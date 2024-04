Será el fin de una era de nepotismo y negligencia criminal en CDMX: Döring

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local, Federico Döring Casar, celebró que la alianza Va por la CDMX vaya ganando terreno y con ello los días de Morena estén contados. “Será el final de una terrible era de nepotismo, corrupción, negligencia criminal, violencia y sumisión”, dijo.

El diputado calificó esta segunda etapa de campañas en la CDMX como exitosa para el PAN, PRI y PRD, donde sus candidatos han tenido una aceptación positiva, pese a los montajes de Morena para desprestigiar el proselitismo que se realiza en las calles.

Según dijo, “son ellos los violentos que han contratado a encapuchados para alterar el orden urbano y han construido campañas negras contra nosotros; es una pena que aún así crean que tienen la Ciudad ganada cuando es claro que no hay condiciones para ver a la 4T refrendar”.

Prácticamente ya canta victoria el legislador. Está seguro que Santiago Taboada será el próximo jefe de Gobierno; Clara Brugada está destinada a la derrota porque no logró ser una alcaldesa eficiente y posicionó a Iztapalapa como una demarcación de terror.

Por su parte, el diputado local Federico Chávez Semerena calificó a Brugada de corrupta, porque “hasta el día de hoy seguimos esperando información sobre las empresas y los contratos para la construcción de las Utopías (espacios que promueven el cuidado del medio ambiente, donde se ofrecen actividades que van desde talleres de creatividad, arte, diseño digital y teatro).

“No vamos a permitir que la 4T siga destruyendo la ciudad, no más líneas del Metro derrumbadas ni muertos, no más mujeres que tengan su vida destrozada por los violadores que andan sueltos porque la Fiscalía no logra sentenciarlos”, aseveró.

Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal, abundó por su parte que el jefe de Gobierno, Martí Batres, será juzgado por su propio partido como el político que entregó la Ciudad y no pudo defenderla. “Van a perder la capital y Santiago Taboada tendrá que reparar lo que se ha hecho mal con (Claudia) Sheinbaum”.

“Y no sólo eso, sino que el nuevo gobierno local y la nueva Legislatura tanto capitalina como federal, llamarán a cuentas al actual gabinete por negligencias como fue por la pandemia y la Línea 12 del Metro”, sentenció.

Batres, “violador serial de la democracia”

Como están las cosas, el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México no quiere sorpresas y por ello exigió al Instituto Electoral capitalino ampliar el monitoreo de declaraciones públicas, posteos en redes sociales y acciones de gobierno de funcionarios y servidores públicos de la llamada 4T, ya que “ha sido descarada la intromisión en las elecciones”. El diputado panista Aníbal Cañez Morales dijo que empezando por Martí Batres, que se aferra en querer participar en la contienda y amenazando con impugnar las medidas cautelares que se le impusieron; es clara su tendencia a violar sistemáticamente la ley. En Iztapalapa, por ejemplo, los funcionarios de la alcaldía tienen las manos totalmente metidas en la elección a diputados federales y locales, por lo que están recabando las pruebas necesarias para presentarlas ante el IECM.

Cañez Morales dijo también que se han reunido con vecinos que se quejan de que no los dejan colocar propaganda de Santiago Taboada en sus negocios. Sostiene que “es brutal” el miedo que tiene Morena y en especial su coordinadora en el Congreso local, de perder la elección. “Comienzan a conocer la fuerza del PAN, PRI y PRD, lo que los tiene aterrados y con temor de no entregarle buenas cuentas a López Obrador”.

Para el diputado Cañez, el jefe de Gobierno se encuentra distraído de la función pública para participar en tiempos libres y en horarios hábiles en la campaña de su amiga Clara (Brugada), pero ya adoptó más la discrecionalidad, aunque no deja de ser “un violador serial de la democracia”.

Ante todo eso, el legislador de Acción Nacional propuso al IECM crear un consejo ciudadano para reforzar la vigilancia en campo del actuar del GCDMX y los funcionarios de las alcaldías de Morena, en especial de Xochimilco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa e Iztacalco, así como de Cuajimalpa, donde las posibilidad de triunfo de la oposición son muy amplias.

Cero tolerancia a agresores de mujeres en GAM

Ante cientos de mujeres de la alcaldía Gustavo A. Madero, la candidata de la alianza Va Por La CDMX para encabezar esta demarcación, Maricela Gastelú, aseguró que “en la alcaldía no habrá cabida para agresores de mujeres.

En el inicio de su campaña, Gastelú Userralde recordó que una de las principales problemáticas en la demarcación es la violencia contra mujeres, ya que dentro de los mismos hogares se registran manifestaciones de violencia y agresiones contra el género femenino.

En ese sentido, refirió que el gobierno de Gustavo A. Madero será un gobierno de mujeres y para mujeres con el respaldo de hombres valiosos.

Atrás quedará la pésima actuación del Francisco Chiguil Figueroa como alcalde de esa demarcación: tres periodos al frente no le sirvieron de mucho y dejó pendientes que aún le reclaman los habitantes de la zona.

Frente a esta realidad, la candidata de la Alianza Va Por La CDMX se comprometió a regresar los programas sociales y leyes, tal es el caso de El Médico en tu Casa, Estancias Infantiles y todos los apoyos para personas con discapacidad.

