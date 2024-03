Laureano Brizuela regresa con sus “Sueños Compartidos”

El Ángel Del Rock: La Leyenda Continúa

Todo está listo para su triunfal retorno a los escenarios con concierto en el Lunario

Arturo Arellano

Todo está listo para que el multipremiado ícono latinoamericano, Laureano Brizuela, regrese con todo su bagaje rockero a los escenarios mexicanos, será el 18 de abril cuando “El Ángel del Rock” se presente con “Sueños Compartidos” en el Lunario del Auditorio Nacional con sus más grandes éxitos.

El artista, músico y productor argentino, Laureano Brizuela, sin duda ha sido un referente en los inicios del rock en español y de ello ha dejado huella con su trayectoria artística, trascendencia cultural y aportes en la esfera de las músicas populares en español del continente americano. Esta vez, regresa de la mano con Consecuencias, que fungirá como su oficina de prensa y de ventas de shows.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, el Ángel del Rock nos platicó “a veces la gente cree que me fui, dicen ‘se fue, se exilió en un pedazo de la Antártida, pero no, siempre he estado presente, solo que ahora queremos volver a pisar fuerte en muchos estados mexicanos empezando en la Ciudad de México, que para un primer acercamiento es El Lunario, es perfecto, ya luego vienen otros escenarios. El Lunario es un lugar donde te pones a prueba por la interacción tan directa con la gente, ya hice una probadita con Susana Zabaleta, me tuvo de invitado y la pasamos super bien, fue un momento escénico bonito, prendido, de mucha energía, ella es muy buena cantante, actriz, presentadora, animadora, una mujer con mucho talento, para mí fue una probadita de lo que será mi concierto”.

Agregó que le encanta el lugar ¡por el sonido, la interacción, a veces aparenta ser más chico de lo que es, pero estando ahí es impactante, además se siente como si estuvieras en la sala de tu casa, será un recorrido cronológico, de los 30 y pico de canciones marcadamente exitosas que la gente las hizo suyas, pero va a ser muy rico volver a cantarlas”.

Y reconoce que hacer el setlist ha sido complicado “porque eso te obliga a tener un apartado y las colaterales, voy rotando las canciones y te las vas guardando, pero de pronto la gente las pide y las tocas, porque hay que cumplir, la gente va a ver a su artista de preferencia y siempre quiere escuchar los éxitos, por ejemplo, si voy a ver a McCartney quiero que cante ‘Yesterday’ y si no lo hace es como si no hubiera sido él. Aunque tenga muchas otras canciones grandiosas”.

Sore su trayectoria reconoce “la cantidad de años me sorprende cuando la mencionan, son 40 años y le aumentaría una década más en que decido dejar de grabar en una compañía muy grande mundial que tenía sus bases en Sudamérica y que se transformó en Sony, decido migrar para estar cerca de donde pudiera producir y desarrollar lo que sería mi perfil definitivo musical. Eso lo hice cuando me mudo a Puerto Rico, done gané el mejor disco del año y me hacen la oferta para componer para artistas de la isla y producir, eso fue un parteaguas, que deje de cantar y dar conciertos, pero no tardé mucho en volver”.

Con motivo de sus 40 años de carrera, se encuentra preparando un documental, “recopilando mucha información de mi tiempo en Sudamérica, Puerto Rico, Estado Unidos y México. Y espero terminarlo a tiempo, también lanzaré un EP que tenga entre cuatro y ocho canciones, es el opening de una oferta grande en un disco. Habrá temas inéditos, es una prueba que quiero superar, porque hay temas que siempre los van a pedir, pero quiero mostrar cosas diferentes, nuevos trajes musicales, quiere seguirme atreviendo a expresar ideas”.

En sus palabras, será ahora una visión nueva “con la madurez que te traen los años, hay más sabiduría. Estamos armando las canciones, posiblemente si haya la oportunidad de mostrar algo en El Lunario”, donde no descartó tener invitados especiales “No lo hablé con Susana Zabaleta aun, pero todo puede ser, depende de la actividad de la artista, ella es bastante selectiva con lo que hace, pero espero no tenga ocupada esa fecha, y me acompañé ella y quizá algún otro artista”

No te puedes perder este espectáculo, adquiere tus boletos en la taquilla del Lunario de lunes a sábado de 10:00 a 19:00 horas, domingos y días festivos de 11:00 a 18:00 horas o en el sistema Ticketmaster.

Prepárate para una noche inolvidable porque el 18 de abril es una fecha marcada en rojo en el calendario musical. El legendario Laureano Brizuela volverá a iluminar los escenarios mexicanos con su fulgor rockero