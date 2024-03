ISSSTE, enorme foco de corrupción

Nadie puede esperar que la llegada de Bertha Alcalde a la dirección del ISSSTE termine con la cadena de abusos, robos, sobreprecios, ineficiencia y muerte de burócratas a consecuencia de incompetentes al mando de esa institución.

No fue sorpresivo el despido del director del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella. Atrás de él, existen quejas, denuncias de licitaciones que van contra las leyes de adquisiciones y que generan beneficios ilegales de decenas de millones de pesos.

Pero, Zenteno no es el único en la ecuación que debe ser investigada por la Fiscalía General de la República.

El 2019, Almendra Ortiz entró al gobierno de López Obrador como integrante de su equipo de ayudantía, y en enero de 2022 fue nombrada directora de administración en el ISSSTE.

Intervino, ese mismo año, para contratar a una empresa sin experiencia para brindar los servicios de imagenología, rayos X y endoscopía. La improvisación provocó miles de diagnósticos fallidos, aplazamientos de cirugías y la muerte de al menos 9 pacientes.

Pese a las denuncias, la ex ayudante del Presidente, no fue llevada ante el Ministerio Público, según información que divulgó Mexicanos contra la Corrupción.

El entonces director de ese organismo de atención a la burocracia, Pedro Zenteno, solapó a Almendra.

Al final de cuentas Pedro fue despedido, mientras que Alondra se mantiene en la chamba y protegiendo a IMEDIC, la empresa cuestionada en ese otorgamiento del servicio, que ha provocado la muerte de varias personas por la falta de análisis clínicos.

Otro caso fue el de Advanta Pharma, de origen guatemalteco, que no sólo ofreció un precio mucho más elevado en más de un 30%, que los otros postores, sino que además tiene entre sus socios a alguien que es familiar consanguíneo de la ya muy cuestionada administradora Almendra Ortiz.

Esta operación contó con el apoyo de Polaris, de Mauricio Pontones, un empresario que ha sido cuestionado y acusado por incurrir en irregularidades para ganar las licitaciones. De hecho, hay una acusación por irregularidades en las compras del Issemym en el Estado de México.

Como directora de Administración y Finanzas del ISSSTE, Almendra es célebre por sus abusos y desmanes en las compras de ese instituto. La conocen como la única que toca el botín; es la mandamás de compras beneficiando a empresas afines que sospechosamente les otorga contratos con sobreprecios y genera la duda de dinero negro para las autoridades.

Al final de cuentas, el problema más grave no es la muerte de derechohabientes que no reciben el servicio de calidad. Es un acto asesino.

La llegada de Bertha Alcalde, una funcionaria eficiente, abre una ventana de esperanza que se puedan fincar responsabilidades penales contra quienes han hecho del ISSSTE, un saco de podredumbre para millones de mexicanos.

CANAERO-MENTIRAS: Durante la 58 Asamblea General de la Canaero, Carlos Velázquez Tiscareño, director del AICM, les dijo a los representantes de las aerolíneas que operan en México, que el trabajo que se ha hecho por mejorar el servicio de la terminal, así como que el “aeropuerto no se militarizó” al pasar a manos de la Marina. Me refiero a ambas observaciones del director del Aeropuerto de la Ciudad de México, debido a que no ha mejorado el servicio y, por el contrario, el deterioro de las instalaciones es monumental. Para nada se refirió a las decisiones tomadas para impulsar la salida de las aerolíneas del AICM y pasarlas al AIFA. El interés de pasajeros y aerolíneas de pasar sus operaciones al Felipe Ángeles es simplemente una carta a Santa Claus. Sólo con la intervención de las autoridades es cómo harán que los pasajeros pasen horas en el tráfico y asumir el riesgo de asaltos en el camino a esa terminal en Tizayuca. Desafortunadamente, Diana Olivares, presidenta de esa cámara de aerolíneas que operan en el país, no habla con la energía suficiente para exigir que se respete la decisión de los pasajeros, arriba de la de los políticos.

ACTINVER: Corporación Actinver, nombró a Luis Hernández Rangel como su nuevo director general, en sustitución de Héctor Madero Rivero. La designación tendrá efecto a partir del 1 de mayo próximo. La designación de Hernández forma parte de un plan de sucesión que ha sido evaluado y aprobado por los órganos de administración de la empresa, con la finalidad de dar cumplimiento a los planes de crecimiento y presupuestos de los siguientes años.

LIVERPOOL: La cadena de tiendas departamentales, El Puerto de Liverpool invertirá 12 mil millones de pesos en proyectos de logística, tecnología y aperturas. Además, el corporativo, que preside Max Pierre David Michel, es dueña de las tiendas Suburbia usará 35% de los recursos para su plataforma logística Arco Norte, mientras que una proporción similar será para la apertura de nuevas tiendas y remodelaciones, incluyendo los trabajos de expansión en Liverpool Metepec, así como en unidades de Santa Fe y la ciudad de León. A su vez, invertirá el 10% en tecnología y en su negocio digital.

ALSEA: Alsea es uno de los operadores de restaurantes más importantes del mundo, líder en América Latina y España. Contamos actualmente con más de 4.000 restaurantes y tiendas y presencia en 11 países: México, España, Argentina, Colombia, Chile, Francia, Portugal, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Uruguay. Nuestro portfolio a nivel mundial incluye algunas de las marcas de mayor reconocimiento en los segmentos de casual dining, quick service y coffee shop: Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, P. F. Chang’s, Italianni’ s, The Cheesecake Factory, Archies, Foster’s Hollywood, VIPS, VIPS Smart, Ginos y Fridays. Nuestras Unidades de Negocio cuentan con el respaldo de nuestro Centro de Soporte y Servicios Compartidos, que brinda apoyo en procesos Administrativos, de Desarrollo y de Cadena de Suministro, entre otros.

