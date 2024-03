Ayer fue el día en que Reforma dejó a muchos con cara de ¿what?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Sé, porque conozco desde hace años a muchos de sus directivos medios, esos de quienes depende lo que ahí se publica, que ese diario no se prestaría a “cucharear”, como en otros medios sí ocurre, sus encuestas, como comenzó temprano a decirse.

No, seguro que en Reforma no “corrió” dinero del Peje” en favor de su candidata.

Lo que yo ceo es que se perdió el rigor profesional en algunos de esos directivos de quienes dependen los sondeos y su publicación y finalmente llevaron al diario a perder en un día la confianza de sus lectores, ganada en años.

La verdad es que yo creo que muy pocos se tragaron eso de que a Claudia Sheinbaum la apoyen 58 por ciento de los votantes, mientras que Xóchitl Gálvez logre apenas un 34 por ciento de las preferencias.

Las respuestas sobre esos resultados llegaron rápido:

Enrique De la Madrid dio el primer descontón a Reforma:

“Soy suscriptor del @reformanacional y no entiendo cómo puede publicar una encuesta diciendo que puntea Claudia cuando el 47% de los encuestados rechazó contestar, y de la mitad que contestó la mitad dice que o aún no decide su voto o lo puede cambiar. En pocas palabras esa encuesta representa sólo al 25% de los encuestados. Si el termómetro para medir el clima funcionara como las encuestas yo no sabría si salir de bermudas o de abrigo por la mañana”.

Estoy segura de que voy a ganar: Xóchitl

Pero el reclamo más directo y fuerte al diario fue de la propia Xóchitl Gálvez Ruiz, quien ayer en su conferencia explicó y advirtió:

“Tengo la certeza que voy a ganar esta elección y voy a decir por qué.

“Veamos la encuesta de hoy (la de Reforma).

“En esta encuesta, el 47% de las personas no quiso contestar la encuesta, eso lo dice la misma encuesta, la metodología… ¿por qué ese 47% de personas no quiso contestar la encuesta?, porque tiene miedo, porque piensa que le pueden quitar su programa social, eso es todo, porque el Presidente usando todo su poder, usando los 20 mil Servidores de la Nación, le dice a la gente que si votan por la oposición les van a quitar sus programas.

“De esos 53% que sí respondieron, 36% más 12 no han decidido por quién votar, 36% no ha decidido su voto, 12% dijo que podrían cambiar de opinión, entonces, si vemos la muestra, pues sólo el 33% ha decidido y seguramente son a los que tiene super amarrados los de Morena, porque les dicen: no te preocupes, yo soy de Morena, yo no te voy a echar de cabeza, no te voy a quitar el programa social…

“Entonces yo creo que aquí el punto es por qué la gente no está queriendo contestar”.

En este punto, la candidata opositora mostró los resultados de Massive Caller, que, dijo, es la tercer o cuarta encuestadora mejor evaluada por su precisión, y esa la coloca en 6.8 / 7 puntos, 6-7 puntos debajo de Sheinbaum. Otra fue la de México Elige, “donde también me ponen a 7 puntos”.

Y reflexionó:

“¿Qué tiene que ver que sean encuestas digitales, telefónicas…? ¡que la gente no se siente amenazada!

No, dijo, la contienda no se está ganando en encuestas, sino en la calle.

“Ahí se gana todos los días. Lo que yo veo en la calle es un ánimo extraordinario… los que me acompañan de la prensa lo ven. No paro desde que piso el aeropuerto hasta que salgo de fotografías. No paro. Eso no puede ser falso. Eso no puede ser que no exista. Pero obviamente la gente va a dejar hasta el final su decisión y no se la va a comunicar.

“Sí alguien cree que a mí me va a deprimir una encuesta, no me conocen. Soy cabrona, soy entrona, soy echada para adelante. Esta la vamos a ganar porque el país se cae a pedazos…

Va a ser no lo que diga el Presidente, afirmó, sino lo que diga el pueblo.

“… porque yo sí me puse con el pueblo a diferencia de ella… y la gente lo va a saber y se los voy a comunicar, hoy grabé, ayer grabé un spot bien bonito en Yucatán, que va a salir pronto y ahí voy, o sea, no coman ansias, o sea, esto apenas empezó, o sea, pues si esa va a ser la forma de elegir (con encuestas) una candidata, pues entonces entreguen la banda presidencial con una encuesta y dejamos de gastar dinero”.

Reclamos

En su conferencia de ayer, Gálvez reveló que pidió a partidos PAN, PRI y PRD que le suelten los spots y ya logró que uno le dé el 70 por ciento de los 100 que le asignaron y espera que los otros dos hagan lo mismo; exigió a empresarios a dejar atrás el miedo a las auditorías vengativas de AMLO y salir a apoyarla abiertamente y advirtió que es muy muy preocupante que hasta ahora vayan 44 candidatos de todos los partidos asesinados.

Su motivación, lo social, afirma Rivera

Con una agenda política basada esencialmente en la defensa de las mujeres y los más pobles, especialmente de comunidades indígenas y el campo, la senadora tlaxcalteca, Ana Lilia Rivera, presidenta hoy del Senado, acelera el paso en estado natal en busca del voto de ratificación.

En este contexto, afirma que con 20 las reformas que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador ella cree que México tendrá una nueva oportunidad de desarrollo.

En un encuentro con simpatizantes consideró que el sistema electoral requiere de abrirse a consultas populares como un método obligatorio para profundizar la democracia.

“Lo que debemos de entender es que todos los problemas colectivos se tienen que solucionar viendo por el bienestar de la mayoría, no por el bienestar de la minoría.

“Ahí es donde todo el pueblo debe participar; por eso es que nosotros ahora proponemos una reforma electoral, de llegar a la senaduría, que nos permita hacer que las consultas populares sean obligatorias”.

Recordó que de las reformas que propuso el mandatario 18 son a la Constitución y se contemplan dos leyes nuevas.

