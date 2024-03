Dan Aykroyd se une a History para presentar algo “Increíble”

¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de esos relatos que desafían toda lógica? Prepárate para descubrirlo, porque en esta nueva serie de diez episodios el actor, comediante, músico y emprendedor Dan Aykroyd explora, con un toque de fantasía, curiosidad, imaginación y humor algunos de los cuentos más extraordinarios que la historia de la humanidad tiene para ofrecer.

La primera temporada de la serie registró grandes récords de audiencia en Estados Unidos, ubicándose como la nueva serie de no ficción #1 en cable y superando la marca de espectadores en una nueva serie original de History.

History estrena el próximo viernes 5 de abril (a las 21:50 hs. Mex / 21:55 hs. Arg-Chi / 22 hs. Col) la serie de no ficción “Increíble con Dan Aykroyd” presentada por el reconocido actor y comediante Dan Aykroyd (“Ghostbusters”, “The Blues Brothers”) quien nos guiará a través de los cuentos más extraordinarios, inusuales, sorprendentes y reales de la historia de la humanidad.

“A lo largo de mi vida he descubierto que a todo el mundo le encantan las historias que desafían la lógica. Y en esta serie presentaremos una variedad de los cuentos más inusuales jamás conocidos; como ávido observador de History hace mucho tiempo, estoy emocionado de asociarme con su magnífico personal de investigación y sus excelentes realizadores de programas para presentar los alucinantes 100% verdaderos de la historia humana. ‘Increíble…’ promete ser una serie de televisión estimulante y entretenida”, dijo Aykroyd en videoconferencia.

En el año en que se cumple el 40° aniversario del estreno de la icónica película protagonizada por Aykroyd “Ghostbusters” y ante el lanzamiento de la secuela “Ghostbusters: Frozen Empire”, el actor se suma a History en esta nueva serie que intenta descubrir la verdad detrás de algunos de los hechos de la vida 100% reales más extraños e insólitos del mundo: “me dio mucho gusto ser parte del estreno de la nueva película de Cazafantasmas, aún creo en los fantasmas, en lo sobrenatural, en los espíritus, en el mundo invisible, en la tercera dimensión, en las cosas increíbles y sorprendentes, me encanta el programa porque yo también soy un espectador de salón. Esto es para que el espectador desde un sillón se siente y diga: ‘Guau, este programa me lleva a lugares que me fascinan pero que nunca quiero visitar’”.

