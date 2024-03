Delincuentes actúan a su antojo

Punto por punto

Augusto Corro

Van muchos años ya que la delincuencia actúa a su antojo. Las autoridades no pudieron controlar la espiral de violencia que llegó desde el gobierno de Vicente Fox y se dejó crecer. La inseguridad continuó en las administraciones del panista Felipe Calderón Hinojosa y del priista Enrique Peña Nieto. En el sexenio del lopezobradorismo, que está a unos cuantos meses de terminar, los militantes del crimen organizado seguramente se encuentran agradecidos con la estrategia de abrazos, no balazos. Por ejemplo, las autoridades están informadas que en la lucha política actual se cambiaron las promesas y discursos por balas y toda clase de agresiones y poco o nada hacen para proteger a los candidatos. Cada día se incrementa el número de aspirantes a cargos públicos que son amenazados y asesinados. A partir de esta fecha hasta el 2 de junio, día de las elecciones, los candidatos están expuestos a ser victimas de un atentado. Por su parte, los sicarios saben que no deben temer a los representantes de la ley y a la aplicación de la misma, porque nadie los perseguirá. No se abrirán carpetas de investigación y los expedientes terminarán en los archivos.

Por ejemplo, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, denunció que la violencia en algunas entidades “sólo muestra la ineptitud y omisión del gobierno de Morena”; así como un deliberado subregistro de homicidios. Reveló que en estados como Sinaloa, Campeche, Puebla, Morelos, Michoacán, Guerrero, Jalisco y Veracruz se evidencia la incapacidad del gobierno de Morena para enfrentar su responsabilidad de garantizar la seguridad y combatir al crimen. Explicó el legislador que con el fin de ocultar la realidad en medio de las campañas electorales, las autoridades incurren en el “subregistro” y ponen los homicidios como muerte indeterminada. No cuentan los cuerpos sin vida que sacan de las fosas porque no saben cuando murieron y sólo contabilizan del último año a la fecha. Añadió que en Hidalgo, en 2023 no se reportaron 100 homicidios dolosos. Por otra parte, se intensificó la labor de las madres buscadoras, quienes señalan que las autoridades no ofrecen el apoyo necesario para localizar a sus familiares desaparecidos. A pesar de los resultados negativos de la lucha contra la espiral e violencia, el gobierno no hace el menor intentó de implementar una estrategia para brindar a la población seguridad.

En el presente, aumentaron los hechos delictivos en el escenario político. La presencia de los cárteles de la droga y las luchas por el poder se conjugaron para multiplicar las agresiones en contra de los aspirantes a un a cargo público que se niegan a colaborar con los delincuentes locales. Será interesante saber, qué es lo que ocurre en Michoacán, Jalisco, Zacatecas, donde los narcotraficantes pelean la plaza. En esas entidades no sólo se registran hechos violentos entre los políticos, sino que también participa la delincuencia organizada para extorsionar, secuestrar y asesinar a sus enemigos. El viernes de la semana pasada ocurrió un secuestro colectivo de familias en Culiacán, Sinaloa. Se trató de un asunto entre bandas. Sesenta y seis personas fueron sacadas de sus casas por delincuentes armados. Entre los plagiados se encontraban menores de edad. Esto no detuvo el acto criminal. Las autoridades estatales que ya se encuentran en su hogar 58 de las personas plagiadas. Faltan ocho. En la operación de rescate, se dio un enfrentamiento entre autoridades y maleantes, con el saldo de un soldado muerto. En la entidad citada es permanente la guerra entre los propios integrantes de esa organización de narcos. En otras regiones de México, también se encuentra la delincuencia organizada que actúa a sus anchas, ante la poca o nula aplicación de la ley.

¿Usted qué opina amable lector?

