Miguel Ángel Rivera

Una de las primeras promesas del entonces nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue la de crear un sistema nacional de salud como el de los países nórdicos, concretamente como el de Dinamarca.

Estamos a poco más de seis meses de que concluya el sexenio y la promesa no se cumple, pero el inquilino de Palacio Nacional, que está en plena campaña electoral, no se cansa de ofrecer que habrá un sistema de salud de excelencia.

Todavía ayer lo repitió, al encabezar una reunión de todos los gobernadores estatales comprometidos con sacar adelante el ahora llamado IMSS-Bienestar, pero que antes llevó otros nombres, como el de Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que terminó en el cesto de la basura, pues no tuvo éxito.

En lo que sí cumplió el jefe del Ejecutivo fue en desaparecer el antecedente del Insabi, el denominado Seguro Popular, que tampoco era para presumir, pero que al menos atendía medianamente a millones de personas que no estaban afiliadas a ninguna de las instituciones oficiales de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Lo más grave fue que al desaparecer el Seguro Popular —por el “delito” de haber sido creado por un gobierno “conservador” como se define al sexenio del panista Vicente Fox— millones de personas se quedaron sin atención médica y sin medicinas. El caso más grave, todavía no totalmente resuelto, es el de los niños afectados de cáncer, cuyos padres tuvieron que hacer toda clase de esfuerzos para conseguirles los medicamentos requeridos.

En vez de conseguir los medicamentos faltantes, muy a su estilo, López Obrador, culpó a esos padres de ser parte o instrumento de una conspiración (compló) en contra. Como consecuencia, también de acuerdo a sus peculiares procedimientos, el político de Macuspana se ha negado hasta la fecha a recibir a esos jefes de familia.

A pesar de que no se tenía la infraestructura mínima para establecer un eficiente sistema de salud y ante los apremios de una gran parte de la sociedad por el desabasto de medicamentos que se produjo junto con el fracasado proyecto del Insabi, López Obrador sorprendió con el anuncio de otro proyecto colosal: la megafarmacia que surtiría todas las medicinas requeridas por el pueblo mexicano.

Fue otro fracaso, como lo evidenció el hecho de que durante el primer mes de operaciones la “farmaciotototota” apenas surtió 63 recetas y, en cambio, dejó muchos miles sin entregar.

Eso sí, el costo de la megafarmacia fue muy elevado. El propio gobierno federal reveló que esa instalación requirió una inversión total de 2 mil 700 millones de pesos.

Todo se acaba, menos el optimismo

A pesar de los evidentes fracasos, no amaina el optimismo del inquilino de Palacio Nacional. Todavía el 21 de noviembre de 2023 volvió a prometer:

“En marzo tenemos resuelto el tema de la salud pública, vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo aunque se burlen mis adversarios”, dijo López Obrador durante su conferencia mañanera.

No fue la primera ocasión que repetía la promesa de consolidar un sistema de salud de calidad. Para esa fecha lo había hecho al menos 39 veces.

Los especialistas recordaron que la primera vez que hizo esa oferta fue en 2018, , cuando aseguró que a mitad de su gobierno se consolidaría “un sistema de salud pública de calidad y garantizando atención médica y medicamentos gratuitos”.

En abril de 2019 señaló que su promesa se cumpliría en 3 años, pero en enero del año siguiente la fecha cambió, pues dijo que sería el 1 de diciembre de 2020 cuando estaría funcionando un sistema de salud con normalidad, con calidad y medicinas gratuitas, como en Canadá o Reino Unido.

Dos años después, en diciembre de 2022, el político tabasqueño se comprometió de nuevo a que “a más tardar” a finales de 2023 se lograría un sistema de salud pública “como el de Dinamarca”.

El 28 de febrero de 2023, López Obrador reafirmó que “este año vamos a tener concluido este sistema de salud universal, eficaz y gratuito. Sigue en pie lo de Dinamarca”. No obstante, para mayo de 2023, la promesa pasó a “antes de concluir el mandato”.

