Descarrila el Tren Maya, a meses de inaugurado

Espacio Electoral

Eleazar Flores

¿ALGO MÁS?, LA DEMANDA-. No obstante que al predicador mañanero se le resbala todo, tendrán que registrar DOS DERROTAS evidentes para el padre de la Cuarta Transformación: el descarrilamiento del Tren Maya a escasos 26 días de inaugurado y la DERROTA ANTE SALINAS.

No, no piense mal, no es el INNOMBRABLE, se trata del magnate televisivo Ricardo Salinas Pliego, que mediante una SUSPENSIÓN DEFINITIVA, recupera su campo de golf en Huatulco.

Pero aquí no paran las adversidades al inquilino de Palacio, pues en un frente electoral, la candidata Xóchitl Galvez demanda a hijos del Presidente, amigos y socios, por presuntos actos de corrupción, asunto que seguramente guardará el sueño de los justos por buen tiempo, cuando menos ventilarlo después del 2 de junio.

TREN MAYA-. El reciente 29 de febrero, hace menos de un mes-, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fiel a su costumbre como se demostró con el AIFA, inauguró una obra inconclusa como lo fue el Tren Maya, haciéndose acompañar por destacados empresarios, entre quienes destacaba el ingeniero Carlos Slim y directivos de otras ramas del sector productivo.

En cuanto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, a dos años de su inauguración, es la hora que se encuentra inconcluso, eso sí, con dos o tres inundaciones en aquellos lejanos tiempos de lluvias del año pasado y la caída de yeso, justamente por la humedad provocada por los aguaceros, pero no se apure, no hubo víctimas.

CAMPO DE GOLF-. Además de su papel de empresario de medios -de cuya línea editorial podría usted ser coincidente o divergente-, Salinas Pliego se inconformó por la invasión por parte de la Guardia Nacional, de su campo de golf llamado Tangolunda, en Huatulco.

Propietario o concesionario del campo de golf, Ricardo Salinas, apoyado en sus medios, reclamó airadamente la ocupación del campo de golf y de inmediato interpuso un amparo que con la rapidez poco común respondió la instancia judicial ordenando una SUSPENSIÓN DEFINITIVA a la invasión por parte de la Guardia Nacional, por lo que Salinas regresó de inmediato.

¿DERROTA EN MARCHA?-. El mal lunes santo presidencial podría aumentar en caso de que el Poder Judicial de la Federación dé celeridad a la demanda-denuncia por presuntos actos de corrupción en contra de un hijo del presidente López Obrador, Gonzalo López Beltrán y demás familiares y amistades, en actos relacionados con operaciones del Tren Maya. Este caso podría ventilarse hoy en el púlpito mañanero durante la última conferencia antes de semana santa, pues recuerde que del jueves en adelante se suspenderá ¡ALELUYA!, por razones obvias.

Se duda, sin embargo, que el Poder Judicial acelere las cosas, no obstante las “buenas relaciones” imperantes con el Ejecutivo.

