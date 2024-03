Javier Blake listo para ofrecer “Cosas de grandes”

En un nuevo viaje musical

En Tlaxcala el 22 de marzo y el 29 del mismo mes en Tecate Pal’ Norte

Javier Blake, uno de los cantantes favoritos en la escena del rock, regresa a los escenarios para mostrarnos todo lo nuevo que nos tiene preparado. En esta ocasión, Javier llegará a Tlaxcala el 22 de marzo y el 29 del mismo mes en Tecate Pal’ Norte, hasta donde llevará su nuevo viaje musical.

El viaje como solista comenzó con “Bomba Atómica”, el primer sencillo de lo que será el nuevo material discográfico de Javier Blake; para después darle paso a “Talismán” y “Cosas de Grandes”, un sencillo doble que nos va mostrando el camino hacia su nuevo material discográfico que saldrá más tarde este año. En estos shows además presentará los éxitos de su primer disco como son: “Réplica”, “Rompeolas”, “Austin” y “No Me Provoques”.

En entrevista para DIARIO IMAGEN nos contó “Hemos estado llevando esta gira que comencé en el Teatro Metropólitan el año pasado, fue una noche muy bonita para recordar para mí, para la gente que estuvo ahí, y ahora llevamos el mismo show a todos lados, lo que estoy presentando es prácticamente todas mis canciones en solitario, todo ese pasaje y cada noche ha sido muy especial es una gira que tenía mucho tiempo con ganas de hacer con banda completa, tal y como están grabadas las canciones en los discos”.

Celebra que “estas canciones han entrado como flecha, la gente las ha recibido muy bien, y el disco viene con una conexión mucho más fuerte que el primero, son canciones que están llegando a lugares donde no pensé que lo hicieran tan rápido y eso me doy cuenta en los shows, esto tiene un sentido más allá del que yo creía”.

En esta etapa en solitario, destaca “Lo que más me ha costado trabajo es lo que más me ha dejado satisfacciones, porque cuando estas al frente de una banda como División Minúscula, es dividir todo entre los miembros del grupo, la carga de trabajo es diferente y ahora todo recae sobre una sola persona, pero al mismo tiempo es bonito. Es abrumador, pero agradezco tener la capacidad de sobrellevar esto”.

Aunque reconoce que el sello de División Minúscula estará presente “Es difícil despegar una cosa de la otra, porque es mi voz en ambos proyectos, son mis composiciones, mis canciones, pero si hay un parteaguas, las canciones vienen de lugares distintos, la producción, la orquestación es diferente. Con División es una nave donde varias personas tienen el control de las coas y ponen su estilo, el guitarrista, el bajista, todos y en mi proyecto en solitario soy yo quien lleva el control de todo, se me da la oportunidad de trabajar con gente distinta”.

Y reconoce que “No estoy peleado, tengo ambos proyectos y los amo a ambos, y tienen una relación, pero también me gusta la idea de separarlos. Tengo la fortuna, la bendición de estar en una banda con más de 25 años de trayectoria, y ahora el inicio de todo esto fue probablemente empezado por los fans de División y eso me da un poco de ventaja de colchón”.

Y asegura que “mi trayectoria me permite no tratar de competir con lo que está de moda, si hoy quisiera competir con lo que se hace en los primeros lugares de popularidad, quedaría como un tonto, porque no es mi época, ni mi lugar, ni mi forma, lo que puedo hacer es confiar en lo que hago, mientras mantenga intacto eso vamos a estar bien”.

Finalmente, adelantó que pronto sacará un nuevo disco completo “El año pasado saque cuatro canciones y este año vamos a lanzar el disco cuando acabe la gira, porque acabo la gira y empiezo otra con División Minúscula, entonces no dejaré a la gente sin música de Javier Blake” concluyó.

