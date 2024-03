Abre City en Quintana Roo su quinto hotel: City Express by Marriott Aeropuerto Cancún

Victoria González Prado

Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta destinos preferidos de los spring breakers 2024: Allianz Partners

Cancún, Quintana Roo.— Para cortar el listón que abrió oficialmente el Hotel City Express by Marriott Cancún Aeropuerto, fueron invitados, Pablo Arvizu Martínez, director general del inmueble; Ricardo Maldonado, propietario; Ana Mari Irabien, directora de Comunicación y Relaciones Públicas del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), en representación de Andrés Martínez Reynoso, director del CPTQ.

También; Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo de Quintana Roo, en representación de la gobernadora de la entidad, Mara Lezama; Luis Barrios, director general de Hoteles City; Juan Pablo de Zulueta Razo, secretario municipal de Turismo del ayuntamiento de Benito Juárez, en representación de la presidente municipal, Ana Patricia Peralta y, Eduardo Domínguez, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

En su oportunidad, Luis Barrios, dijo: “bienvenidos todos al City Express by Marriott Cancún Aeropuerto. Es muy emocionante inaugurar hoteles. Después viene lo duro, hay que llenarlo y hay que trabajar para llegar al éxito. Este es el quinto hotel en la plaza, tenemos cerca 900 cuartos de hotel en Quintana Roo, ocho hoteles incluyendo los hoteles de Playa del Carmen y el de Chetumal con esto suman 153 hoteles en México, Costa Rica, Colombia y Chile.Tememos hoteles en 75 ciudades diferentes.

“Laboramos altededor de 4 mil personas con presencia en distintos lugares del país y, City Express by Marriott está dirigido a un mercado muy particular en el segmento, vamos a llamarle accesible, y los hoteles se caracterizan por la relación de lo que paga el cliente con lo que recibe. La relación calidad vs precio es muy alta y quizá ese ha sido el éxito y el crecimiento acelerado.

“Esperamos seguir creciendo, ahora, con un poco de mesura y queremos capitalizar fuertemente la relación y nuestros precios nos van a dar acceso a mercados internacionales. La intención de haber hecho alianza estratégica que no sólo fue económica sino la idea de insertar a una cadena nacional, el 85 por ciento del mercado es nacional, y poderlo insertar en el mercado mundial a través de una red de distribución tan potente.

“Estamos felicies porque estamos uniendo a la institución más grande del país para este segmento de negocios para mexicanos con la cadena de negocios mas grande del mundo y que tiene mayor presencia en Norteamérica que es el mercado tradicional. Nos da mucho gusto y estamos muy contentos de abrir este hotel en este momento, con 137 habitaciones, a cuatro minutos del aeropuerto. Estamos seguros que vamos a tener un éxito rápido satisfaciendo no sólo el mercado nacional, también al extranjero.

Además, “esta propiedad opera bajo los lineamientos de sostenibilidad que nos caracterizan y nos han posicionado como una de las empresas líderes en innovación y sostenibilidad.

Gracias a nuestras prácticas, hemos obtenido diversas certificaciones y reconocimientos avalados por organismos nacionales e internacionales como LEED y ESR”, destacó Luis Barrios.

Por su parte el secretario de Turismo del estado de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, felicitó a Hoteles City, a su director y fundador, por posicionar e impulsar el segmento corporativo, que ha tenido crecimiento significativo en el destino.

De las comodidades que ofrece City Express by Marriott Cancún Aeropuerto destacan desayuno de cortesía, centro de negocios, salones de juntas, alberca, transporte gratuito al aeropuerto, gimnasio, alimentos a la carta y servicio al cuarto. Esta propuesta atractiva se adapta a las necesidades de los viajeros que buscan espacios prácticos y accesibles.

La localización estratégica del inmueble permite a los visitantes explorar fácilmente la región. Desde la propiedad, se puede llegar al Centro de Cancún en 15 minutos, a la zona hotelera 10 minutos. La cercanía con lugares emblemáticos como la icónica Playa Delfines y su mirador, las playas en Puerto Morelos, Isla Mujeres y Playa del Carmen, hace que la experiencia sea inolvidable.

En el ámbito empresarial, la proximidad con el Aeropuerto Internacional de Cancún, lo convierte en una opción ideal para viajes de negocios. Pero también, ¿por qué no?, para quienes buscan difrutar los atractivos de Quintana Roo y estar cerca del aeropuerto.

En el Hotel City Express by Marriott Aeropuerto todo el personal está dispuesto a apoyarte, si necesitas algo, si olvidaste algo —como fue mi caso— buscan la forma de auxiliarte para resolverlo.

Felicidades por esta nueva apertura que seguramente será exitosa.

✰✰✰✰✰ Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta se posicionaron en el primero, segundo y cuarto lugar, respectivamente, del listado de destinos internacionales preferidos por los turistas estadounidenses para el spring break 2024 de acuerdo con un estudio realizado por Allianz Partners, líder global en servicios de asistencia de viaje.

Para este estudio, se analizaron más de 3.4 millones de itinerarios de vuelo provenientes de EUA programados para esta temporada con estancia de cinco a ocho días. Así, identificó que 76 por ciento de los viajeros estadounidenses optaron por vacaciones al interior de su país natal y 24 por ciento prefieren aventurarse a destinos extranjeros.

El estudio también reveló que los estadounidenses gastarán alrededor de cuatro mil 681 dólares en sus viajes de spring break. Esta cifra representa 7.9 por ciento de incremento en su gasto en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El incremento puede representar un impulso en la derrama económica local en los destinos a visitar, donde México tiene un puesto destacado. Se trata del único país con más de una ciudad dentro del listado de los sitios más populares. El resto de los destinos dentro de este top 10 son: Punta Cana, Bahía Montego, Nasáu, Oranjestad, Londres, Providenciales y Liberia.

Allianz Partners advierte mayor interés de los vacacionistas por ser más precavidos ante eventualidades que afecten sus planes, lo que favorece el mercado de las asistencias y seguros de viaje.

Joana del Toro, subdirectora de Allianz Travel, comentó, “hay un gran interés por viajar, tanto de turistas estadounidenses como mexicanos, y en este contexto vacacional, el objetivo principal es relajarse, divertirse y disfrutar en compañía de los seres queridos. Por ello, para estar preparados ante cualquier contratiempo, como puede ser pérdida de equipaje, un accidente, un malestar, lo ideal es viajar protegidos. Con una asistencia, se tiene la certeza de que un equipo de expertos estará a una llamada de distancia para resolver cualquier inconveniente”.

