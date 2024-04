Falla la Fiscalía de CDMX; acusó al fiscal de Morelos de un delito que no existe

Miguel Ángel Rivera

La mañana del lunes 8 de enero, la entonces todavía fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, recibió un fuerte golpe pues no logró ser ratificada en el cargo, luego de que los opositores, PRI y PAN, se unieran para votar en su contra en el llamado Congreso de la Ciudad de México.

En el debate, los legisladores de oposición se quejaron de actos de intimidación por parte de la ahora ex fiscal de la capital. De paso, este asunto ocasionó inclusive divisiones dentro de los partidos, pues el presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, informó que dos de sus diputadas fueron expulsadas del partido, pues ellas votaron a favor de la ratificación de Godoy, contra una decisión de su partido.

No obstante, la que fue su jefa durante los últimos cinco años —lo de la autonomía de la Fiscalía está bien para propaganda— la todavía jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, salió en su defensa, y decidió arroparla en su equipo, al ofrecerle un lugar en el Senado, como compañera de fórmula junto a Omar García Harfuch, quien fue también su complemento en la tarea de perseguir la delincuencia.

En sus redes sociales Sheinbaum Pardo colocó un mensaje donde, sostiene que Ernestina no logró la ratificación por su excelente trabajo como fiscal de la CDMX, donde logró grandes cosas.

“Ernestina Godoy es una mujer honesta, profesional, incorruptible, un ejemplo de cómo se procura la justicia. Tuvo logros importantes en la disminución de delitos de alto impacto, cero tolerancia a feminicidios y una enorme valentía para desenmascarar y hacer justicia en casos de corrupción, como el cartel inmobiliario y la trata de personas”, destacó.

En aquella ocasión, Sheinbaum cumplió como jefa al defender a una figura destacada de su equipo, pero tal vez ahora, convertida ya en candidata presidencial, esa decisión le puede resultar negativa, pues el trabajo de Godoy como fiscal ha sido puesto en evidencia por el Poder Judicial, pero contra lo que se pudiera pensar, el revés no viene del Poder Judicial Federal, al que, como su líder, guía y jefe de campaña, la ex jefa de Gobierno desea transformar. No, la descalificación, llegó desde las filas del Poder Judicial de la misma Ciudad de México.

En efecto, el Poder Judicial de la Ciudad de México decretó el sobreseimiento de la denuncia presentada por la Fiscalía capitalina —en tiempos en que la encabezaba Godoy Ramos— contra el fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara.

En nuestro país es frecuente que el Ministerio Público —en este caso representado por la Fiscalía capitalina—, lo que no es común es que los jueces determinen que la denuncia es inválida porque no existe el delito que se le imputaba al acusado. En otras palabras, el equipo de Godoy Ramos inventó un supuesto crimen (retardo de justicia) con tal de lograr encarcelar al fiscal morelense, contra el cual inclusive promovió su desafuero ante la Cámara de Diputados federal.

Este no es el único revés de la Fiscalía de la CDMX en su persecución del morelense Carmona Gándara. El pasado 14 de febrero, un juez del Estado de México (éste sí del fuero federal) determinó suspender la orden de aprehensión en contra de Uriel Carmona solicitada por la fiscalía capitalina, luego de que en esa misma fecha el Congreso de Morelos decidió rechazar el desafuero aprobado en diciembre pasado por la Cámara de Diputados.

También se intentó aumentar a los supuestos delitos del fiscal morelense el no haber aprobado los exámenes de confianza necesarios para desempeñar ese cargo, pero los jueces tampoco han considerado suficiente elemento para encarcelarlo. Cabe destacar que Carmona asegura que la aprobación de dichas evaluaciones no son un impedimento para que sea fiscal, por lo que se declara inocente.

Ahora a raíz del nuevo fallo del Poder Judicial de la CDMX, el abogado de Carmona, Gabriel Regino, quien fuera subsecretario de seguridad pública de AMLO cuando fue jefe de gobierno capitalino, aseguró que este paso es decisivo y la FGJ capitalina quedó en evidencia por el caso armado contra su representado.

