Clara Brugada, ni tan honesta como presume

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Aunque Clara Brugada sostiene y presume que Iztapalapa, territorio del cual fue la máxima autoridad, está libre de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), diputados del PAN en el Congreso local no están tan seguros y por eso se formará una comisión investigadora para conocer los métodos de gasto, las adjudicaciones directas, la distribución de programas sociales y las empresas que la han acompañado a lo largo de los años como alcaldesa.

Brugada no es tan impoluta, sin mancha, como presume. Las gestiones de la ahora candidata al gobierno de la ciudad, han tenido observaciones de la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría de la Ciudad de México y de la Auditoría Superior capitalina. “La señora dice que es honesta, pero tenemos conocimiento de que hay al menos dos empresas constructoras con contratos por un total de 87 millones de pesos para las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y Armonía Social en Iztapalapa (Utopías), ligadas a Raúl Basulto Luviano, un funcionario cercano a Clara Brugada, señaló el diputado Anibal Cañez Morales.

Sin embargo, la ex alcaldesa asegura que trabajó de manera legal, transparente y honesta…y, como en su momento le dijo a El Universal: Nuestro compromiso es, y será, la transparencia y honestidad de los gobiernos de la 4T, como el que encabecé en Iztapalapa.

Pero el diputado Cañez Morales no quita el “dedo del renglón”. Señala que tan sólo en 2019, el primer año de Clara como alcaldesa, la Contraloría detectó que en el 40% de los contratos sumaron 545 millones 188 mil 680 pesos, con tres observaciones por irregularidades.

Una de esas irregularidades es que no haber podido comprobar los depósitos por concepto de apoyos económicos a beneficiarios del programa “Ayuda Económica y Bienestar Integral para las Personas Adultas Mayores de 60 a 64 años de edad que residen en Iztapalapa.

Según el legislador, “se quedaban con los cheques de los adultos mayores los funcionarios de Brugada, gente corrupta que lucra con la pobreza y las necesidades de la población”.

Además, de acuerdo con la Cuenta Pública 2022 de la ASCM la ex alcaldesa no cumplió con los lineamientos legales establecidos para no hacer mal uso o uso indebido de los programas sociales. “Quienes decían ser diferentes, resultaron ser iguales, porque ahora llevan a cabo las mismas mañas de las que AMLO y sus secuaces se quejaron durante años; es lamentable que se digan transformadores cuando solamente es una evolución de la corrupción…”, acusó Cañez.

Por ello, el legislador panista aseguró que apoyará cualquier investigación sobre corrupción y uso indebido de los programas sociales en la Ciudad, en especial en las alcaldías de la 4T, como Iztapalapa o Xochimilco, las cuales tienen “bastantes observaciones de auditorías y acusaciones ciudadanas”.

Cañez también aprovechó la ocasión para realizar un exhorto al INFO CDMX, con objetivo de que se pronuncie sobre las irregularidades que señala la Auditoría Superior local, a fin de que se puedan llevar a cabo las sanciones por este tipo de conductas que pueden llegar a constituirse en delitos electorales graves.

Finalmente, observó que hay varios antecedentes del uso político de las necesidades de la población por parte de Morena, como lo hemos visto con (Andrés Manuel) López Obrador; en su momento con Claudia Sheinbaum y ahora con Martí Batres.

Reparto de lugares para propaganda

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los Criterios para el reparto de los lugares de uso común, susceptibles de ser utilizados por los partidos políticos y candidaturas sin partido, para la colocación y fijación de propaganda electoral durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.

Luego de informar lo anterior, el IECM dijo que los partidos políticos y las candidaturas podrán colocar propaganda electoral en los lugares de uso común que determinen los 33 Consejos Distritales del IECM, de conformidad con los criterios aprobados por el Consejo General.

Debe entenderse por lugares de uso común, explicó, los que son propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, los bienes abandonados o mostrencos, mamparas que se establecieran en el número que determine el Consejo General, previo acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, o los lugares que los particulares pongan a disposición del IECM para efectos de propaganda, susceptibles de ser utilizados para la colocación y fijación de la misma.

Agregó el Instituto Electoral que dichos lugares serán repartidos en forma igualitaria y por sorteo entre los partidos políticos y candidaturas sin partido registradas, conforme al procedimiento acordado por el Consejo General en sesión que celebren los Consejos Distritales.

En otro punto de la sesión, el Consejo conoció el informe sobre los lugares para instalar, en su caso, los grupos de trabajo que realizarán los recuentos de votos durante las sesiones de Cómputos Distritales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.

