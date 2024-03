La disputa por las refinerías

Desde el portal

Ángel Soriano

Si es que efectivamente la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz cometió un desatino al ofrecer cerrar la refinería de Tampico, donde no hay, sería un grave desconocimiento del país que pretende gobernar, aunque el propósito sea loable de privilegiar la salud de los habitantes por encima de la generación de energía.

La misma propuesta, de cerrar refinerías, la tiene el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien se mostró satisfecho de que la hidalguense “haya retomado mi propuesta”, pero le pide incluir —dando por hecho que llegara a la Presidencia—, considerar la de Cadereyta, NL, a la que se le atribuye la contaminación en el área metropolitana de Monterrey.

El alcalde —sin tener atribuciones para ello—, se opone a tal hecho, y como en Tampico no hay refinería, las propuestas de los adversarios de la IV-T no funcionarán, de acuerdo a la respuesta del presidente López Obrador que defiende el funcionamiento de las mismas al considerar que, con su operación, las refinerías cubren el requerimiento nacional y se evitan las importaciones.

Aquí, lo importante es evitar la contaminación de diversas regiones del país y de incursionar por el uso de energías limpias que es una demanda mundial y es también una advertencia al líder del movimiento de transformación del país: sus adversarios darán marcha atrás en sus obras prioritarias -incluyendo el NAICM-, lo cual, como dice el mismo tabasqueño, “esto sí calienta”.

TURBULENCIAS

Falta de agua, amenaza a la salud

Y aunque la escasez de agua es también un problema mundial, al disminuir su flujo en diversos países y en otrora caudalosos e históricos ríos, en la Ciudad de México amenaza con convertirse en un problema grave. Y en la ciudad de Oaxaca médicos, pacientes y sus familiares han salido a la calle en demanda del vital líquido porque no hay, en el ISSSTE, ni para lavarse las manos. Esto complica los servicios de salud y se convierte en un riesgo que puede agravar la situación, lo mismo en las colonias residenciales, que en las populares y persiste la amenaza real de los incendios forestales en el área rural y en las goteras de la ciudad. Nadie sabe cómo se resolverá tan dramática situación que afecta a todos por igual… El desdén de la aspirante presidencial de la coalición Sigamos Hacienda Historia, Claudia Sheinbaum, lo mismo por poderosos grupos económicos que por organizaciones sociales -cuyos integrantes son retenidos bajo el sol en lugares abiertos en espera de la realización de los mítines-, hace recordar lo que le ocurrió a la malograda candidata presidencial panista, Josefina Vázquez Mota, a quien le sucedía lo mismo: los acarreados a los eventos se salían antes de que empezara su alocución y en el transcurso de la misma, hasta que quedaba totalmente sola. No consideramos que sea el mismo caso, pero son similares… Los oaxaqueños destacan el entusiasmo con el que el ex gobernador Alejandro Murat se desenvuelve en tierras mexiquenses luciendo la cachucha de Morena y apoyando con matracas y cencerros a la ex jefa de Gobierno de la CDMX, considerando que se encuentra en su tierra de origen y en donde podría volver a ser gobernador. En cambio, en Oaxaca le llueven críticas y continúa la persecución de sus ex colaboradores a quienes se les acusa de despojo de inmuebles en el Centro Histórico de la ciudad y en la región de la costa, donde va en auge la actividad turística que deja ganancias millonarias para los prestadores turísticos que con antelación se hicieron de inmuebles clave para hoteles y restaurantes. Sin embargo, se le reconoce al ex mandatario su habilidad para mantenerse en el poder.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista