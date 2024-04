Sebastián Martingaste plasma su vida en su tema “Cada vez”

Regreso a lo grande

Un artista completo y diverso, que siempre se atreve a hacer cosas diferentes

Esta canción fue una selección de entre 10 temas, todos con un gran potencial para convertirse en éxito asegurado, pues luego de tres años de que Sebastián Martingaste se dedicó a preparar a otros artistas en proceso, pero sobre todo a crear un proyecto a la altura de lo que tiene acostumbrados a sus miles de seguidores, es así como surge “Cada vez”, segundo sencillo del material que irá presentando en los próximos meses.

Cabe mencionar que Martingaste es un artista completo y diverso, por lo que siempre se ha atrevido a hacer cosas diferentes, tal es el caso de la inclusión de géneros como el reguetón, el pop, el dance y, desde luego, las baladas. “Sin lugar a dudas mi intención es adaptarme a lo nuevo, sin perder mi esencia y llevar la combinación de nuevos sonidos y música a todo el público”, comentó el cantante.

“Es importante señalar que esta canción habla sobre lo que he vivido en estos años recientes, en los que desde luego que no he dejado la música, pero la he tratado desde otro punto, como preparar nuevos artistas, por ejemplo. Entre otras cosas para mi es importante que todos los temas sean inéditos y más aún que sean vivencias propias”.

“No soy una persona a la que le guste abrir su corazón, aunque soy artista, pero esta vez es diferente; hoy si les puedo asegurar que hablo sobre todo lo que me guardé y no había podido decirle a nadie. No soy muy demostrativo, pero si muy sensible y mi música, nuestra música hoy es la vía para desahogarme”.

El productor y dirección es Tommy Ruiz, a quien invitó a participar en este proyecto y trajo desde Colombia, pese a todo el trabajo que tiene este gran músico. Recordemos que ha sido ganador de Grammy`s Latinos y ha estado nominado a los estadounidenses; también tiene el honor de haber trabajado con grandes de la industria, como Marc Anthony y Emilio Estefan.

“Yo soy el más feliz de trabajar en un proyecto donde el artista principal, en este caso Sebastián es dedicado, talentoso, disciplinado y muy respetuoso con su público. No tengo la menor duda de que la gente disfrutará de canciones universales hechas desde el corazón”, dijo Tommy Ruiz.

Mientras Sebastián añadió “Venimos con un estilo totalmente rejuvenecido, innovador; algo que será un antes y un después; estamos cantando géneros de moda, pero con letras inteligentes, respetuosas y sobre todo, sin ofender a nadie, mucho menos a las mujeres. Las letras expresan amor, demuestran un mensaje importante, eso si, bien cantadas, con matices únicos que no se parecen a nada, por lo menos de lo que hay aquí en México”.

