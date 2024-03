Álvarez Icaza, atentado a Palacio Nacional

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó directamente al senador Emilio Álvarez Icaza -a quien repetidamente llama farsante-, de la agresión que sufrió el Palacio Nacional a manos de padres de los 43 normalistas desaparecidos hace 10 años en Iguala, Guerrero, y cuyos hechos no han sido esclarecidos, por lo que los agraviados, cansados de esperar justicia, actuaron así.

Y los hechos son notoriamente claros: el comandante supremo de las fuerzas armadas en nuestro país es el Presidente de México, que cuenta con los recursos y los poderes suficientes como jefe de Estado para dar y castigar a los responsables de tan oprobioso caso, sólo que, por tratarse de un crimen de Estado y de implicaciones políticas graves, no se ha dado a conocer.

El jefe de Estado de la época, el ex presidente Peña Nieto, conoce de sobra el asunto, sólo que no puede ser involucrado, ni el mismo Ejército, en la masacre de estudiantes, y al caso se le ha venido dando vueltas y vueltas para cansar, deliberadamente, a los afectados -y a la Nación-, sobre el uso de los instrumentos del poder para reprimir a los jóvenes.

Y si el senador Álvarez Icaza tiene responsabilidad, no como instigador o protector de aquellos hechos, sino como manipulador de los inconformes a quienes el Presidente señala como engañados y manipulados por el legislador, debe ser llamado a cuentas, a efecto de que se aclare lo ocurrido en Ayotzinapa y en la sede y símbolo del poder en México, el Palacio Nacional.

TURBULENCIAS

Salinas Pliego: robo y mal uso de recursos públicos

También el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido al magnate Ricardo Salinas Pliego presente las pruebas del supuesto robo de 400 mil millones de pesos al programa de adultos mayores, acusación que considera muy grave, solo comparable con la campaña de “narco presidente” que ha recorrido el mundo. Dijo que la denuncia la hará publica y él mismo la presentaría a la Fiscalía. El acaudalado empresario señala que ya se han presentado muchas pruebas en diversas ocasiones y hasta ahora no ha visto a nadie en la cárcel, ni siquiera investigado o detenido, por lo que él no está dispuesto a pagar lo que debe al erario (cerca de 24 mil mdp) porque hay riesgo de que se lo roben los “gobiernícolas”… Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad federal, dejó en manos de los gobiernos estatales y municipales el cuidado de los candidatos a puestos de elección popular locales, en tanto que el gobierno federal se hará cargo de las dos candidatas presidenciales y el de MC, candidatos a gobernadores, senadores y diputados federales que lo pidan, pero sus solicitudes estará a consideración del Consejo de Seguridad y del INE, si es que vale la pena destinarles guardias… Tan complicada está la situación del país que se duda que alguno de los aspirantes a gobernar la Nación tenga la capacidad, experiencia y habilidad superior a la del tabasqueño para controlar a los diversos poderes fácticos que actúan en el país y con los que anteriores presidentes prefieren no lidiar y entregarles todo lo que pedían. Si no hay la capacidad suficiente para amarrar al tigre, las cosas se complicarán en detrimento de todos los sectores… Riñen en Oaxaca inconformes por no haber sido seleccionados a los puestos de elección popular, principalmente el Senado de la República, cargo que se considera estar en la antesala de la gubernatura; muchos no solo se sentían ya senadores, sino despachando en Palacio de Gobierno. Las pugnas al interior de los partidos arrecian y se corre el riesgo de incendiar más al estado en momentos de altas temperaturas y sequía. Xóchitl Gálvez designó a Leticia Vasconcelos como su delegada en Oaxaca.

