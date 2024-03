Los Teen Tops revivirán los años del rock en el Lunario

Festejan 65 años de ser líderes indiscutibles de este género

Arturo Arellano

Agárrate fuerte porque Los Teen Tops están a punto de desatar una tormenta musical que resonará en lo más profundo de tu ser. Pioneros y protagonistas del rock and roll mexicano, hablar de ellos es abrir las puertas de una época que marcó la historia de la música y la cultura popular, una era que aún palpita con fuerza en nuestros corazones.

El miércoles 20 de marzo el Lunario del Auditorio Nacional se convertirá en el epicentro de una experiencia que no es sólo un concierto, ¡es un viaje en el tiempo que hará renacer los recuerdos más queridos para los que fueron testigos de su ascenso y creará memorias imborrables para las nuevas generaciones.

Jesús Tuti Martínez guitarrista original y fundador Teen Tops, platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Va a estar sensacional, porque se trata de un lugar excelente con unas instalaciones maravillosas, estamos contentos de presentarnos ahí por el audio, la iluminación, el trato a la gente, todo está perfecto. Vamos a presentar nuestra música, lo que conocen de toda la vida, sabemos que las conocen porque desde niños se las cantaba su mamá. Esperamos a gente de todas las edades, gente que nos siguió desde el principio cuando éramos un cuarteto y hasta los que nos irán a conocer apenas”.

Señala que lo más emocionante es “cuando la gente canta con nosotros, hay juventud que sabe los nombres de todas nuestras canciones. Normalmente el show es de una hora y media, lo increíble es que la gente se queda con ganas de más y nos piden más canciones, se acuerdan de todas. Como es natural dirán que no somos los originales, pero es como cuando vas a un partido de futbol, los jugadores de hace 60 años ya no los vemos baloneando con el América en el Estadio Azteca, pero los Teen Tops actuales tienen más de 20 años aguantándome y el sonido es lo más importante, no se ha perdido, no he permitido que suenen diferente a lo que la gente conoció, es lo que van a escuchar en el Lunario”.

E invitó a la gente a que “Si tienen discos de los originales, Columbia, Sony, llévenlos porque nosotros estaremos encantados de tomarnos una foto y dedicarles los discos que ya son coleccionables. Nos encanta dedicarles tiempo a los fans, estaremos en el Lunario muy cerca de nosotros.

Destacó que él como miembro fundador de lo Teen Tops tiene muchas anécdotas que compartir, y algunas de ellas las contará en el Lunario “a mí me gusta recordar cuando empezamos, sabemos que el rock and roll nació en Estados Unidos, partiendo del jazz del blues, de los ritmos de aquella época, y esa música escuchábamos y empezamos a seguir a los artistas y discos americanos”.

Y celebró que fue una época sana “cuando empezamos el grupo, íbamos a tocar en fiestas de la colonia con los amigos y amigas de la escuela, las tardeadas que empezaban a las 4 de la tarde y acababan muy noche, todos tomando refrescos y comiendo sándwiches, palomitas era como la juventud se divertía entonces. La primera vez que nos invitan a tocar en el Colegio Americano llegó un señor ya de edad, estábamos empezando y no había ni instrumentos en México, entonces los de nosotros eran rudimentarios, un tocadiscos lo hacíamos amplificador, y el señor nos dice ‘I want you in my party’, pero le conteste ‘gracias pero no estamos listos para ir a ambientar una fiesta, no tenemos instrumentos’, el me pregunto qué necesitábamos y con la pena, le dije que no teníamos batería, pero este señor nos dijo vayan a tal tienda musical y con mi nombre les van a entregar una batería completa, fue una emoción increíble. Eso sin duda nos impulsó bastante”.

El 20 de marzo podrás decir “Hay Buen Rock esta Noche” pues El Lunario será sede de este reencuentro con los Teen Tops, los boletos ya están disponibles a la venta en las taquillas del inmueble y en ticketmaster.

