¿Ganará la mejor?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Como no hay plazo que no se cumpla, hoy inician sus campañas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez por la Presidencia de México.

Serán, a partir de hoy, 3 meses en que se pondrá en juego todos los recursos, las más insospechadas argucias, lo que cada una tiene en capacidades y experiencia personal y profesional, y lo que cada una tiene detrás en equipos y apoyos políticos, y de sectores del poder.

Todo lo que representa y vale, es este enorme país entrará en esta campaña de uno y otro lado.

No hay duda, en ello no sólo va el hecho histórico de que de aquí saldrá la primera presidenta de México, sino qué grupo ideológico conducirá el futuro de la Nación.

¿Se ratificará la 4T?, ¿o viene la restitución del Estado Liberal pleno?

Xóchitl Gálvez habrá arrancado en los primeros minutos de este viernes con una marcha por la seguridad y la paz en Fresnillo, Zacatecas, el municipio más violento e inseguro de México.

Ahí escucharon lo que le dijo a todo México:

“… el eje central de esta campaña es la seguridad…

“Yo me voy a hacer responsable de la seguridad de los mexicanos. ¡Ya basta de pretextos!, ¡ya basta de echarle la culpa a otros!

“Estoy consciente del tamaño del problema que estoy tomando en mis manos. Cada día me doy cuenta de lo grave que es la situación… lo único que no estoy dispuesta es a que claudiquemos, a rendirnos, a que nos doblemos, a que aceptemos que esto es algo que no puede cambiar”, dijo anoche.

Con acarreo y todas las viejas prácticas electoreras, Claudia Sheinbaum llenará hoy el Zócalo arropada por todos los gobernadores, senadores y diputados, alcaldes y cuadros de Morena, y los candidatos del oficialismo, para desde ahí ratificar su lealtad absoluta a Andrés Manuel López Obrador y a una continuidad de la 4T, con todo lo que ello significa y representa.

La confrontación de dos visiones e intenciones opuestas de país.

Todo indica que —a pesar de lo que creen y aseguran algunos—, hoy no hay ganadora preestablecida.

Todo está por ocurrir. Cualquiera de ellas puede ganar. Ya lo veremos la noche del domingo 2 de junio.

¿Se acuerda usted de Zaldívar?

Seguramente usted no ha olvidado que el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que tenía en Arturo Zaldívar a su ministro presidente en la Corte con el que instruía a jueces y magistrados en juicios de su interés.

Zaldívar negó tal cosa.

¿Pero qué cree? Pues ayer AMLO profundizó su revelación y agregó que sólo usaba a Zaldívar para inducir asuntos que eran importantes para el Estado, o sea, para él.

Eso ocurrió en casos como cuando se dejó en libertad a (Rafael) Caro Quintero… Fue, recuerda, un sábado.

“Cuando sucedía eso, y estaba el ministro Zaldívar, le tenía confianza para decirle oiga ayúdenos… era para casos muy especiales de Estado. Le decía: hable con el juez, pídale que revise el caso, nos va a meter en algún problema.

“Llega la nueva presidenta (Norma Piña) y dice (que jueces) son autónomos, ¡claro que hay autonomía en los juzgados!… pero hay una razón de Estado, siempre, y de Nación, y desde luego que por encima está la libertad y la justicia”, dijo.

O sea, Zaldívar cumplía intereses de Estado.

IPN, al muro de honor del Senado

Ayer, luego de que el Pleno del Senado aprobara el 14 de diciembre de 2023 inscribir el nombre del “Instituto Politécnico Nacional. La Técnica al Servicio de la Patria” en su muro de honor, finalmente se cumplió con esta intención.

En un acto encabezado por Ana Lilia Rivera como presidenta del Senado, se develó esta inscripción con la asistencia de Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN y de Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, y otros funcionarios de este instituto.

El Senado promueve la lectura

Con 320 publicaciones en su haber, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República participa en la 45 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en beneficio de la lectura.

Entre su oferta literaria se encuentra la revista trimestral Pluralidad y Consenso, así como textos de análisis parlamentario y temas de coyuntura, ensayos históricos, memorias de foros realizados en la Cámara de Senadores, trabajos de investigadores del Instituto y colaboraciones de especialistas de otras instituciones.

Estas publicaciones, se indicó, abordan temas de ciencias sociales y humanidades, ecología, economía, educación, derecho, comercio, computación, medicina, turismo, política y sociología.

En esta oferta senatorial se encuentran publicaciones de legisladores y textos escritos por senadores como Ricardo Monreal, Beatriz Paredes Rangel, Miguel Ángel Mancera y otros muchos legisladores.

Estas obras no se venden sino que se ofrecen gratuitamente y hasta el momento se han entregado a los visitantes de la Feria Internacional del Libro cerca de dos mil publicaciones.

Las publicaciones no sólo se entregan en forma impresa, sino en formato digital en la página del Instituto.

El sitio del IBD en esta feria ha registrado más de 800 visitantes desde la inauguración de la FIL, el pasado 22 de febrero.

El stand del IBD es el número 1403 y se ubica en la planta alta, sección 14 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, ubicada en la calle de Tacuba.

Así que ya sabe, si tiene usted interés sobre algún libro o texto de este instituto ahí se lo entregan.

