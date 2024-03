“Lagunilla mi barrio” tendrá a Alex Lora como invitado de lujo

Continuando con funciones especiales

El CCT2 lo recobra los días 15, 16 y 17 de marzo

Mitzi Fernández

Llegando a sus 279 representaciones y 2 años de trayectoria “Lagunilla mi barrio” continúa con sus funciones especiales y ahora se suma Alex Lora como parte también de la celebración de su carrera.

En conferencia el maestro Alex Lora externó su emoción al sumarse al proyecto “estamos muy contentos, es muy motivador ser invitado, queda perfecto para festejar ambas cosas, me recuerda que alguna vez el año pasado en Madrid me invitaron a una otra obra a cantar y ahora vamos a estar cantando aquí en Lagunilla mi barrio, aunque no sé si van a estar mentando la madre (risas)”.

Con motivo de su celebración dedicó unas palabras a su niño interior y confesó “A mi niño interior le diría que ensaye para que toque y cante menos feo. El instrumento más importante que aprendí a tocar hasta ahora es el público, la raza se pone feliz y la felicidad que veo y que me recuerdan que mi jefecita lo está grabando desde el cielo, mientras se olvidan de sus broncas es lo mejor que me ha pasado y es lo que pasará en “Lagunilla mi barrio”. Si volviera a nacer me gustaría ser el mismo que soy ahora”

En cuanto a la participación aclaro “solo ejecutare música y serán rolas clásicas, la Lagunilla es clásica, entonces serán canciones que queden para la obra. Si en el futuro podemos participar de nuevo hasta podría inventarles una rola. El acercamiento surgió gracias a mi ‘domadora’ que apartó estas fechas y siempre anda movida organizando todo. Pero no creo que en esta ocasión no haya un diálogo entre el público, la obra se presta para improvisar, los mismos actores improvisan, todo dependerá del juego de la raza”.

Un hecho es que el rockanrolero jamás imaginó llegar hasta donde está ahora y con tantos logros, pero se siente muy contento de hacer feliz a su público y ayudarlos a desahogarse lo que significa para él “meter el gol”.

En su experiencia, aconseja a las nuevas generaciones “tienes que dedicarle tiempo y todo el tiempo a lo que te gusta enfocarte en lo tuyo haciéndolo cada vez mejor, siendo feliz. Si te aferras a lo que crees que es tu vocación, llegará el momento de que logres lo que deseas”.

“Lagunilla mi barrio” se presenta los viernes, sábados y domingos en el Centro Cultural Teatro 2 y los boletos para estas funciones u las que siguen están a la venta en la taquilla del teatro y en www.ticketmaster.com