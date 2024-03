El Señor de los Anillos en un Concierto Sinfónico Audiovisual

A cargo de la Orquesta Filarmónica Orpheus

Daniel Forero dirigirá un ejército de músicos a Mordor en el Teatro Las Torres

Arturo Arellano

El Señor de los Anillos, la obra cumbre del renombrado autor J. R. R. Tolkien, ha dejado una huella imborrable en la literatura y la cultura popular. Esta trilogía de libros, publicada entre 1954 y 1955 en el Reino Unido, se ha convertido en un ícono de la fantasía épica del siglo XX.

De esta obra se han hecho grandes adaptaciones al cine, con la trilogía cinematográfica dirigida por el neozelandés Peter Jackson, estrenada entre 2001 y 2003, fue un hito. Estas películas, basadas en uno de los libros más vendidos de la historia, cosecharon numerosos premios y reconocimientos, incluido el Óscar a Mejor Película por El Retorno del Rey en 2004.

Ahora, para deleite de todos los amantes de esta saga, la Orquesta Filarmónica Orpheus ha preparado un concierto sinfónico y audiovisual, en el que interpretarán los grandes temas que enmarcaron las películas de The Lord Of The Rings (LOTR), en esta ocasión bajo la batuta del maestro Daniel Forero, quien nos contó los detalles en entrevista para DIARIO IMAGEN.

La presentación tendrá lugar el 24 de marzo en el Teatro Las Torres, donde ofrecerán dos funciones a las 17:00 y 20:00 horas. “Es un concierto bastante atractivo para la gente, porque muchos conocen las películas y les gusta este tema, los fans quieren escuchar las canciones en vivo. El programa ha tenido mucho éxito en Morelia, Pachuca y en todos los lugares donde lo hemos presentado, la orquesta tiene 10 años de vida, empezamos en 2013, como un quinteto de cuerdas, luego pasamos a orquesta de cámara y actualmente somos más de 50 personas”.

Como líder del proyecto nos cuenta “me toca gestionar la orquesta, soy director llevo la batuta del grupo y tengo que organizar a la gente, es difícil de pronto crear, porque hay que tener sedes adecuadas, instrumentos adecuados, pero lo logramos gracias al trabajo de equipo. En el caso del programa sobre El Señor de Los Anillos a veces podemos implementar escenas con cadenas, porque tienen marchas acompañadas con platillos con cráneos, y nosotros resolvemos esos sonidos con cadenas”.

Recuerda que “la idea ha surgido porque somos una orquesta independiente y queremos conectar con el público, al que le gustan este tipo de historias, hemos tenido el concierto de Harry Potter y ahora Lord Of The Rings y el de Superhéroes. Y es que, tenemos la mentalidad de acercar la música clásica a los niños, a los jóvenes, a la gente que jamás ha visto una orquesta. Si hacemos este tipo de temas, se vuelve más llamativo y en el caso de los niños quieren incluso hasta estudiar música después de vernos”.

Superhéroes Sinfónico el 17 de marzo

En cuanto al show de superhéroes, nos adelantó “Es muy importante la música en el desarrollo cognitivo de niños y jóvenes, les ayuda a crecer a avanzar, debería ser algo más formal en las escuelas que tengan formación con maestros profesionales, que se les ayude y enseñe realmente. Nosotros nos sumamos a esta parte de la educación ofreciendo shows llamativos, como el de superhéroes donde hay temas de las principales franquicias como los son DC y Marvel”.

En este marco, asegura que “si hay niños hiperactivos o están todo el tiempo, acelerados, les recomiendan mucho estudiar música, yo conozco de muchos casos que en dos o tres meses cambian de actitud, porque canalizan todo en el instrumento. Entonces si nosotros podemos ser el vínculo entre los niños y la música, nos sentimos muy contentos”.

Destaca que tanto el espectáculo de LOTR como el de Superhéroes “son shows que están combinado diferentes cosas, es música con orquesta, pero además una producción que hará cosas distintas. Vamos a tener personajes como El Hombre Araña, Batman, Superman, porque también hubo personas que se dedican a esto de los disfraces y van a recibir a la gente, asimismo invitaremos a que la gente vaya disfrazada con su mejor cosplay al show del Señor de los Anillos, incluso, yo me voy a disfrazar”.

En cuanto al repertorio de superhéroes, adelanta que “es variado, no solo es Superman, Spiderman y Batman, sino que hay muchos variables, la Capitana Marvel, la Mujer Maravilla, los temas de The Avengers, la selección ha sido ardua, con compositores como

Danny Elfman, que es un grande”.

La Orquesta Filarmónica Orpheus presentará el concierto “The Lord Of The Rings” Sinfónico y Audiovisual el 23 de marzo en el Teatro Silvia Pinal y el 24 del mismo mes en el Teatro Las Torres de Satélite. Asimismo, el Superhéroes Sinfónico el 17 de marzo en el Teatro Las Torres de Satélite. Los boletos están disponibles en taquillas del inmueble o a través de ticketpoint.