Un mes después, el 20 de junio de 2023 el Presidente volvió a mencionar que antes de concluir el año iba a estar funcionando el nuevo sistema de salud, mientras que el 26 de septiembre de 2023, López Obrador dijo que tenían “como meta marzo del año próximo” para garantizar el derecho a la salud.

Estamos a nueve días de concluir este mes de marzo y no hay visos del nuevo y eficiente sistema de salud. Sin embargo, en su febril esfuerzo de impulsar las campañas de los candidatos de su partido, Morena y sus satélites, en particular de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, el jefe del Ejecutivo revivió su promesa en una reunión que presidió en Oaxaca, con los 23 gobernadores estatales que han comprometido sus respectivas administraciones en ese quimérico proyecto que al decir de los enterados no resistirá el IMSS, que de suyo tiene graves problemas financieros.

A propósito de ese evento en Oaxaca, López Obrador dijo que su gobierno quiere que se garantice lo que ya está escrito en la Constitución “pero que todavía es letra muerta: el derecho del pueblo a la salud, porque no es un privilegio, es un derecho del pueblo”.

Dijo que acepta el desafío de sus adversarios y reafirmó su compromiso de entregar un sistema de salud mejorado al concluir su mandato.

“Es todo un desafío, dicen nuestros adversarios que no vamos a lograrlo, nosotros decimos que sí; aceptamos el reto, el desafío, nos dedicaremos en estos 6 meses que nos faltan a trabajar con intensidad con este propósito, que no falte ninguna medicina y no falten los médicos, estamos tomando medidas para lograrlo”, aseguró a pesar de las fallas.

Con total olvido de los incumplimientos, el inquilino de Palacio Nacional sostuvo que su gobierno tiene el desafío de garantizar el derecho a la salud a toda la población.

“Que tengan la posibilidad de curarse, ir a centros de salud, a hospitales, que los atiendan buenos médicos, que haya especialistas, puedan hacerse estudios y si lo requieren intervenciones quirúrgicas, que reciban todos los medicamentos, y la atención en general sea gratuita; eso es el derecho del pueblo a la salud”, dijo en un discurso destinado a ganar votos

“El compromiso es que antes de que termine mi mandato quede este sistema de salud pública funcionando de manera universal en beneficio de todo el pueblo”, aseguró López Obrador al repetir su promesa de 2018.

Que se apure el Presidente porque cuando esté su

nuevo sistema de salud no habrá gobiernos estatales

Luego de que las comisiones legislativas del Senado de la República tienen pendiente dictaminar sendas propuestas para desaparecer los poderes en Guerrero y Guanajuato, la lista aumentó con la solicitud de la senadora Cecilia Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, quien demandó la desaparición de poderes en Campeche “por la falta de gobernabilidad que ha provocado la gobernadora Layda Sansores San Román”.

En conferencia de prensa, la senadora dijo que en estos momentos, hay manifestaciones de policías “de los cuales ella (Layda Sansores) se ha burlado, a pesar de que las policías mujeres estuvieron en muchos riesgos, sin equipo, dentro del Cereso, fueron violentadas y pasaron momentos muy desagradables porque no llevaban el equipo adecuado”.

Campeche, dijo, siempre estuvo en los primeros lugares de seguridad, “es un estado tranquilo, no hay manifestaciones, es la primera vez que el pueblo se manifiesta de esa manera, bajo la burla de la gobernadora”.

La senadora dijo que la petición de los policías que se han manifestado es la remoción de Marcela Muñoz Martínez, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, pero ha sido protegida por la gobernadora Layda Sansores.

“Sólo bastaron menos de tres años del gobierno de Morena para que el pueblo se manifestara y para que el pueblo hablara y pidiera la destitución, queremos denunciar todas las anomalías que han estado cometiendo con el cuerpo de policía y sobre todo nuestra solidaridad con ellos y con las mujeres policías que fueron violentadas”, refirió.

Layda Sansores, aseguró, “quiere quitarse todos los golpes como lo hace el Presidente, siempre echándole la culpa a los gobiernos anteriores”.

