Funcionarios de la alcaldía Benito Juárez del Cártel Inmobiliario

Crucigrama

Víctor Manuel Jácome

H O R I Z O N T A L E S :

1.- Como dice el título del Politigrama el gobierno de la Ciudad de México envió reformas al Código Penal al Congreso local para tipificar los actos de corrupción inmobiliaria como delitos, y darles a los funcionarios públicos vinculados, de 10 a 20 años de prisión, de acuerdo con Martí Batres Guadarrama, actual jefe de gobierno.

2.- Siglas del organismo que lidera Marko Cortés y cuyos integrantes de ese partido que integraban a los empleados y funcionarios de la alcaldía Benito Juárez y formaban parte de los actos de corrupción que se realizaban en esa demarcación.

3.- Nombre y apellidos del alcalde de la Benito Juárez del 2006 a 2018 antecesor de Santiago Taboada y que el expediente de la fiscalía provocó el encarcelamiento de ese peso pesado del panismo capitalino.

8.- Iniciales de Irene Ramírez.

10.- Nombre del otro cómplice a quien un tribunal colegiado otorgó un amparo al ex director de Obras y Desarrollo Urbano de la Benito Juárez, contra el auto de vinculación a proceso que se le dictó por el delito de asociación delictuosa. Las autoridades capitalinas lo acusan por su participación en el delito de enriquecimiento ilícito, por la construcción de inmuebles en esa demarcación. Él fue el responsable de la edificación desmedida de inmuebles en esa alcaldía y era dueño de varias compañías constructoras.

11.- Nombre y apellido del alcalde que aun sabiéndose de las tranzas que cometían los panistas con el Cártel Inmobiliario en esa alcaldía los ciudadanos incrédulos volvieron a votar por el candidato panista.

14.- Iniciales de Thelma Vega.

17.- Iniciales de Alma Eras.

19.- Iniciales de don Benito Juárez que si volviera a nacer se volvería a morir del coraje que su nombre se haya usado en una alcandía con empleados y funcionarios panistas corruptos.

31.- Iniciales de Bárbara Meraz.

23.- Iniciales de

25.- Nombre de otro personaje panista involucrado con el Cártel Inmobiliario que sigue prófugo el ex director de Desarrollo Urbano de la alcaldía Benito Juárez, que faltó a una audiencia para comparecer de forma voluntaria por lo que una vez más fue declarado prófugo de la justicia.

27.- Iniciales de Jorge Ramírez.

28.- Nombre de la Fiscalía de la CDMX dio a conocer que era el ex subdirector de servicios generales de la alcaldía Benito Juárez fue sentenciado de estar relacionado con casos de corrupción inmobiliaria.

29.- Iniciales de Laura Peña.

30.- Carta de la baraja con la que se siente protegido y alejado del Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez, Santiago Taboada que hasta se enlistó para competir en las elecciones del 2024 por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

31.- Iniciales de Israel Durán.

32.- Iniciales de David Canales.

34.- Nombre y apellido del otro cómplice del Cártel Inmobiliario el ex director General Jurídico y de Gobierno de la alcaldía Benito Juárez, se declaró culpable de enriquecimiento ilícito donde era funcionario de la de esa demarcación de 2009 a 2016, aceptó su responsabilidad en la red de corrupción del sector de bienes raíces denominada Cártel Inmobiliario.

35.- Iniciales de Alicia Luna.

36.- Iniciales de Alicia Rolando.

37.- Carta de la baraja con la que se compara la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por haber descubierto el Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez.

38.- Nombre del otro cómplice que se le señala como presunto inocente y como tal se le tratará él era un servidor público adscrito a la Dirección de Planeación, Desarrollo y Planeación de la alcandía Benito Juárez.

40.- Iniciales de Irma Durán.

41.- Nombre de la otra cómplice que se le señala como inocente y será tratada así en todas las etapas del proceso, ella era pareja sentimental de Cesar “N” y fungía como gestora y enlace de él.

47.- Iniciales de Carmen Ordorica.

48.- Nombre y apellido del otro cómplice y la Fiscalía de la CDMX dio a conocer que este ex contralor interno fue sentenciado al estar relacionados con casos de corrupción inmobiliaria.

49.- Nombre del otro cómplice que, en su calidad de propietario, fingió ser ingeniero y director Responsable de Obra, construyó 55 departamentos y un nivel extra para un penthouse, cuando sólo debía tener 11 departamentos y siete niveles, por lo que intervino la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial.

50.- Iniciales de Gloria Cebada.

52.- Iniciales de Alba Vázquez.

54.- Iniciales de Aura Andorra.

57.- Iniciales Natalia Fernández.

58.- Iniciales de Rubén Iris.

59.- Nombre y apellido de la otra cómplice del Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez y es la ex directora general de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos en Benito Juárez de 2019 a 2022, presuntamente relacionada con la red de corrupción inmobiliaria en la demarcación, salió libre desde julio del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, luego de que obtuvo un amparo de un juez.

62.- Nombre y apellidos de la otra cómplice que fue detenida en Querétaro por su presunta relación con una red de corrupción en el sector inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, de la que su hermano fue jefe delegacional.

64.- Iniciales de Ernesto Quiroz.

65.- Iniciales de Corina Nápoles.

66.- Iniciales de Víctor Popeye.

67.- Iniciales de Israel Oros Antúnez.

