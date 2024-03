Intelectual española recomienda a jóvenes repudiar el populismo; AMLO la descalifica

El Festival de las Ideas (antes Ciudad de las Ideas), iniciativa del Centro Ricardo B. Salinas, reúne a las figuras más destacadas del pensamiento actual, quienes comparten sus ideas en torno a la libertad, prosperidad, educación, economía, innovación, salud y liderazgo, con el objetivo de inspirar al público.

Originalmente lo dirigió el ahora perseguido por la justicia Andrés Roemer y ahora encabezado Ricardo Obert, el foro tiene el objetivo de “motivar e inspirar a todos los asistentes, especialmente a las niñas, niños y jóvenes” y lo ha logrado, al grado que se le considera uno de los eventos intelectuales de mayor impacto en México, desde que arrancó en 2008.

La difusión de los contenidos ha tenido mucho impacto a través de Televisión Azteca, una de las empresas que integran el Grupo Salinas. Sin embargo, a pesar de su exitosa trayectoria, el Festival de la Ideas tal vez no ha tenido más impacto que en la reciente edición, efectuada, como todas, en la capital de Puebla.

Ese impacto se debe al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se sintió afectado por lo comentado por una de las ponentes de ese foro académico, la política, periodista, intelectual y aristócrata Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha sido diputada en España y también tiene las nacionalidades argentina y francesa.

En su ponencia, dedicada a los jóvenes, la ex diputada advirtió a México acerca del peligro que implica el populismo.

“La democracia liberal, entendida como la capacidad de elegir nuestros representantes dentro de un orden de ley, ser libres dentro de la ley, es lo mejor que hemos inventado los seres humanos como organización política”, afirma la presentación del resumen de su conferencia que aparece en el portal FDI (Festival de las Ideas).

“Cayetana se ha destacado por su vibrante defensa de la democracia liberal frente a sus enemigos: el populismo, el nacionalismo, el separatismo y las políticas identitarias. Es licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Oxford. Como periodista, ha destacado por sus inteligentes análisis políticos, sus crónicas y por sus entrevistas a grandes figuras políticas e intelectuales como Steven Pinker, Jordan Peterson, Ayaan Hirsi Ali, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos”, sostiene también el texto relativo a su exposición, mismo que agrega:

“Fue diputada en España en 2019 y fue portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de Diputados español hasta 2020.

“Su vigoroso liderazgo, su audaz denuncia de los males de la política contemporánea y su apuesta por la regeneración democrática le han granjeado seguidores más allá de su partido y su país. Sus discursos se han hecho virales en España y América Latina.

“Cayetana es una feminista amazónica, lo que le ha convertido en un referente para muchas otras mujeres.

El Diario de Yucatán publicó que “en una intervención que no tiene desperdicio en el Festival de las ideas 2024, en Puebla, Cayetana Álvarez de Toledo, periodista e intelectual española, dio una lección sobre qué es el populismo, los riesgos que representa y cómo se le puede combatir.

La aristócrata pide a los jóvenes ser exigentes con las autoridades

“Asimismo, hizo un llamado a los jóvenes a exigir a los gobernantes, a acabar con el populismo, la corrupción y el crimen organizado.

“Y advirtió: “El populismo es el atajo de los mediocres… el pesimismo es el principal aliado del populismo”.

Todo lo anterior quedó en el plano académico, pero la intelectual española-argentina-francesa entró al terreno político. Entre otras cosas, citó el diario yucateco, “invitó a los jóvenes a luchar por la democracia, ser críticos, pero que sea una crítica informada para que puedan cambiar el rumbo del país.

“Jóvenes mexicanos, rebélense frente a la violencia y la resignación. Exijan a sus gobiernos instituciones limpias y calles seguras. Reclamen la máxima contundencia con las mafias y los cárteles”.

“Sean salmones… el salmón siempre nada contra corriente. Defiendan la democracia”, añadió.

“Dicen que a los jóvenes no les interesa la política. Dicen que a los jóvenes no les preocupa la democracia. Dicen que los jóvenes mexicanos no harán nada para acabar con el populismo, la corrupción y el crimen organizado. ¿Es verdad?”.