Es de recordar que la acción judicial contra el fiscal morelense se desató a raíz de la muerte de Ariadna Fernanda López una joven de 27 años que fue vista con vida por última vez en la Ciudad de México y su cuerpo fue hallado en una carretera de Morelos.

Contra la presunción de la Fiscalía de la CDM de que se trataba de un feminicidio, los peritos forenses de la Fiscalía de Morelos (FM) determinaron que la infortunada joven murió a consecuencia de una broncoaspiración vinculada con el exceso de ingestión de bebidas alcohólicas.

Según las averiguaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), en el caso investigado por las autoridades de Morelos hubo “inconsistencias”, incluso en una conferencia de prensa de noviembre de 2022 la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó a Uriel Carmona de presuntamente encubrir el feminicidio de la joven.

“Hoy quiero hablar de la impunidad y del encubrimiento de la Fiscalía General de Justicia de la Fiscalía de Morelos en el caso del feminicidio del joven Ariadna (…) incluso trataron de inculpar a la víctima. En este caso es evidente que la Fiscalía de Morelos quiso ocultar el feminicidio de Ariadna”, señaló Sheinbaum en dicha ocasión.

Ayer, el abogado defensor Gabriel Regino recordó que el embate contra Carmona fue “con motivo de intereses políticos y una manipulación ilícita de la investigación”, la Fiscalía capitalina ordenó su detención, generándole, posteriormente, dos acusaciones más, todas las cuales han sido ya superadas gracias a los amparos obtenidos, precisó.

En efecto, en Morelos prevalece la versión de que el fiscal del estado ha sido víctima de venganzas del ex gobernador, y ahora candidato a diputado federal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, hostilidad que fue secundada por sus compañeras de partido, Morena, de la capital del país.

El sobreseimiento de la causa principal dictado este lunes, afirmó Regino, “demuestra de manera contundente e irrefutable” que el fiscal de Morelos “jamás cometió delito alguno, que jamás encubrió ningún feminicidio y que todo obedeció a una desafortunada intención de carácter netamente político”.

Con esta resolución se confirma la libertad absoluta de dicho servidor público y queda en manos de su defensa la realización de acciones en contra de todos quienes participaron en la utilización de las agencias de justicia de forma delictiva, señaló.

No todos los fallos judiciales son contra la llamada Cuarta Transformación.

Así como se cayó el caso contra Uriel Carmona, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación tuvo un fallo favorable de parte del Poder Judicial Federal al que tanto desprecia y trata de someterlo a su control.

En efecto, por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este lunes amparar a la empresa de lácteos Santa Clara, propiedad de FEMSA, contra la Norma Oficial Mexicana de Etiquetado Frontal en sus productos preenvasados.

El ministro ponente Alberto Pérez Dayán argumentó que las reformas que se hicieron a la Ley General de Salud y a la Norma Oficial Mexicana no vulneran la libertad de comercio ya que la medida no inhibe el consumo, sino que informa al consumidor.

Pérez Dayán puntualizó ante sus colegas que la leyenda “Contiene cafeína. Evitar niños” no es discriminatoria al establecerse únicamente para productos con cafeína adicionada, y no para los productos con cafeína natural.

En un comunicado, la Corte destacó que “la empresa promovente, como persona moral, no es titular de los derechos de protección a la salud y a la información de los consumidores, además de que promovió el amparo no como consumidora, sino como productora y comercializadora. Por tanto, no puede exigir que, para la expedición de los artículos señalados, se requiriera una motivación reforzada.

Los ministros también consideraron que el etiquetado “es una medida constitucionalmente válida, que tiene por objetivos: a) proporcionar información sobre el contenido de productos asociado a factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades como diabetes e hipertensión; b) proteger los derechos a la salud, a la alimentación nutritiva, a la protección de los derechos del consumidor y el interés superior del menor”.

