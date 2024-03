Visita de Ken Salazar al Edomex levanta antenas en Washington

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Otra bomba para Evelyn Salgado; Sandra Luz Valdovinos pide derecho de audiencia

La visita del Embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, al Estado de México, gobernado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, levantó las antenas en Washington, donde nos comentan que no fue de su agrado que se reuniera con un funcionario mexiquense bajo investigación por parte del Ejército Mexicano, en temas de tráfico ilegal de armas y fentanilo como es del conocimiento público.

Lo cierto es que la historia de este funcionario norteamericano en esta errada y llamada Cuarta Transformación, ha sido singular, por llamarlo de alguna manera y está regida por ponerse la playera guinda cuando la oportunidad lo merece, resultando a veces que el diplomático estadunidense se convierta en ser “más papista que el Papa”.

Salazar llegó a tener, en algún momento dado, derecho amplio de picaporte ni más ni menos que en Palacio Nacional, donde nadie se atrevía a desconocerlo, al contrario, lo consideran uno de los más fieles seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Su encuentro en Toluca con la mandataria estatal, desde luego quedó registrado en la foto del recuerdo y la gobernadora explicó que dicha reunión fue para intercambiar impresiones sobre ambas naciones, México y Estados Unidos.

“Un gusto compartir y estrechar lazos entre el Gobierno del Estado de México y las autoridades diplomáticas. #EdoMex”, compartió por las “ex benditas redes sociales” Delfina Gómez, pero en el fondo, y es importante no perderlo de vista, está lo de la levantada de antenas que ocasionó el embajador Salazar allá en su tierra.

Municiones

*** ¡Vaya, hasta que apareció la desaparecida!, esto en alusión a quien en el transcurso ha sido la gran ausente de la semana, la flamante gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien ayer, el ver cómo se le complicaban las cosas, anunció la renuncia de secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso, y el de Seguridad Pública, general brigadier Rolando Solano Rivera, esto, por los hechos que derivaron en la muerte de Yanqui Kothan Gómez Peralta, estudiante de la Normal de Ayotzinapa, “Isidro Burgos” quien, de no ser por la actuación de la madre de este joven, que de inmediato presentó los exámenes del cadáver de su hijo que comprobaban que no había ingerido alcohol ni drogas no se habría venido por tierra la versión de los policías estatales que pretendían inculparlo. Esto, además del clima de violencia que persiste en todo el estado por el cobro de piso y en general, la violencia en su máxima expresión. Siempre, Ludwing Reynoso fue un funcionario incapaz, con cero eficiencia, pero se nota que la flamante gobernadora guerrerense ya le encontró acomodo en otro lado, quizás, en un círculo más cercano y menos oficial, ¿no? Una actuación bastante cuestionable también fue la del general Solano Rivera. La gobernadora Salgado dio a conocer que seguirá todo el trámite correspondiente para remover a la Fiscal del Estado, Sandra Luz Valdovinos. La no menos flamante Fiscal, junto con el ahora exfuncionario de Seguridad Pública del estado, se inventaron, para salvarse, que lo acontecido el pasado 7 de marzo fue un enfrentamiento porque los estudiantes iban armados y con consumo de drogas y alcohol.

*** Acaso la gobernadora Salgado no pensó que se le puede venir otra bomba encima. Es evidente que la consigna desde Palacio Nacional para la mandataria estatal fue que renunciara a sus dos funcionarios por una situación insostenible. Sin embargo, la Fiscal Valdovinos Salmerón es autónoma y ejerció su derecho a defenderse y de inmediato le respondió a la mandataria estatal: “No debe pasar desapercibido que para mí en la remoción del cargo se deberán agotar los procedimientos legales que para tal efecto se han establecido y aquí le vino el trancazo a la hija del senador Félix Salgado, pues solicitó su derecho de audiencia, en lo que podría pensarse que más “trapitos” de la gobernadora podrían salir a relucir. La Fiscal Valdovinos Salmerón dijo que la Fiscalía a su cargo “seguirá desempeñando la función de investigación y esclarecimiento de los hechos promoviendo la defensa de los intereses de la sociedad en beneficio de la ciudadanía guerrerense”.

*** Y hablando de bombas, el expediente de los 43 estudiantes de Ayotzinapa siguió siendo algo más que un dolor de cabeza para el presidente López Obrador. En entrevista, el senador del PAN, Damián Zepeda estimó que es una pena, “que la cerrazón del gobierno federal haga que los padres de los estudiantes, los jóvenes de Ayotzinapa, tengan que buscar alternativas de ayuda para abrir unas puertas que se les prometió que iban a estar abiertas. O sea, el presidente López Obrador, cuando estaba en la oposición, fue solidario con esta terrible tragedia, este terrible ataque que existió, y me parece a mí que incluso el suceso de Ayotzinapa terrible fue un punto de quiebre para el país, que hizo caer al sistema pasado, una de las causas, eso, corrupción y demás. Y ahora en el gobierno encontrar cerrazón, encontrar padres que ni siquiera son recibidos por la autoridad y que tengan que venir al Senado, la verdad es que es muy lamentable”. El senador Zepeda reconoció como un buen gesto que el senador Ricardo Monreal —que por cierto anda con un muy bajo perfil—, se hubiera reunido con padres y madres de estos estudiantes normalistas, “pero el hecho mismo de que tengan que venir a pedir ayuda al Senado, con mayoría del partido en el gobierno, para que les ayuden a abrir las puertas en un gobierno que se las ha cerrado, te habla del fracaso que ha sido el propio gobierno en este tema”. Agregó el panista que “es evidente que el gobierno no quiere tocar ni con el pétalo de una rosa a nada que pueda indicar una participación, ya sea en el hecho o en el encubrimiento, particularmente de las fuerzas armadas”.

*** Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado de la República, explicó que su encuentro con los padres de Ayotzinapa, “fue una reunión amable, una reunión con sus reclamos de justicia normales. Fue una reunión en la que expresaron su consideración acerca del proceso que se lleva a cabo en la Fiscalía y en el Poder Judicial, y sus exigencias que se han comentado ya en distintos medios de comunicación”.

morcora@gmail.com