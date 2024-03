En 10 días, Xóchitl presenta 10 propuestas centrales y recorre la tercera parte de México

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Xóchitl Gálvez Ruiz es sencillamente un torbellino electoral. En estos 10 días anteriores lo mismo encabezó eventos con ejecutivos de Banamex y Cintermex que con estudiantes de la Ibero y otras universidades para reaparecer horas después con militantes de la CNC o con colectivos de mujeres y madres buscadoras y prometer que rescataría a las fuerzas armadas y la dignidad y el respeto que merecen soldados y marinos.

En estos eventos la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por el PRI, PAN y el PRD y organizaciones de la sociedad civil, anunció que transformará a Pemex es una empresa de energías limpias y que en sus primeros seis meses de gobierno cerraría la Refinería Héctor Lara Sosa, de Cadereyta, Nuevo León y la Refinería Francisco I. Madero, en Tamaulipas.

En ese ir y venir por Zacatecas, Nuevo León, Jalisco, Tabasco, Estado de México, Chihuahua, Yucatán y Veracruz se dio tiempo para presentar a los diferentes sectores con los que estuvo 10 programas centrales de Gobierno para ser aplicados en caso de ganar el 2 de junio.

Al arrancar su campaña en los primeros minutos del viernes 1 de marzo en curso la candidata presidencial de la alianza PRI, PAN, PRD y organizaciones de la sociedad civil presentó su programa de Seguridad para continuar los días siguientes con su programa de Salud, Lucha vs Corrupción, Campo, Educación, Economía, Energía y Agua y Mujeres.

Cada uno plantea en cada una de esas áreas la transformación o creación -y cancelación- de instituciones y normas, políticas a fondo.

Cada uno de esos programas plantea entre 10 y 30 puntos específicos y acciones de gobierno que ha dejado que corra de boca a boca entre los mexicanos interesados en cada uno de ellos.

Los medios informativos tradicionales -diarios, impresos, radio y tv- han sido rebasados por estas propuestas y sólo han acertado a enumerar algunas de estas acciones.

Xóchitl, sin embargo, los ha difundido ampliamente en sus páginas y vía redes sociales para diseminarse y penetrar fuertemente entre importantes sectores de la población.

El accionar de la candidata presidencial opositora no ha quedado en eso, sino que le ha ganado prácticamente todos los foros a su contendiente de Morena.

Y ha obligado a Claudia Sheinbaum a responder a estas propuestas sólo para recibir la sorna de Gálvez, quien el pasado fin de semana recordó que la candidata del oficialismo no asistió a la Plenaria de Consejos Consultivos de Banamex, donde fue duramente abucheada, y tampoco acudió a la Ibero.

Antes, recordó Gálvez, tampoco fue a Estados Unidos.

“No le hagan caso a aquellos que les hacen creer que esto ya se ganó, no, esto está empezando… la candidata de enfrente me tiene miedo”, soltó sonriente la hidalguense.

Agregó con sorna:

“… no va a los debates en los medios de comunicación, no llegó a Banamex porque tiene miedo, porque no le dan permiso, en cambio, su servidora va a ir a todos los debates… que me la pongan enfrente.

“Yo estoy peleando con dos, con el Presidente y con ella, pero que me los echen juntos porque puedo con los dos”, retó.

En estos 10 días anteriores Xóchitl ha anunciado que, de ganar, aplicará un amplio programa para mujeres; construirá al menos tres prisiones de alta seguridad para capos del narco y la delincuencia organizada y prometió no sólo no desaparecer programas sociales sino crear otros y ampliar los existentes.

Y para indígenas anunció una política y programas que transformarían de raíz su cultura para imponer el respeto a mujeres y crear mecanismos de educación y desarrollo económico.

En fin, apenas van 10 días de los 90 de campaña presidencial y Xóchitl promete recorrer todo el país y reunirse con todos los sectores.

Conmemoración entre agresiones

La reiteración de hechos durante los eventos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, dejan en claro que todavía hacen falta muchos cambios, afirmó Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado.

Los cambios en la sociedad moderna han permitido la incorporación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, más allá del espacio doméstico y la vida privada, pero esta inclusión no ha ocurrido en condiciones de equidad y con reconocimiento pleno de sus derechos, agregó.

En México, destacó, las luchas de las mujeres cada día adquieren mayor visibilidad e importancia y durante las últimas décadas han logrado reducir las distintas brechas y obstáculos que impiden su desarrollo.

“Hemos logrado ocupar y desenvolvernos profesionalmente en espacios de poder y toma de decisiones, fundamentales para el presente y el futuro de nuestro país”, indicó en redes sociales.

Sin embargo, advirtió, “no debemos creer que porque algunas hemos llegado a ocupar cargos de gran responsabilidad ya lo logramos todo”.

No, agregó, aún hay millones de mujeres que enfrentan pobreza, explotación sexual, abandono, desempleo, desigualdad salarial, violencia y falta de oportunidades educativas.

Y además, todavía hay quienes todavía dicen que las mujeres “no podemos y no debemos, pero nosotras sabemos que si podemos y si debemos seguir luchando con dignidad, honestidad y amor al pueblo”.

Se dijo convencida de que, como mujeres, no importa la humildad del origen, si se tienen metas claras, valores y principios sólidos, “si somos valientes y tenaces, no hay meta que no podamos alcanzar, ni objetivo que no podamos cumplir”.

Prueba de ello, indicó, es la paridad de género en el Congreso de la Unión, con 50 por ciento de mujeres legisladoras, que se ha expresado con un conjunto de iniciativas aprobadas para construir un marco jurídico que garantice más derechos para las mujeres.

Ese principio, señaló, ha permitido desaparecer lastres legales que mantenían prejuicios machistas o impedían el acceso en condiciones de equidad a todos los derechos sociales, económicos, culturales y políticos.

Actualmente, explicó, en el Senado, el 45 por ciento de la plantilla laboral son mujeres, y desde la Presidencia de la Mesa Directiva, la primera en la historia con mayoría de mujeres, “estoy comprometida con la defensa de nuestros derechos y la equidad de género”.

Pero advirtió, no basta con construir leyes, ahora hay que ejecutarlas, sancionarlas y hacer que la vida de millones cambie.

