Evelyn Salgado, gobernadora ausente

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Félix Salgado, indignado padre

Ana Lilia Rivera bloquea solicitud de PAN

En el Senado de la República, la bancada de Morena y sus rémoras supieron cobijar ni más ni menos que al senador Félix Salgado Macedonio y obviamente a la flamante gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que —no sobra señalar— tiene a su estado hecho un desastre. Y para que funcionaran las cosas, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Ana Lilia Rivera, se aplicó para bloquear la solicitud que hiciera la fracción parlamentaria del PAN, que coordina Julen Rementería del Puerto, para la desaparición de Poderes en dicho estado “por ingobernabilidad insostenible”, quitándola de la agenda de temas en la reunión de la presidencia de la Mesa Directiva y mandándola –supuestamente porque el oficialismo no tiene palabra— para la reunión del 20 de marzo, día en el que seguramente saldrán con otra cosa con tal de evitarlo.

La reacción de Salgado Macedonio, sin duda un indignado padre, no se hizo esperar: primero se deshizo en elogios para el presidente Andrés Manuel López Obrador, para luego lanzarse durísimo en contra de la oposición defendiendo, como buen padre que es, a su hija y remató llamando “buitres” a los de la oposición y les dijo a los panistas “ustedes no tienen vida orgánica ni política en Guerrero”, que porque el único pan que conoce, es el que se hace en diversas regiones del estado como el de Chilapa. O sea, una reacción totalmente visceral, como las que tan seguido tiene el inquilino de Palacio Nacional.

Y es que a los del oficialismo, nada les gustó que en conferencia de prensa, el coordinador de la bancada panista en la Cámara alta señalara que: “Lo que vemos en Guerrero es que no hay gobierno en ese estado y que es necesario poner un alto y corregir lo que está sufriendo la población, y le toca al Senado corregirlo”.

Ante los señalamientos de un iracundo Salgado Macedonio, desde la tribuna, Rementería del Puerto le explicó que es hasta lógico que el morenista tiene que conocer más Guerrero porque es de esas tierras y le lanzó un reto, que desde luego el controvertido legislador guinda evadió: “usted diga, vamos a Guerrero y que esa invitación que usted hace la hagamos formal y vayamos a Guerrero para conocerlo y veamos lo que está pasando en el estado” y agregó que “no es solución venir a decir que el presidente es lo mejor del mundo” y tampoco que la gobernadora Evelyn Salgado es tan eficiente. No cabe duda que ese es puro amor paternal.

“Ustedes —les dijo el coordinador panista a los de la oposición—, no tienen con qué zafarse y con argumentos banales quieren venir a buscar justicia”.

Por su parte, la senadora Kenia López Rabadán, en la conferencia de prensa previa, puso las cosas en su justa dimensión: “Hoy, la gobernadora de Guerrero está fugada, no fija posición, no defiende a sus ciudadanos, no es capaz de ponerle un alto a la delincuencia. No puede ser que la gobernadora esté fugada y su papá esté bailando”.

Y como el golpeteo en contra de Salgado Macedonio y su flamante hija estaba muy duro, el vocero de la bancada de Morena en el Senado, César Cravioto, no quiso quedarse atrás y dijo que a la oposición no le preocupa lo que pasa en Guerrero. “Cuando el huracán ‘Otis’ vinieron a hacer su show y dicen que es una barbaridad lo que pasa” y completó los insultos lanzados por Salgado Macedonio al señalar: “Se han vuelo “carroñeros” simplemente ven un escándalo y como buitres se dan un festín, porque en todos los países pasan cosas.

Echando mano del pasado, Cravioto recordó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 “desde la Presidencia y la gubernatura encubrieron a los responsables” y en cambio, aseguró, “hoy el presidente López Obrador y Evelyn Salgado dicen que no habrá impunidad”. No cabe duda que se trata de pura palabrería, de tratar de zafarse de su incompetencia, porque no hay que olvidar que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, será un legado de esta errada y llamada Cuarta Transformación para la siguiente administración, quien sea que la vaya a ocupar.

Entonces vinieron las mediciones de qué estado es más violento, porque para Cravioto, Querétaro, gobernado por el panista Mauricio Kuri, ya anda en esas. “Expliquenos por qué Querétaro es más seguro que Guerrero y Yucatán es más seguro que Zacatecas”, preguntó el senador Víctor Fuentes Solís, del PAN.

Cravioto, sin mayores recursos dijo en una especie de promesa de campaña que Morena está desmembrando los acuerdos “muy sólidos” que hizo Genaro García Luna con el crimen organizado, archienemigo de esta errada y llamada Cuarta Transformación, con la delincuencia organizada. ¿Será?, o, ¿acaso están “amarrando” otros acuerdos?

Efectivamente, Guanajuato es un estado gobernado por el PAN, con Diego Sinhué Rodríguez, pero esta situación no se debe a que no se haya querido cambiar al fiscal; esto tiene mucho más fondo.

En otra parte del intenso debate, no podía faltar la participación de Lilly Téllez, quien directa, se dirigió al senador Félix Salgado: “Me imagino que usted no sabe senador Salgado que Guerrero está bajo las órdenes del crimen organizado; que ha subido la extorsión y los asesinatos en Guerrero… Usted no sabe del abandono en que está Acapulco y que hay ausencia de orden y de gobierno. Usted es un ignorante de cómo está Guerrero porque si no es así, usted está coludido con los criminales”.

Félix Salgado no pudo más que contestar que Lilly Téllez trae consigna en contra de López Obrador y del grupo parlamentario que le abrió la puerta para que llegara al Senado, cuánta ingratitud.

Por cierto, Salgado Macedonio anunció medio atropelladamente que hoy recorrerá la zona de La Montaña en su estado. “Conozco las idiosincrasia y el sentir de mi pueblo” (¡uy sí, se nota!). Pues que alguien le avise que Tomás Morales Patrón, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Chilapa, en la zona de La Montaña fue asesinado y, para variar, la gobernadora no ha hecho nada.

El senador morenista ya no hallaba qué hacer: “Cuando hablen deben de hacerlo con justa causa… tenemos gobernadora trabajando, no hay por qué darle entrada a algo que solamente es un capricho y para estar fastidiando en víspera de un proceso electoral”.

Municiones

*** El jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama, envió al Congreso capitalino las ternas para sustituir a los seis alcaldes , que por tareas políticas, pidieron licencia . Entre otros, destaca el del catedrático universitario y reconocido servidor público José Guadalupe Medina Romero , en la Cuauhtémoc.

