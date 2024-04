Sheinbaum, incómoda ante la CEM

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Y luego por qué la regañan en Palacio Nacional

El encuentro de las y el candidato presidencial con los obispos en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) finalmente se dio y aunque por razones obvias estas reuniones se dieron por separado, especialmente en el caso de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, hubo algunas cuestiones que, por ejemplo, le incomodaron mucho a la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Primero y así como para mostrarse empática con los hombres de sotana, la morenista dio a conocer su deseo de mantener buenas relaciones con las iglesias, en especial con la católica, “con quien tiene muchas coincidencias, especialmente con el pensamiento del Papa Francisco”. ¿Será?

Cómo olvidar aquella ocasión en que la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se presentó en un recorrido por Iztapalapa enfundada en una falda con un bordado precisamente de la Virgen de Guadalupe.

¡Qué curioso! En esa ocasión, la ex jefa del Gobierno capitalino también trató de vender la imagen de que es un encanto, tierna y hasta compasiva, pero al parecer, mucho que digamos no le funcionó ya que el bordado de la Virgen Morena, se convirtió en una propaganda que hacía ella del partido que formó y encabeza ni más ni menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Todo indica que la idea era que Morena permeara en el ánimo de la ciudadanía, pero Sheinbaum, definitivamente, no fue el mejor vehículo para lograrlo.

Hace dos años, la ahora candidata presidencial guinda mandaba el mensaje de que México estaba listo para que una mujer ascendiera a la Presidencia de la República y que esa, tenía que ser ella. Aunque claro, ahora sale en todos sus “spots” con aquello de que “no llego yo, llegamos todas”.

Por otra parte, y regresando al 2024, a Claudia Sheinbaum no le cayó nada bien que los obispos le manifestaran sus profundas preocupaciones por la inseguridad y la violencia que permea a lo largo y ancho del territorio mexicano y menos todavía que le recordaran que la estrategia de esta errada y llamada Cuarta Transformación en la materia ha resultado ser un rotundo fracaso.

Y luego por qué en Palacio Nacional regañan a la ex jefa del gobierno capitalino. Si en el debate del pasado fin de semana, no supo, o no quiso promocionar los muchos “logros” y magnas obras de López Obrador, todo indica que ante la Conferencia del Episcopado Mexicano, tampoco lo pudo hacer y mucho trabajo le costó que se mantuviera ese clima de “apertura y cordialidad” que la CEM indicó, mediante un comunicado, con que se desenvolvió dicha reunión.

Con razón en muchos de sus actos de campaña, la señora Sheinbaum de Tarriba no acepta preguntas.

Municiones

*** Senadoras y senadores de la oposición presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una ampliación a la denuncia entregada el pasado 3 de abril, por el presunto financiamiento ilegal a las campañas de Morena mediante un esquema de “huachicoleo fiscal” y para que se ejerzan los procedimientos legales en contra de quienes resulten responsables. Asimismo, solicitaron una mesa de trabajo con los secretarios de Energía y Hacienda, así como con los titulares del SAT, Aduanas y Pemex para analizar el amplio diferencial que existe entre las cifras de importación de gasolinas de Estados Unidos y las de México, lo que eventualmente podría significar la evasión de millones de pesos en IEPS a la importación de combustible, también conocido como “huachicol fiscal”. Además, se tiene contemplado abordar la investigación periodística en la cual se expone que dos buques tanque han estado descargando en el puerto de Altamira, Tamaulipas de manera irregular, grandes cantidades de combustible, directamente a pipas, sin medidas de seguridad y contabilidad adecuadas, lo que podría ser un caso concreto de “huachicol fiscal”. En el Punto de Acuerdo se detalla que hay un diferencial de 93 mil 560 millones de litros de gasolina importada a México desde los Estados Unidos, esto entre las cifras del Gobierno estadounidense y las aduanas mexicanas.

*** Y hablando de finanzas y huachicoleros, cada día se le descompone más a Claudia Sheinbaum vender su imagen de encantadora. Prueba de ello es que ayer, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, señaló que la abanderada presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, le mintió a millones de mexicanos en el debate del INE del pasado fin de semana porque, “sabemos que su familia tiene cuentas en paraísos fiscales. Mediante un video mostrado desde la tribuna parlamentaria, la senadora López Rabadán evidenció la negativa de la señora Sheinbaum de Tarriba durante el debate presidencial, al momento en que su opositora, Xóchitl Gálvez, le preguntó sobre la información de los “Panama papers”, donde su familia tiene tres empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos, misma información que negó y un día posterior en una entrevista aceptó que esa cuenta era de su abuelita y la heredó “principalmente a su tía”. No, pues sí. Total que duro y a la cabeza se lanzó la senadora panista: “Son una vergüenza ética”, dijo e indicó que “sin lugar a dudas, México tiene que saber cuánto dinero de la familia Sheinbaum hay en paraísos fiscales; México tiene que saber cuánto dinero hay en aquel esquema de evasión de impuestos de la señora que quiere continuar “un segundo piso de la corrupción”. Y agregó a sus cuestionamientos: “¿Por qué la candidata mentirosa Claudia Sheinbaum tiene dinero fuera del país?, ¿es dinero turbio?, ¿es dinero ilegal?, ¿no quiere pagar impuestos?, ¿por qué le mintió a México?, ¿por qué es capaz de mentir en frente de millones de mexicanos?”.

*** Por tres votos a favor y uno en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral regresó a Santiago Nieto la candidatura por Morena para competir por Querétaro al Senado. Vaya que sudó y pasó angustias el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sin embargo, en una parte de la sentencia del Tribunal se estableció: “Además, es un hecho no controvertido que el nacimiento del recurrente fue registrado en la entidad federativa. El requisito constitucional prevé ser originario de la entidad federativa no haber nacido en ésta, por lo que se trata de un concepto más amplio que debe ser interpretado de manera que potencialice el ejercicio de los derechos fundamentales involucrados”.

