Ghostbusters: Frozen Empire da un respiro fresco a la franquicia

Entretiene, divierte y emociona

Los Cazafantasmas regresan para abrigar a una nueva generación

Estreno oficial este 21 de marzo en todos los cines del país

Arturo Arellano

La franquicia de Cazafantasmas se expande con la llegada de la secuela titulada Ghostbusters: Frozen Empire. Este filme sin duda revive la nostalgia y el humor que caracterizaron a esta icónica saga desde los años 80’s y que dejaron una huella imborrable en la cultura popular, que ahora se extiende a las nuevas generaciones.

En esta nueva entrega, la familia Spengler regresa al emblemático cuartel de bomberos de Nueva York, donde todo comenzó y donde se reunirán al equipo original de Cazafantasmas, quienes han desarrollado un laboratorio de investigación ultrasecreto para llevar la caza de fantasmas al siguiente nivel.

La premier de esta maravillosa secuela se llevó a cabo en las instalaciones del Cinepolis Plaza Oasis, hasta donde se dieron cita decenas de fanáticos de los Cazafantasmas, quienes llegaron armados hasta los dientes con sus Proton Packs y trampas, dispuestos a pasarla increíble, pues gracias a Sony Pictures México, pudieron estar muy de cerca al icónico Ecto-1, donde todos pudieron tomarse fotografías.

Asimismo, se colocaron algunos stands para obtener videos y fotografías, haciendo alusión al cuartel general, pasando por la Unidad de Contención, donde se almacenan todos los fantasmas capturados, asimismo, por el escritorio y el teléfono de Janine. Del mismo modo, se instaló un logotipo gigante del “No Ghost”, donde Slimer y compañía pudieron hacerse fotografías y hasta bailar el conocido tema de Ray Parker, Jr.

En DIARIO IMAGEN, pudimos ser parte de esta experiencia, a la que se dieron citas muchos fans, vistiendo sus mejores cosplays, ya sea de Ghostbuster, slimer y hasta algunas chicas como Staypuft, el tierno malvavisco que se ganó el corazón de todos en la primera película de 1894 y que ahora regresa en forma de mini malvaviscos, tiernos y malvados.

Sobre la película, se podría notar que tuvo menor impacto que la entrega pasada con Ghostbusters After Life o El Legado como se conoció en Latinoamérica, pero se entiende que en aquel caso era el reencuentro con la franquicia y tenía una carga emocional mucho mayor. No obstante, Ghostbusters: Frozen Empire, cumple su cometido, entretiene, divierte y emociona. Y servirá perfecto para darle continuidad a este nuevo grupo de jóvenes Cazafantasmas. Además ¿Quién no disfruta de seguir viendo jugar a los abuelos en sus años de oro? Sin duda, que esta nueva cinta de los Cazafantasmas es un gran regalo para los fans y una extraordinaria manera de dar a conocer a los de overol, botas negras y Proton packs, a las nuevas generaciones, que ahora serán representadas por Phoebe, a quien ya conocíamos por la cinta pasada, pero que ahora toma un rol mucho más pesado en esta familia.

La película cuenta con la participación de Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Logan Kim, Celeste O’Connor, Carrie Coon y Paul Rudd, quienes retoman sus papeles de El Legado. Asimismo, se une el elenco original con Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts y William Atherton. Nuevas adiciones como Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, James Acaster y Emily Alyn Lind quienes aportan una gran frescura al reparto.

Con 66 reseñas disponibles, Ghostbusters: Frozen Empire cuenta con una calificación 47% en Rotten Tomatoes, quedando un poco lejos de lo que logro “El Legado” con 64% de aprobación