¿AMLO, arrepentido de Claudia?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El presidente Andrés Manuel López Obrador está muy enojado con Claudia Sheinbaum.

Públicamente, AMLO, ayer, sumamente irritado, reconoció que ella no lo defendió durante el debate. El uso del recurso de la evasión —tan elogiado por columnistas y analistas— con que la ex jefa de Gobierno resbaló críticas y reclamos en ese debate, al grado de darla como “ganadora” por eludir y no responder, menos defenderse de los embates, fue severamente cuestionado por el mandatario.

“… en toda la narrativa del debate, ¡en toda la narrativa del debate! (elevó la voz con un gesto duro y con su índice derecho apuntando al cielo), si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación, toda la narrativa del debate fue eso, no reconocer absolutamente nada. Es la narrativa de Televisa, y de Azteca, y del Reforma, y de El Universal, lo que utilizaron para hacer las preguntas en el debate con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer.

“Y ‘¡qué mal estamos en salud!’ sin reconocer absolutamente nada; ‘qué mal en educación!, ¡qué mal en todo’. Aun así, aun así, no pudieron dejar mal —yo no estoy hablando de partido— lo que se ha hecho en el combate a la corrupción.

“No fueron capaces de hacer distinciones, todo fue a tabla rasa, las preguntas. Recuerdo una de Denise: ‘¿Cómo hacerle para enfrentar la gran corrupción que persiste, que viene desde no sé qué gobierno, pero ahí está?’, como si nosotros fuésemos iguales, si no nos hubiésemos dedicado por completo a desterrar la corrupción.

“¿Cómo no vamos a ser distintos? Aquí me pasaría poniendo ejemplos. Ojalá y Denise logre hacer un análisis para diferenciar. Ahora, por ejemplo, Denise, ya no se condonan impuestos, ya no se le condonan impuestos a Televisa ni a ninguna empresa, que eran las predilectas del régimen. ¡Cómo vamos a ser iguales!”

Su alegato desde Palacio añoraba poder haber sido el del INE. Era decir sin explicitarlo -porque no hacía falta- que, si él hubiera estado en el lugar de Claudia, habría hecho una puntual defensa de su 4T y gobierno.

Estrategia incorrecta

Durante el primer debate de presidenciables 2024 hubo 17 cuestionamientos que Sheinbaum inexpresiva simplemente evadió. Hoy queda claro que a AMLO le hubiera gustado escuchar que Claudia Sheinbaum diera una batalla para defenderlo punto a punto. Ni qué decir que al Presidente le hubiera gustado ver a su discípula defender a sus hijos, y decir que José Ramón, Andy, Bobby no son corruptos. Y no guardar silencio cuando los acusaron para confirmar la premisa de que quien calla otorga.

Tan sabía Sheinbaum que había fallado ante AMLO, que lo primero que dijo al concluir el debate, apenas al salir, en la explanada del INE, que quedaron algunas cosas por responder, que contestaría en las redes sociales, particularmente de Morena. Era consciente de que no había defendido al Presidente. Y eso le hizo crisis al mandatario.

Por varias vías, La jornada, una de ellas, AMLO le envió avisos. En La Rayuela una frase lo dice todo: “¡Claro que tengo padre!, sostenía la adorada mano: Si no, ¿cómo estaría yo aquí?”.

La cosa no quedó ahí. El enojo es grande y profundo. Y un día después en el mismo espacio, AMLO -¿quién más?- le dijo: “Fue tanta la preocupación por ganar la batalla, que se olvidaron de los logros conseguidos por un fuerte liderazgo y muchos y leales profesionales, ¡qué vaya, que los hubo!”.

Encabronado es poco. Podríamos decir que está decepcionado.

Claudia respondió tímidamente: “Defendimos con el corazón, con el pensamiento, con el alma, la cuarta transformación de la vida pública, que es el proyecto del pueblo de México”.

No era cierto. No defendió nada.

Empate en desaparición de Poderes

Por 14 votos la Comisión de Gobernación del Senado, encabezada por la tabasqueña Mónica Fernández, desechó las peticiones para desaparecer los poderes en los estados de Guerrero, Guanajuato y Campeche.

Con esta decisión se diluye el conflicto y la confrontación entre las fracciones del oficialismo y la oposición que exigían estos procesos.

Homenaje en vida a Augusto Gómez Villanueva

A sus 95 años de edad, el diputado priista Augusto Gómez Villanueva, no sólo es el legislador con más años, sino el decano en el Congreso y el político que ha ocupado quizá el mayor número de cargos relevantes y posiciones en la política mexicana.

Para comenzar fue uno de los 4 o 5 aspirantes presidenciales en la contienda del 1976 para relevar a Luis Echeverría. El aguascalentense era entonces titular de la Reforma Agraria y uno de los líderes del sector campesino del PRI. Al final, José López Portillo fue el ganador en ese trance y Gómez Villanueva fue a la dorada y nada despreciable embajada de México en Roma. A partir de entonces ha sido 6 veces diputado federal y varias más senador.

Ayer, su fracción encabezada por la presidenta de los diputados, la neolonesa Marcela Guerra, el coordinador de los diputados del tricolor el ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y el líder nacional del PRI, el ex gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, se le rindió un emotivo reconocimiento y se develó una placa en su honor.

Las finanzas mexicanas inmejorables: Banco de México

Bajo la conducción de Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, el senador Ernesto Pérez, presidente de la Comisión de Hacienda abrió la comparecencia de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, quien aseguró que se tiene previsto que la inflación, general y subyacente, disminuyan, pero para ello se requiere continuar con un manejo responsable y prudente de la política monetaria, además de que la estabilidad del sistema financiero mexicano ha mostrado fortaleza y resiliencia.

Recordó que, en los últimos años, el mundo ha enfrentado presiones inflacionarias de una severidad y diversidad que no se veían en décadas, pues entre 2021 y 2022, la inflación en México y en el mundo registró una marcada tendencia ascendente, debido a la emergencia sanitaria y posteriormente al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Ante este repunte significativo de la inflación, dijo, la respuesta oportuna y contundente del Banco de México evitó efectos de segundo orden en la formación de precios, así como un eventual “desanclaje” de las expectativas.

