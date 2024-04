Nando Agüeros llega con el “Viento del Norte”

Junto a Ara Malikian

El nuevo tema forma parte de su disco “El mismo que viste y canta”

El reconocido cantante y compositor cántabro, Nando Agüeros, da un paso más en su prolífica carrera musical con el lanzamiento de su nuevo disco “El mismo que viste y canta”. Producido por David San José, el álbum incluye once nuevas composiciones que exploran diversos géneros y temáticas, demostrando una vez más la versatilidad artística del talentoso músico.

En esta ocasión cuenta con una colaboración espectacular con la presencia de Ara Malikian en el tema “Viento del Norte”, de lo cual nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Claro que es una canción icónica en mi carrera, yo se la mostré esperando que le gustara y aceptó sumarse, lo cual me tiene muy emocionado y contento, porque el trabajo de una estrella de ese tamaño siempre es gratificante. A la gente le ha gustado mucho este junte y yo estoy muy satisfecho”.

Aclaró que “Aparte de esta canción hay 11 inéditas, diversas entre sí, con diferentes estilos y todo bajo la producción de David San José, que le ha puesto su toque fantástico. Son canciones que cualquiera puede entender, historias comunes, que les pudo haber pasado alguna vez, son canciones en un ámbito más social, porque incluso, hablo de la migración, del maltrato y cosas personales como los amores y desamores, además de un tema para mi hija que es muy completo. El disco además viene con mucho sabor mexicano en al menos tres canciones”.

De ese último punto, destacó “de niño siempre he escuchado rancheras y en España hay afición a esta música, se canta mucho, entonces en mis discos siempre está presente, he compuesto alguna canción arrancherada, es un género que me apasiona, me encanta e intento abordarlo con mucho cariño y respeto”.

En cuanto a los conciertos dijo “Ahora estamos en promoción, pero la verdad es que regresaré a España y empezaremos a planear la gira del disco nuevo, me gustaría en el otoño regresar a México con la banda de músicos y hacer un concierto para ustedes en forma, en algún teatro importante. Vamos a incluir todas las canciones nuevas y algunos temas clásicos de toda la vida”.

Finalmente, dijo que no soltará su bandera de visibilizar temas importantes “Para darle visibilidad a las cosas, hay que buscar formas distintas, porque abres el periódico y encuentras noticias, pero en música las llevas más lejos los mensajes, haces reflexionar a la gente. Sobre temas como la migración, de la gente que busca el sueño americano”.

Mientras tanto “El mismo que viste y canta” producido por David San José, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

