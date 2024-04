Todo listo para el debate entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

López Obrador pretende ocultar la presunta corrupción de sus hijos

Todo se reporta listo para el debate de las y el candidato presidencial, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gávez y Jorge Álvarez Máynez, del próximo domingo en punto de las ocho de la noche que por primera vez tendrá lugar en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, (INE), en la llamada “herradura de la democracia”, donde usualmente los consejeros que integran dicho Instituto sesionan.

Debido a eso, este salón fue sometido a algunas pequeñas adaptaciones para que se lleve a cabo el evento donde todas las miradas están puestas y que en última instancia, será un cara a cara entre la abanderada de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” y la de “Fuerza y Corazón por México”, porque en el caso del candidato de Movimiento Ciudadano, él mismo sabe que está en calidad de abanderado “patiño” y que está muy, pero muy lejos, de conseguir el triunfo; se ha mantenido con apenas, y arañando, el 7 por ciento de la votación. Seguro, el gobernador de Nuevo León, Samuel García y el líder del partido Morena, Dante Delgado, votarán por él, porque, -según se sabe-, un buen número de militantes de MC no están dispuestos a hacerlo. ¿Será?

Bueno, pues tanto Sheinbaum como Gálvez han sostenido cada una por su lado, que serán las triunfadoras de ese primer encuentro, pero lo cierto es que la moneda aún está en el aire.

La candidata del oficialismo anunció que irá acompañada por miembros de su familia, empezando por su esposo, Jesús María Tarriba y los más cercanos de su equipo que, desde luego, le echarán muchas porras.

No obstante, hay que reparar en un par de detalles. Morena trató por todos los medios de “bajar” de dicho debate a uno de los moderadores: Manuel López San Martín, porque se atrevió a hablar mal del ex “rockstar” de esta errada y llamada Cuarta Transformación, Hugo López-Gatell, que recién ingresó a Palacio Nacional como asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, con un sueldo mayor al del titular del Ejecutivo.

López San Martín no dijo más que la verdad sobre este siniestro personaje que carga, por su errático proceder, con miles y miles de muertes por la pandemia de Covid 19. Sin embargo y luego de eso, morenistas y rémoras renegaron porque los dos moderadores del debate escogieron las preguntas que la ciudadanía envió. Entonces, acusaron parcialidad.

No es la primera vez que el partido guinda se queja y se lamenta por no tener el control de la situación y el debate del próximo domingo, al parecer, no será la excepción.

Sin embargo, algo más que un detalle vino a suavizar -un poco solamente, ojo- lo que será un encuentro difícil. El video que se viralizó por las redes del hijo de Gálvez Ruiz, Juan Pablo Sánchez Gálvez, en estado inconveniente a las afueras de un antro, insultando al personal del lugar.

Como se sabe, el muchacho tomó una posición coherente y por la misma vía, las redes sociales, renunció a ser la cabeza de las redes de jóvenes de la candidata de “Fuerza y Corazón por México”, quien dijo que si alguien comete un error, se tiene que pagar las consecuencias.

Lo que llamó verdaderamente la atención, es que ni más ni menos que la no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, se solidarizara con Xóchitl Gálvez, deseando que le fuera bien a su hijo. De ahí, se vino una reacción en cadena e inmediatamente, Claudia Sheinbaum hizo lo propio a la voz de “con los hijos, no”, “con los menores de edad y con la familia, no”.

Efectivamente, y como lo aseveró la señora Sheinbaum de Tarriba, esta trascendental carrera presidencial debe abocarse precisamente sólo a quienes están compitiendo, pero lo que no deja de sorprender es que desde Palacio Nacional, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, López Obrador se agarró de eso para, de forma vedada, tratar de tapar que sus hijos, -mayores de edad y muy conscientes de lo que hacen-, son de los que dieron forma y consistencia a la corrupción guinda.

Resulta indignante que el inquilino de Palacio Nacional, trate de justificar, de la forma que sea, el actuar de sus hijos Andy, José Ramón y Bobby. No hay forma, este trío, y está documentado, se han valido de las obras emblemáticas de esta errada y llamada Cuarta Transformación, para llevar a cabo una serie de actos evidentemente corruptos.

Municiones

***Conforme se acerca la fecha del 2 de junio, en la Cámara de Diputados “llueven” las licencias”, sobre todo en Morena y las rémoras que lo acompañan. Así, la han solicitado: Blanca Araceli Narro Sonia Rincón Chanona, Olegaria Carrasco Macías, Marco Rosendo Medina y Armando Corona Arvizu. Igualmente han solicitado licencia Francisco Javier Borrego, Daniel Murguía, Rocío Natali Barrera, Rosa Hernández Espejo, Juan Ángel Bautista Bravo, Irma Juan Carlos, Mónica Herrera, Ana Elizabeth Ayala, Dulce María Corina Villegas, Mario Miguel Carrillo Cubillas, Carlos Sánchez Barrios, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Olga Juliana Elizondo Guerra, Óscar Cantón Zetina y Roberto Ángel Domínguez Rodríguez. ¡Uuuff!, y a propósito de licencias, mucho ruido causó la que solicitó ni más ni menos que el senador Félix Salgado Macedonio. Según él, se va a ayudar en la campaña de la señora Sheinbaum, pero lo cierto es que se va a Guerrero para ver cómo puede sacar a su hija, la gobernadora Evelyn Salgado, del verdadero embrollo en que se ha metido, con todo y que siempre ha estado ausente del cargo. ¿Acaso Salgado Macedonio necesita dar asesoría en persona porque si no, no le sale?

