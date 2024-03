Paco de María celebró XV años de trayectoria y 40 de edad

En El Cantoral

Estuvo acompañado de su imponente Big Band

Asael Grande

Paco de María regresó al El Cantoral acompañado de su imponente Big Band para celebrar XV años de trayectoria con su nueva producción discográfica titulada “Personal”. Los grandes éxitos del Rock y del Pop de los 70’s, 80’s y los 90’s de agrupaciones legendarias como Queen, Radiohead, entre otros, se reinventaron con la elegancia del jazz y la fuerza de una orquesta en un espectáculo en el que también se escucharon los inolvidables clásicos de Frank Sinatra, Tony Bennett y Cole Porter, además de grandes autores mexicanos.

Con 11 músicos en escena, incluyendo el mariachi, Paco de María celebró 15 años de carrera, interpretó algunos temas de su próxima grabación, la segunda parte de su proyecto de arreglos para big band de canciones icónicas de rock y pop de los 70’s, 80’s y los 90’s cuyo primer volumen fue Personal (2023).

“Vamos a tomar estos segundos para respirar un poquito, da un poco de nervios, emoción, antes de subir al escenario, estoy muy emocionado de que estén conmigo esta noche, gracias por responder a mi capricho, de querer celebrar, festejar un año más de vida aquí arriba en el escenario, gracias por cumplirme ese deseo, tenía este gran sueño de manera más auténtica de compartirlo con ustedes, a veces cuando salgo al escenario, la gente piensa que esto será un concierto muy serio, la idea es cantar, bailar, bienvenidos todos, gracias por estar en esta noche tan especial que vamos a disfrutar de la buena música, les prometo que voy a dar todo lo que está en mi corazón esta noche”, fueron las palabras de bienvenida de Paco de María, quien interpretó canciones como Preso, Quién será, Deshaogo, Amnesia, Enamórate, Piel canela, Lo mejor de tu vida, Frenesí, Todo mi corazón, y Nada se compara contigo.

Con interacciones con el público, de María, quien cantó temas en inglés, como A little respect, Creep, Uninvited, Don’t stop me now, Just a Gigolo, Feeling good, New York New York, Everything I do, compartió: “vamos a tratar de imaginarnos que estamos en la sala de mi casa, y que podemos hacer lo que sea, platicar, abrazarnos, en estos momentos para mí la vida se ha convertido en momentos para compartir, cuando yo experimento algo, positivo o negativo, si me lo quedo para mí, realmente, si no es compartido con la gente, la idea de la vida es compartirla, y esa es una de las bendiciones más importantes que tenemos aquí arriba en el escenario, es porque les queremos compartir nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra música, nuestra creatividad, si no es compartida se queda únicamente acá, y no pasa nada, y así con la vida, si me siento contento o triste, te lo comparto, por eso compartir la música, compartir momentos, un año más de vida, y este momento es especial”.

Para la recta final, Paco de María, acompañado de un mariachi, regaló a su público canciones como Llano grande, No, No me queda más, y Perfume de gardenias, en lo que fue una gran celebración por sus 15 años de carrera artística, además de festejar su cumpleaños número 40.

