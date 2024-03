Promoverá Mariela Gutiérrez, desde el Senado, un centro de turismo campestre

Recorrido por municipios mexiquenses

Ocuilan, Estado de México.— Mariela Gutiérrez, candidata a senadora por la alianza Sigamos Haciendo Historia, anunció que promoverá la conversión de Ocuilan en un centro turístico campestre.

Planteó la necesidad de aprovechar la gran riqueza natural del municipio y su cercanía con las Lagunas de Zempoala. “Que… lo podamos convertir en ese gran centro turístico campestre”, manifestó.

Al detonar esta vocación, confió en que se evitará que los jóvenes se involucren en actividades ilícitas, tomando en consideración que 60 por ciento de la población ocuilense tiene menos de 30 años de edad. Este planteamiento, precisó, se complementaría con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro.

La candidata a senadora mexiquense por la alianza Morena-PT-PVEM, insistió en que, independientemente de las distancias, visitará los 125 municipios de la entidad.

Gutiérrez Escalante indicó que en Ocuilan casi 60 por ciento de la población está constituida por mujeres: “nos gusta participar, intervenir, llevar la casa, administrarla con eficiencia y honestidad”. Destacó que no hay presupuesto que alcance, “pero como buena mujer, en Tecámac supe estirar el gasto” y se realizaron diversas acciones en beneficio de la población, de manera que llegó al top de las mejores cinco alcaldesas del país.

“Lo hicimos juntos, sociedad y gobierno, para beneficio colectivo”. Más tarde, en Joquicingo, subrayó que en el servicio público es necesaria la honestidad, el trabajo, “que no mienta, que no robe, que no traicione, y agregaría que sea eficiente, porque hoy la gente espera más resultados con el mismo dinero y en menos tiempo”.

Para concluir su cuarto día de campaña, acudió al municipio de Santa María Rayón, donde se reunió con vecinos y líderes sociales, y el artesano Misael Alonso le mostró la elaboración de un molinillo de madera bajo el método del torno de violín.