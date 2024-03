El Indio Brayan sigue brillando en “Tal para cual”

“Tal para cual” es una serie de televisión de comedia de situación mexicana producida por Reynaldo López para TelevisaUnivision, en el 2022. Asimismo, es una continuación derivada de La Hora Pico, también producida por López en conjunto con Carla Estrada en el 2000, la cual da continuidad al sketch de “Las Nacas” y donde participan una gran cantidad de excelentes humoristas.

En su primera temporada, la serie se estrenó a través de las estrellas ende octubre de 2022, como parte del bloque de series de comedias Noche de buenas y más tarde se anunció la renovación para una segunda temporada, la cual se estrenó en agosto de 2023 y el éxito fue tal, que ahora estamos hablando de una tercera temporada que ya se puede ver por las estrellas todos los domingos.

Hugo Alcántara, mejor conocido por su personaje de El Indio Brayan, platicó los detalles en entrevista para DIAIRO IMAGEN: “Me siento feliz de ser parte del eleno, ya son 3 temporadas y se han ido superando una a otra en muchos aspectos, estoy muy feliz de compartir con compañeros tan talentosos, bajo la batuta de Reynaldo López que tiene muchos proyectos exitosos hablando de comedia y que son hits”.

Asegura que “Son comedias que yo siento que no pasan de moda, están muy bien escritas, es un spinoff de lo que se hacía en La Hora Pico, pero se va renovando, los escritores lo actualizan, meten cosas con situaciones actuales, abrazan a los personajes que ya son muy conocidos por la gente como Nacasia y Nacaranda, que son entrañables”.

En cuanto a la actualidad en que vivimos, en que los comediantes son fácilmente cancelados por internautas, declaró “Está muy vetado todo y ya nada es como demasiado plural, en el mismo internet es un mundo, hay un público para youtubers, otro para standuperos y, mientras tanto, el público de la televisión es fiel, es cautivo. Y la funa, el hate a veces viene de esas ideas de que ‘ya no vemos televisión, solo redes sociales’, pero la gente que ve televisión, ve la comedia como lo que es: comedia. Nosotros usamos el humor, no caemos en la falsa moral, aunque nos vamos renovando, porque todo va cambiando a los nuevos términos, ya no puedes pelearte con lo que hoy no es políticamente correcto, pero no te burlas del gordito porque se ve ofensivo. El humor es simplemente eso… humor, hay que acomodarnos a los cambios, no ser misóginos, buscar un humor más plural que no le pueda ofender a nadie y aun asi hay gustos para todo”.

Celebra que “Tal para cual” es para toda la familia “yo creo que ese es un punto clave en proyectos como este, s que son programas familiares, va a pasar los domingos y puedes verlo sentado en la sala de tu casa con tu abuelita, tus hijos, tu esposa, porque es un humor ligero, pero no bobo y aparte con esa picardía y doble sentido que claro que lo tiene, porque no es un programa infantil. Pero, es muy sutil, que quien la pescó, la pescó, es un humor de buen gusto”.

La historia de “Tal para cual” sigue a dos emblemáticos personajes: Nacaranda (interpretada por Consuelo Duval) y Nacasia (interpretada por Lorena de la Garza). Estas dos mujeres, conocidas como “Las Nacas”, regresan después de 15 años de ausencia para hacernos reír con sus ocurrencias y situaciones cómicas, se transmite los domingos a las 19:30 horas, con invitados como, Bárbara del Regil o Ricardo Margaleff, entre otros.

