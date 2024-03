Myriam Montemayor y Kika Edgar arrancarán su tour “Cosas del amor”

“Primero las Damas” este 8M

Se presentarán en el Lunario del Auditorio Nacional el 16 de marzo

Arturo Arellano

Kika Edgar y Myriam Montemayor ofrecerán su concierto “Cosas Del Amor” el 16 de marzo a las 21:00 horas en el Lunario del Auditorio Nacional, como parte del arranque de su gira por todo México y Estados Unidos, no obstante, primero la regiomontana ex académica, lanzará su nuevo sencillo “Primero las Damas” este 8 de marzo como un homenaje a todas las mujeres.

Myriam Montemayor en entrevista para DIARIO IMAGEN nos platicó “Estoy muy contenta de este show que vamos a ofrecer, es el inicio de un Tour completo con el concepto. La mayor parte del concierto vamos a hacerlo juntas, pero también vamos a tener momentos individuales para hacer los temas de nuestra discografía. ‘Cosas del Amor’ la cantamos juntas, es la primera vez que lo haremos con una nueva versión. Hace 15 compartimos el escenario en el Metropólitan y nos habíamos quedado con ganas de más, por eso ahora será toda una gira”.

Reconoce que “Siempre es como la parte más difícil seleccionar los temas, pero en esta ocasión fue sencillo, porque ambas tenemos éxitos, canciones representativas. Será interesante ver a Kika cantando temas de Myriam o a la inversa, y compartiendo el escenario, la música, la energía de la gente, los fans”.

Y nos cuenta que su momento favorito “es cuando empieza el show, compartir con Kika es maravilloso, me emociona, tenemos cariño, respeto y admiración mutua, entonces va a ser algo fascinante. Más que considerarnos cantantes, somos intérpretes, nos gusta vivir las canciones, que la gente se emocione y para eso nosotras estamos entusiasmadas, tenemos mucho cariño y mucho tiempo de trabajo. Somos intensas, dramáticas y la gente lo va a disfrutar mucho, porque además nuestros fans son muy afines”.

Al haber ganado la primera generación del Reality de La Academia hace ya más de 20 años, destacó “Es difícil llegar, pero es más difícil mantenerse, estoy por celebrar 21 años dentro de esta hermosa y bendecida carrera, y ha sido gracias al apoyo de la gente, siempre trabajando para hacer nueva música. Precisamente estoy por estrenar un nuevo sencillo el 8 de marzo, el día del a mujer, es un homenaje a ellas y es autoría de Miguel Luna y el maestro Zambrano”.

El tema lleva por nombre “Primero las Damas” y destaca que “es un regalo de parte mía, un homenaje a la mujer, porque siempre mi música ha sido enfocada a ellas, a la comunidad y también a las familias enteras. Habla de la mujer y tiene una palabrilla fuertesona, pero que a veces es necesaria, a mí me gusta interpretar temas fuertes, no me gustan las medias tintas y esta canción no es la excepción, porque manda muy lejos a los que se porten mal, ahí la van a escuchar. Tiene su parte divertida también, porque las mujeres cuando nos enojamos nos salen de pronto frases como las que van a escuchar en el sencillo. Aunque también hablo de los caballeros, y es que, para los caballeros estamos las damas, para los demás no”.

Si bien, la gente la reconoce en baladas y pop, destaca que este tema deja ver un rostro no tan conocido de ella “no deja de ser un tema intenso, pero con una nueva propuesta musical con mariachi y banda. Recién ofrecí un show en Monterrey en este estilo y a la gente le gustó mucho esta modalidad dentro del escenario, poder escucharme con balada, mariachi y banda, por eso decidimos que este tema sería en este corte”.

Y concluye que “No descarto sacar un disco porque mi nueva disquera WGN me está apoyando mucho, sé que actualmente los artistas están solo con sencillos, pero a mi sí se me antoja un disco, para que la gente lo pueda tener, para que hagamos firmas de autógrafos, que tengan fotografías, las letras de las canciones”.

El Tour “Cosas del Amor” llegará a toda la república mexicana y a Estados Unidos. Los boletos para el 16 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional ya se pueden adquirir en www.eticket.mx o en las taquillas del inmueble.

El Tour “Cosas del Amor” llegará a toda la república mexicana y a Estados Unidos. Los boletos para el 16 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional ya se pueden adquirir en www.eticket.mx o en las taquillas del inmueble