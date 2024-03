López Obrador y su estéril propuesta de salud

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿A dónde van los recursos que se deberían destinar a la salud?

Desde 2021, y aún antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el sistema de salud de México sería como el de Dinamarca y el tabasqueño era el elegido para llevar esa gran empresa adelante. Sin embargo, el tiempo pasó y lo único que hizo quien encabeza esta errada y llamada Cuarta Transformación fue ir de error en error primero, creando el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, (Insabi), que se creó en noviembre de 2019, al emitir el Diario Oficial de la Federación (DOF), un decreto en el que se puede leer:

“El Instituto tendrá por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a todas las personas sin seguridad social, incluidos extranjeros, sin importar su estatus migratorio”.

Esta misión es algo que nunca pudo cumplir y solo se quedó en letra más que muerta porque el Insabi se volvió uno de los “elefantes blancos” del de Tepetitán. Luego, justo en abril de 2023, hace casi un año, el famoso e inservible Instituto se extinguió en una votación en la que diputados de la fracción parlamentaria de Morena y rémoras que los acompañan, desde luego, recibieron “orientación” directa y expedita de Palacio Nacional.

Las funciones que nunca pudo ejercer el Insabi, por falta absoluta de capacidad, las absorbió ni más ni menos que el IMSS-Bienestar. De nueva cuenta, en el Diario Oficial de la Federación se publicó: “el documento expone que los servicios de salud del IMSS-Bienestar colaborará con la Secretaría de Salud en lo que respecta a la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social”.

A la fecha, nada de eso ha ocurrido y López Obrador está a casi seis meses de dejar la Presidencia de la República y en lo que tiene que ver con eso de la distribución gratuita de medicamentos, al inquilino de Palacio Nacional se le ocurrió crear este bodegón que llama la mega farmacia que tampoco sirve para nada, porque surte más recetas cualquier farmacia de cualquier ciudad del país que esa que anunció e inauguró con “bombos y platillos” el tabasqueño.

Por todo lo atención, no deja de llamar la atención que en su gustadísimo “stand-up” mañanero, López Obrador haya retomado aquella famosa y estéril propuesta de que México tendrá el mejor sistema de salud pública no sólo semejante a Dinamarca, sino el mejor del mundo. Pero este espectacular anuncio sólo sirvió para que anunciara que ello ocurrirá -ahora sí va en serio, de a deveras- para el mes de septiembre.

De pasada, anunció que el próximo mañana 21 de marzo se reunirá con gobernadores, desde luego afines a Morena, para supervisar los avances del IMSS-Bienestar.

De avances, no tendrán mucho que reportarle sus mandatarios estatales al tabasqueño. Sin embargo, en el fondo del anuncio de López Obrador demuestra que está convencido de que en las elecciones del ya próximo 2 de junio, ganará su candidata favorita, Claudia Sheinbaum, y no tiene ningún inconveniente en dejarle los asuntos –o sea, casi todo-, que no pudo resolver por una evidente ineptitud.

Uno de los “botones” de muestra de lo anterior, es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014. Otro es la única refinería que no refina ni una gota de crudo, la de Dos Bocas.

No obstante, en el caso del maravilloso sistema de salud que ofrece López Obrador, bien vale la pena destacar que desafortunadamente, en la Cuenta Pública de México no hay transparencia, una situación muy conveniente para esta errada y llamada Cuarta transformación porque no se sabe a dónde van los fondos, por lo que es indispensable fortalecer la rendición de cuentas porque no existe calidad en la presupuestación de la salud.

Y precisamente en el tema de la salud de los mexicanos, en la actualidad, los datos hablan por sí solos: alrededor de 500 mil personas se quedaron sin ser sometidos a una necesaria cirugía y la consulta médica ha caído sensiblemente, amén de que no se sabe qué va a pasar con enfermedades catastróficas y dotar de medicamentos a la población. Se reitera, la tan llevada y traída mega farmacia, no sirve para nada. También habría que preguntarse qué va a pasar con el Fondo de Salud para el Bienestar.

En fin, estamos en época de campañas, así que ya se puede imaginar hacia dónde van los recursos que supuestamente deberían ser destinados a la salud.

Municiones

*** El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó, por unanimidad, cinco dictámenes para reformar o adicionar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentados por la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, que preside la diputada local del PRD, Polimnia Romana Sierra Bárcena. El primero de estos dictámenes tiene que ver con la crianza positiva sin recurrir a castigos corporales o físicos, así como castigos humillantes; el segundo, evitar el suicidio de menores; tercero, informes sencillos y entendibles sobre procedimientos judiciales contra menores; cuarto, acceso prioritario a programas sociales de menores huérfanos por feminicidio; y quinto, reformas a la Ley de Aviación Civil que permita el transporte de todo lo necesario para la lactancia materna. Desde tribuna del Antiguo Palacio de Donceles, Sierra Bárcena explicó que sobre el dictamen para promover la crianza positiva que beneficie el desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, así como autonomía progresiva de las niñas, niños y adolescentes, sin recurrir a castigos corporales o físicos ni castigos humillantes, fue promovida por los diputados de Morena: Alberto Martínez Urincho y Alicia Medina Hernández.

*** Con la certeza de que el Partido Encuentro Solidario Baja California (PES BC) ganará varios espacios de elección popular en la contienda del 2 de junio, César Eduardo Hank Inzunza presentó ayer desde Ensenada, a los candidatos a la presidencia municipal de este municipio, así como a los contendientes por los distritos XVI y XVII locales y se trata de Edith Mendez Martínez como candidata a la alcaldía de esta ciudad, mientras que los abanderados a las diputaciones locales que comprenden Ensenada, estarán encabezadas por Gilberto Covelli (Distrito XVI) y Enrique Lozano (distrito XVII). Hank Inzunza señaló que en tanto la autoridad electoral define la pretensión arbitraria de Morena de cancelar la coalición con el PES BC “nosotros ya logramos una alianza de facto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)”.

