En guerra contra Ricardo Salinas Pliego, el Presidente carece de autoridad moral

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

A Layda Sansores se le voltea “el chirrión por el palito”

En el pasado debate de los candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la abanderada de Morena y rémoras, Clara Brugada, dijo un par de veces que quería una ciudad capital de clases medias y después de eso, lo ha venido repitiendo en cada evento que lo encabeza.

Lo anterior va en contrasentido de lo que a lo largo de su gestión ha venido diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un abierto rechazo a las clases medias y especialmente a los aspiracionistas; a los dos sectores los desprecia.

Ahora bien, la candidata presidencial de la coalición, “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, ha declinado invitaciones que le hacen empresarios a participar en diversos foros, aunque mucho se comenta en los círculos políticos que “por debajo de la mesa”, en privado, sostiene importantes encuentros con integrantes de este sector y las secuelas se verán en el corto plazo. ¿Será?

En Palacio Nacional, no deja de llamar la atención esa guerra que tanto su inquilino, como miembros de su partido, Morena, han emprendido contra Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas desde hace tiempo, pero más recientemente, porque el empresario señaló un presunto desvío de dinero de los programas de la Secretaría de Bienestar.

Aquí hay que subrayar que es bien sabido que desde que el de Tepetitán dio el banderazo de salida a lo que fuera la carrera de sus “corcholatas” para alcanzar la candidatura presidencial del oficialismo, el Presidente se ha valido de todo tipo de maniobras y artimañas para armar un “cochinito”, ahora, a favor de quien resultó ser su candidata favorita y para refaccionar la campaña de ésta, sigue con la costumbre de quitar recursos en rubros prioritarios para enviar fondos a la campaña de su abanderada.

Por otro lado, entre sus muchas ocurrencias, López Obrador ha tratado de intimidar a Salinas Pliego sin conseguirlo. Se trata de una cuestión visceral de parte del inquilino de Palacio Nacional, como lo hace con todos sus enemigos, y eso que dice que no es un hombre de rencores, qué tal que lo fuera.

Lo que no deja de sorprender, es que dándose “baños de pureza” y echando mano de citas bíblicas para mostrarse como un hombre bueno, sencillo y austero, su administración, a concluir en algo así como seis meses, está llena de escándalos, como son los protagonizados por sus hijos; sus “elefantes blancos” inconclusos y en fin, una corrupción guinda totalmente impresentable. En resumen, el presidente carece de un ápice de autoridad moral para pedir transparencia y rendición de cuentas; él mismo no lo hace, ni lo hará.

Finalmente, Ricardo Salinas Pliego, por las redes sociales, ha declarado que: “el SAT, con su actual administración, se ha dedicado a extorsionar a los empresarios. Llegan, te ponen una cuenta gigante y te dicen: ’Pues, si me pagas la mitad, te la perdono’. Y nosotros no cedemos ante la extorsión, y por eso no aceptamos ningún descuento. No vamos a pagar más que lo que es correcto”.

Municiones

*** Aunque niegue que sea un mensaje contra ella, la flamante abanderada de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, se debió de haber sentido muy incómoda porque justo cuando visitó el municipio de Pesquería , Nuevo León, se encontraron 10 cuerpos en un predio que como costumbre y de acuerdo a lo informado por el encargado del despacho de la Fiscalía del Estado, Pedro Arce, utiliza la delincuencia organizada para tirar cuerpos como si fueran basura. Pero como el jefe máximo de la señora Sheinbaum de Tarriba dice que la gente está feliz en esta errada y llamada Cuarta Transformación, sólo se limitó a decir: “es lamentable este hallazgo y no creemos que tenga absolutamente nada que ver con la campaña”. Claro, además no hay que desdeñar la gran logística de seguridad que tiene la ex jefa del gobierno de la Ciudad de México y por si fuera poco, su anfitriona en Nuevo León es ni más ni menos que su coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier.

*** En relación con la seguridad de candidatas y candidatos que compiten por algún cargo de representación popular y el clima de felicidad que López Obrador ve en México, la consejera-presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, informó que dicho Instituto ha recibido 83 solicitudes de protección de las cuales, a 74 ya se les dio “luz verde”. Así que la felicidad no es tanta, pero lo que sería hasta de risa si no fuera por la inseguridad que priva hasta en las campañas, es que el flamante vocero de la campaña de Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, niegue la realidad que se le planta en la cara y asegura que no ha habido ni uno. A lo mejor el diputado del PT quiere seguir instalando en Amlolandia, realidad alterna que tantos beneficios le reditúa.

*** Y a la que se le “volteó el chirrión por el palito”, fue a la flamante gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien con sus declaraciones en la emisión más reciente de su show cómico, mágico, musical conocido como el “Martes del Jaguar”, en relación con el paro de policías estatales y municipales, lo único que consiguió fue prender aún más la mecha de ese conflicto al decir, -frente a un público muy aplaudidor, por cierto-, que ella no acudiría a dialogar con los policías manifestantes, “que vayan sus mamás”, dijo y no pasaron muchas horas para que buena parte de la sociedad campechana saliera al malecón de la capital, incluidas las mamás de los policías, “¡aquí estamos!”, le gritaron a la mandataria estatal, que demostró que no tiene ni la más remota idea de cómo administrar este conflicto y ya no sólo los manifestantes piden la renuncia de la secretaria de Seguridad local, Marcela Muñoz, gente de todas sus confianzas para todo tipo de “enjuagues”, sino ahora exigen la salida de la mismísima gobernadora Sansores. Entonces, ya muy desesperada, convocó a sus seguidores -habrá que ver cuántos son-, para una movilización el próximo sábado para apoyarla. Desde luego, al más puro estilo de los eventos de la señora Sheinbaum, Layda Sansores tiene preparado todo para el acarreo e incluso envió escritos a empleados del gobierno estatal, pidiéndoles que acudan “voluntariamente a fuerzas”, pese a ser día no laborable o si no, se tendrán que atender a las consecuencias. Bueno, es tal el enojo de la señora Sansores San Román, que ya la agarró también contra sus propios correligionarios, como es el caso del abogado de los policías, el diputado federal José Luis Flores. ¡Qué tal!

