesta del PRI, cuya dirigencia expresó de inmediato su beneplácito por la sentencia de los consejeros electorales.

En un comunicado, titulado PRI deja a Claudia Sheinbaum sin spots de arranque de campaña, la dirigencia del tricolor destacó que su inconformidad fue por “uso indebido de la pauta en Radio y TV, por no identificar en sus spots que se trata de una candidata de coalición, el INE les ordenó bajar los tres promocionales previstos en un plazo de 24 horas, por lo que no se transmitirán en su arranque de campaña.

Anadió que la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se resolvió por unanimidad de las consejeras y el consejero electoral, “debido a lau carencia de legalidad” de los promocionales impuganados.

En su denuncia, el PRI destacó que existe un ordenamiento legal específico para este tema en el Artículo 91, numeral 4 de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que la propaganda de Morena violaba el principio de certeza en la contienda electoral.

Xóchitl Gálvez Ruiz destacará en su campaña la

inseguridad prevalenciente en gran parte del país

En apariciones que tuvo ayer en varios programas de televisión abierta y por Internet, la candidata del bloque opositor denominado “Fuerza y Corazón por México” (PAN-PRI-PRD), Xóchitl Gálvez Ruiz, reiteró que uno de los temas centrales de su campaña será el de la inseguridad que prevalece en gran parte de la República, a pesar de los anuncios triunfalistas de López Obrador y sus colaborares, así como de su candidata Sheinbaum, en el sentido de que ha disminuido la violencia.

La abanderada de la oposición dijo que se reserva para el arranque de su campaña las propuestas que tiene listas, pero no pudo adelantarlas por respeto a las leyes en la materia, pero sobre todo para no dar motivo a sus contendientes a tratar de cancelar su registro.

Agregó que otros puntos centrales serán educación y salud, en los cuales la administración de López Obrador ha tenido fracasos rotundos y aseguró que de ninguna manera responsabilizará a gobiernos anteriores, como ha sido muletilla del actual primer mandatario.

Al respecto, la diputada priista Sue Ellen Bernal Bolnik rechazó las quejas del oficialismo por una supuesta conspiración de alcance internacional contra el presidente López Obrador.

“El presidente no es ninguna víctima”, sentenció la legisladora del tricolor, quien precisó que “las víctimas son las y los mexicanos que padecen la violencia en cada rincón del país”

En su mensaje en San Lázaro, la diputada Bernal destacó que México vive una de las coyunturas más grandes de la historia y que es importante que desde Palacio Nacional, se deje de jugar un doble juego y se atiendan las problemáticas que atraviesa el país.

Bernal Bolnik afirmó que ante el panorama de inseguridad y polarización que aqueja a nuestro país, la actual administración ha sido indolente, por lo que afirmó que desde el Grupo Parlamentario del PRI no permitirán que México siga viviendo con miedo.

“Aquí las víctimas son las y los mexicanos que padecen la violencia en cada rincón del país, son las y los mexicanos que han perdido a un ser querido, que están buscando a sus hijos y a sus familiares. Esas son las verdaderas víctimas. No se vengan a victimizar aquí quienes han sido los victimarios del pueblo de México disfrazando sus propios intereses”, manifestó.

La diputada mexiquense señaló también que la polarización que atraviesa nuestro país está afectando la opinión pública en las redes sociales, al señalar que éstas se han visto invadidas por la propagación de información falsa o engañosa, lo que dijo, socava la integridad del proceso democrático y puede influir negativamente en los resultados electorales.