“No permitan que nadie, por incompetencia o interés, destruya la democracia que sus padres con tanto esfuerzo les legaron”, concluyó.

Más adelante, la también marquesa de Casa Fuerte habló del presidente Andrés Manuel López Obrador, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Putin, pero también de Corina Machado y Alekséi Navalni, opositores al régimen en Venezuela y Rusia, este último muerto recientemente.

Lo que seguramente generó mayor disgusto en Palacio Nacional fue que lamentó que se dé “abrazos a los que dan balazos”, pues miles de jóvenes están matando y muriendo al enfilarse en las organizaciones criminales.

“Voy a hablarles con claridad (…) porque las circunstancias creo que lo exigen, México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante está siendo tomado por el crimen organizado, por la complacencia de quienes debieran defenderlo, ‘abrazos no balazos’ o más bien ‘abrazos a los que dan balazos’”

“El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico, catastrófico con la democracia y, sobre todo, para los jóvenes, miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo”.

“Esto no es responsabilidad sólo de los criminales, también lo es principalmente de quienes gobiernan y aplican las políticas de seguridad”.

“Cuando un gobierno no aprecia o menosprecia la ley, cuando un gobierno decide acunar amablemente la delincuencia, cuando un gobierno traslada la falacia de que las cárceles son bastiones de una cultura autoritaria y represiva, cuando un gobierno permite a los criminales quedar impunes o en algunos casos incluso pacta con ellos, el crimen avanza, prospera, se adueña de las instituciones, atrae nuevas vocaciones, se convierte en un atajo para jóvenes extraviados, en un atajo hacia el abismo”.

“Llaman política del abrazo a lo que no es más que una mezcla letal, debo decir, de incapacidad y connivencia y además dicen que no hay alternativa y yo quiero decir que sí la hay”, remató la política y periodista, quien sostuvo:

“El crimen organizado sí puede ser derrotado, solo hacen falta dos cosas, políticos valientes y jóvenes rebeldes”, precisó.

En el auditorio poblano, la diputada por el derechista Partido Popular fue interrumpida por aplausos, pero también en algún momento se escucharon abucheos cuando criticó a AMLO, lo que aprovechó para aclarar que siempre está abierta a las críticas.

Indignada respuesta en la mañanera

Las expresiones de protesta a lo expresado por Cayetana Álvarez de Toledo tuvieron un eco de mayor intensidad en la mañanera de ayer del inquilino de Palacio Nacional.

De acuerdo con su tradición de encontrar supuestas conspiraciones en su contra, López Obrador dijo que la española-argentina-francesa “vino a hablar mal de mí, la verdad es un timbre de orgullo porque esta joven, señora, pertenece a la ultraderecha. ¡No, más, a la derecha de Iberdrola!”.

Agregó que estos comentarios no deben extrañar al público, pues en época de elecciones son normales debido a la gran cantidad de dinero que hay de por medio:

“Esto es así, son las elecciones, hay muchísimo dinero de por medio, mucho, mucho, mucho dinero de los que quieren regresar por sus fueros, y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron”, añadió el político tabasqueño.

Los candidatos presidenciales firman el “Compromiso por la Paz”

Al continuar su cruzada contra la violencia, la jerarquía de la Iglesia católica y la orden Jesuita lograron que los tres candidatos a la Presidencia de la República, la oficialista Claudia Sheinbaum, la opositora Xóchitl Gálvez, y el abanderado de MC, Jorge Álvarez Máynez, se comprometieran a esforzarse a mejorar en materia de seguridad, justicia, cárceles, gobernanza, derechos humanos y tejido social.

Los religiosos proponen una reforma para erradicar la corrupción y la penetración del crimen organizado.

Se pide también que la Guardia Nacional sea un cuerpo civil y promover la desmilitarización, con base en el análisis riguroso y evaluaciones del actuar de las Fuerzas Armadas en materia de las políticas de seguridad pública.

