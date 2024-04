Jorge Blanco se integra al gran elenco de Vaselina

Regresa con energía al colegio

Ofrecerá funciones a partir del 10 de mayo en el teatro CCT1

Mitzi Fernández

Vaselina sigue en cartelera con éxito y ahora contará con un nuevo integrante, Jorge Blanco quien continúa sumando éxitos a su carrera actoral ahora interpretando a Memo dentro de esta icónica historia de amor, música y diversión.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el actor Jorge Blanco nos contó “me siento muy contento y emocionado porque ya tenía muchas ganas de regresar al teatro musical, me tiene muy loco, pues tiene mucha magia y energía, además regresar a mi país me encanta “.

Asegura que había visto otras producciones de la obra, así como esta y que quedó encantado. Y la manera en que llegó esta oportunidad de presentar a Memo en Vaselina le llegó de una manera muy casual y curiosa “yo estaba grabando un podcast con mi amigo Jerry Velázquez cuando le hablaron por que conocían su trabajo, pero como él no podía, fue quien me recomendó y con gusto dije que sí”.

Jorge ya ha ensayado el papel, aunque por las apretadas agendas de sus compañeros no los ha conocido a todos ni ha podido ensayar con el elenco completo, lo que cree que será un buen desafío para superar “he ensayado muchas veces imaginando todo el movimiento que habrá detrás y al rededor mío, pero lo que me encanta del teatro es esa parte de que todo puede pasar, está padre este desafío porque aparte es la primera vez que me incluyo a un proyecto que ya había comenzado”.

Memo y Jorge al parecer llegaron a tener más similitudes de lo que el actor esperaba “Memo es un personaje muy bonito pues es el típico del grupo que intenta ser cool, pero no le sale, es ingenuo muy tímido, aunque intente parecer que no y encuentra la seguridad en su música y me identifico un montón, pues he trabajado mucho, soy muy tímido, me veía en la tele y decía ‘ay no…’ y justo en el arte, en la música, es en lo que encuentro seguridad de verme y sentirme mejor”.

A muy pocos días de estrenar Jorge se encuentra preparado, pero con poco de nervios y emoción “las escenas donde me siento más nervioso son en donde estamos casi todos en el escenario pues es un monedero de todo, quiero decirles a mis compañeros ‘oye por favor si me ves perdido jálame’, será algo muy divertido, además creo que el teatro te vuelves adicto al caos y a resolver al momento” afirmó entre risas.

También está la parte de emoción pues asegura que la escena en la que Memo canta lo tiene ilusionado “siento que la canción es muy bonita y una parte en la que el público se emociona y Memo puede explayarse”.

Terminó afirmando que está muy agradecido de tener la preparación antes de estar en el teatro y que eso le ha permitido llegar a esta gran producción, “me siento orgulloso y agradecido voy a echarle todas las ganas para este personaje, estoy preparado y muy emocionado. Vengan a ver la obra es una historia lindísima y seas la generación que seas la disfrutarás.

El estreno de este integrante será el 20 de abril en Veracruz después el 27 en Mérida y a partir del 10 de mayo estará 4 semanas en la Cuidad de México en el Centro Cultural Teatro 1.

Puedes adquirir tus boletos en la taquilla del recinto o en la página www.ticketmaster.com