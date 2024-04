Garantiza el ISSEMYM pago de pensiones a sus jubilados

Desmiente suspensión

El Instituto reafirma su compromiso de velar por las prestaciones y derechos de sus derechohabientes

Toluca, Estado de México.— El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) garantiza el pago de pensiones a jubilados, y desmiente la “suspensión de pago de pensiones” que señalan en dos portales de internet: elimparcial.com y laverdadnoticias. com. Se trata de un texto no oficial, con datos no verificados, que circuló ayer, la información vertida en dichos portales puede causar una afectación a más de 78 mil pensionados y pensionistas que este organismo atiende, quienes han recibido puntualmente el pago de su pensión, y lo seguirán recibiendo.

Asimismo, el ISSEMYM puntualiza que la dispersión de esta prestación se realiza a través de las instituciones bancarias elegidas por los usuarios.

Los pensionados y pensionistas pueden consultar el calendario de pagos del año en curso, en el sitio oficial www.issemym.gob.mx; además, a través de este portal se pueden descargar los comprobantes electrónicos de pago quincenales, y con ello garantizar su registro de supervivencia.

El Instituto reafirma su compromiso de velar por las prestaciones y derechos de sus afiliados, como lo establece la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, con el objeto de preservar su salud y garantizar un retiro digno.