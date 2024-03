The Ataris, tocarán en el CMBA Punk Rock Fest Vol. 3

En en Velódromo Olímpico

Compartirán el escenario con MXPX, BLNKO y Buen Viaje

Asael Grande

El CMBA Punk Rock Fest regresa a la Ciudad de México con una tercera edición bastante nostálgica, en la que contaremos con la presencia de bandas icónicas como The Ataris, MXPX, BLNKO y Buen Viaje.

Además, la banda canadiense SUM 41 se integra al cartel como uno de los headliners, regresando a nuestro país por única ocasión como parte de su gira de despedida de los escenarios. El esperado CMBA Punk Rock Fest Vol 3 regresa al icónico Velódromo Olímpico el viernes 29 de marzo de 2024.

En entrevista exclusiva DIARIO IMAGEN platicó con Kristopher Roe, vocalista y guitarrista de The Ataris, banda estadounidense de Rock alternativo formada en 1995 en Anderson, Indiana e integrada actualmente por Kristopher Roe al frente del micrófono y en la guitarra, John Collura, guitarra y en el piano, Paul Carabello en la percussion, Eric Doucette, bajista y Shane Chickeles en la batería: “estoy muy emocionado de poder tocar en México de nueva cuenta, será uno de mis conciertos favoritos, los fans mexicanos son de los mejores del mundo, hemos intentado tocar en México desde hace varios años, pero estamos emocionados de hacerlo en este festival, tocaremos muchas canciones favoritas para nuestros fans, canciones del disco So Long, Astoria (2003), Blue Skies, Broken Hearts…Next 12 Exist (1999), y vamos a tocar algo nuevo; la última vez que tocamos en Ciudad de México fue en 2007 cuando lanzamos el disco Welcome the Night, con disco del que estamos muy orgullosos, pero ahora tocaremos canciones viejas, canciones especiales que seguramente emocionarán a los fans de escucharlas por primera vez”.

Con 5 discos de estudio, Anywhere But Here en 1997; Blue Skies, Broken Hearts…Next 12 Exits en 1999 y End Is Forever en 2001 con Kung Fu Records el So Long, Astoria del 2003 bajo el sello Columbia Records y su más reciente disco titulado Welcome the Night del 2007 con Sanctuary Records, Roe comentó que “el último álbum de estudio fue en 2007, pero en vivo grabamos el Live in Chicago 2019, antes de la pandemia, tenemos pensado lanzar dos canciones nuevas para un nuevo disco que se llamará Silver Turns to Rust, este año queremos grabar un nuevo disco para el verano, quizá en julio o en octubre, y lanzarlo en formato vinyl, sin duda, este año habrá música nueva para la banda”.

Respecto a qué tienen preparado tocar para la tercera edición del Punk Rock Fest, Kristopher Roe adelantó que “serán canciones del So Long, Astoria; Blue Skies, y canciones del End is Forever, creo que esos discos sirven para introducir al público nuevo, ya tenemos dos generaciones de fans, así que tocaremos canciones viejas que abarcan nuestra historia”.

Después del rotundo éxito de sus ediciones anteriores, el CMBA Punk Rock Fest se ha convertido en un referente para los amantes del punk rock y emo, prometiendo una noche cargada de nostalgia y vibraciones inigualables. El festival se llevará a cabo el próximo sábado 29 de marzo de 2024 en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México, donde el público se reunirá para cantar y brincar sus rolas favoritas de punk rock.

