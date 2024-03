Obras del Tren Maya no serían concluidas antes de diciembre

Según estimaciones de la Canaco

Chetumal.— El presidente de la Canaco Chetumal, Amir Padilla Espadas, estimó que la conclusión de la construcción del Tren Maya tardará hasta diciembre aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que lo pondrá en marcha después de las elecciones, y es que asegura que no se puede poner en marcha una obra sin que haya sido sujeta a pruebas tanto de seguridad como de calidad.

Padilla Espadas manifestó su preocupación por las condiciones en las que se encuentra la carretera federal desde Chetumal hasta Cancún, asimismo, sobre la que conduce a Felipe Carrillo Puerto por el cruce de vehículos pesados que ha ocasionado por lo menos el fallecimiento de once personas en accidentes fatales. “En reiteradas ocasiones hemos pedido a las autoridades federales correspondientes reforzar la seguridad en la carretera federal 307, principalmente en el tramo Chetumal-Felipe Carrillo Puerto, para evitar accidentes” dijo, lo cual han insistido en este periodo vacacional.

Asegura que en varios puntos hay contratiempos para entrar a Chetumal por el embotellamiento ocasionado por la construcción de los puentes que conectarán al Tren Maya a la altura de la Universidad Modelo, la comunidad de Huay Pix y el Estero de Chac “hasta el momento no hemos tenido respuesta aun cuando la secretaria de Gobierno dijo que buscaría acercamientos con la Sedena para implementar puntos de apoyo para prevenir accidentes”, lamentó.

Padilla Espadas reiteró que el Tren Maya no estará concluido en el tiempo prometido por el Presidente. “se han intensificados los trabajos, pero una obra de esta magnitud no puede ser inaugurada sin que hayan realizado las pruebas de calidad y de seguridad, una vez listos los trenes de velocidad y de carga. No se puede poner en operación algo cuando no hay certeza o seguridad para los usuarios, ya que hay tramos donde se ha rellenado o hay cruces de agua y deben construirse los puentes y eso lleva tiempo y quizá en diciembre esté terminada o por lo menos con un avance del 80 por ciento”, concluyó.