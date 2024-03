Aumentaron robos a negocios durante este sexenio: Coparmex

Altísima cifra negra de quienes no denuncian

En los 62 meses de la actual administración se han registrado más de 479 mil carpetas de investigación por robo con violencia a negocio, que representa un incremento de 11.3% con respecto al mismo periodo del sexenio anterior, de acuerdo con la más reciente edición del Monitor de Seguridad de la Coparmex. Esto, sin contar la altísima cifra negra que hay de quienes prefieren no denunciar por desconfianza en las autoridades o por miedo a represalias de los criminales.

El reporte destaca que de los robos a negocio denunciados en enero de 2024, el 47.6% fueron tipificados con uso de violencia, lo que implica un aumento del 9.4% del robo con violencia respecto a enero de 2023. Las entidades con mayor número de reportes fueron: Baja California con 365, en segundo lugar Quintana Roo con 348 y después Aguascalientes con 324.4. Por el contrario, los estados que menos carpetas registraron en enero fueron Yucatán con 5.5, Chiapas con 12.6 y Nayarit con 16.3.

Tan sólo en enero de 2024 cada día se iniciaron un promedio de 224 carpetas de investigación por el delito de robo a negocio. El total de carpetas durante el primer mes del año fue de 6 mil 935, lo que representó un aumento del 4.6% respecto a enero de 2023.

Los municipios más afectados por el robo a negocio son: Benito Juárez, en Quintana Roo; seguido de Mexicali en Baja California y en tercer lugar Veracruz. Destaca que 10 de los 20 municipios con mayor robo a negocio se concentran en el Estado de México. Para estas mediciones sólo se tomaron en cuenta entidades y municipios con más de 10 mil unidades económicas.

En el caso de carpetas de investigación por robo a negocio con violencia, en enero se abrieron 3 mil 229. Esto es el 47.6% del total de las carpetas de robo a negocio que implica que casi 1 de cada 2 robos a negocio fueron con violencia.

Cabe destacar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas realizada por el Inegi, el 78.3% de los delitos de robo a negocio no se denuncian.

En Coparmex nos preocupa mucho que casi 8 de cada 10 robos a negocio no se denuncien, es una cifra negra muy elevada. Esto ocurre, en muchos casos, por miedo, por desconfianza en las autoridades o porque las víctimas consideran que tras denunciar no pasará nada. Con todo ello, lo que avanza no es la justicia, sino la impunidad, señaló José Medina Mora Icaza, presidente nacional de la Coparmex.