69.- Otro cómplice el ex subdirector de Servicios Generales de la alcaldía Benito Juárez y está acusado de los delitos de uso ilegal de atribuciones, facultades cometidas por servidores públicos y asociación delictuosa.

72.- Iniciales de Onorio Nápoles.

73.- Iniciales de Sara Antulio.

80.- Nombre y apellido del otro cómplice ex director general de Planeación y Participación Ciudadana de la alcaldía Benito Juárez y hermano de Luis Alberto, habría participado en solicitar dinero a empresarios para llevar a cabo obras y permisos de la alcaldía.

81.- Carta de la baraja con la que se comparan los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ampara cuanto delincuente de camisa y corbata deja libre con sus decisiones.

V E R T I C A L E S:

2.- Iniciales de Perla Rojas Treviño.

4.- Tulio Retana.

5.- Imelda Esteban.

6.- Antonio Noriega.

7.- Napoleón Escorsa.

9.- Iniciales de la candidata presidencial que de la coalición PRIANRD promovida por Claudio X. González.

12.- Siglas del organismo político que lidera Karen Castrejón Trujillo y que va en equipo con el PT y Morena.

13.- Iniciales del ex presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994, nacionalizado español que favoreció en su mandato una privatización masiva de empresas paraestatales, incluida la banca. Y el dinero nadie supo dónde quedó.

15.- Siglas del organismo político que lidera Alberto Anaya y que va en equipo con el PVEM y Morena.

16.- Carta invertida de la baraja con la que se identifica a Carlos Salinas de Gortari por haber vendido la mayoría de las empresas paraestatales y aleccionar a los demás presidentes a que hicieran lo mismo con las empresas que no alcanzó a vender.

18.- Iniciales invertidas de candidato presidencial del Movimiento Ciudadano.

20.- Iniciales del ex presidente de México del 1 de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982. En aquel tiempo, los mandatarios emanados de su partido escogían personalmente a su sucesor, y José López Portillo fue la opción del presidente Luis Echeverría, de nuevo haciendo valer su añeja amistad y rompiendo también con los pronósticos de que el secretario de Gobernación era el elegido natural, quedándose en el camino Mario Moya Palencia.

22.- Iniciales del ex presidente de México del 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre de 2000. Fue el último de los presidentes emanados del PRI que desde 1929, junto a sus partidos antecesores, había ocupado ininterrumpidamente la Presidencia por 71 años. Se le recuerda por el Fobaproa que defendió a los banqueros haciendo de su deuda y convirtiéndola en deuda pública del gobierno.

24.- Siglas del organismo político que lidera Jesús Zambrano Grijalva que se unió al PAN y PRD para no seguir perdiendo lugares políticos em el país. Por lo que lo convenció Claudio X. González para participar.

26.- Olivia Abundio.

33.- Iniciales de la candidata a la Presidencia de la República de Morena, PT y Verde Ecologista que lleva una impresionante ventaja sobre sus competidores.

36.- Ernesto Murat Extremo.

41.- Emir Islas.

42.- Lorena Zeta.

43.- Violeta Maduro.

44.- Ignacio Azuara.

45.- Alfonso Emir.

46.- Siglas del organismo político que lidera Alejandro Moreno que se unió al PAN y al PRD convencido por Claudio X. González que le promete recuperar el poder.

51.- Iniciales invertidas del ex presidente de México desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012, después de una campaña acalorada y un proceso electoral controvertido, los resultados oficiales del IFE le dieron a Felipe Calderón una pequeña ventaja (menos del 1% del total de votos) por encima del candidato del PRD Andrés Manuel López Obrador. Se le recuerda por en vez de hacer una refinería solo construyó una millonaria barda en Hidalgo. Y su guerra contra el narco, que más bien fue una componenda.

52.- Acrónimo del organismo político invertido que lidera Mario Delgado que va en equipo con el PT y el PVEM a la Presidencia de la República y a varias gubernaturas.

53.- Iniciales del ex presidente de México desde el 1 de diciembre de 2000 hasta el 30 de noviembre de 2006. Fue el primer presidente panista no emanado del PRI o sus antecesores desde 1929, lo que significó en una alternancia política que no se había dado en 71 años. Y le falló a todos los que votamos por él.

55.- Carta invertida de la baraja con la que los panistas ven a sus ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón y hasta creen que el PAN va a llegar a la Presidencia de la República en el 2024 como les hace creen el empresario Claudio X. González.

56.- Carta invertida de la baraja con la que se identifican los últimos ex presidentes priistas Ernesto Zedillo Ponce de León y Enrique Peña Nieto y hasta creen que el PRI va a llegar a la Presidencia de la República este 2024 como les hace creen el empresario Claudio X. González.

60.- Delia Elena Luna.

61.- Abundio Esteban Reyes.

63.- Iniciales del ex presidente de México desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018. Las evaluaciones históricas y las tasas de aprobación de su presidencia han sido en su mayoría negativas. Los detractores destacan una serie de políticas fallidas y una presencia pública tensa. Dejó el cargo con una tasa de aprobación de solo el 18% y un 77% de desaprobación. Peña Nieto es visto como uno de los ex presidentes más controvertidos y menos populares en la historia.

69.- Carta de la baraja con la que los morenistas, petistas y verde ecologistas ven a su candidata a la Presidencia de la República con posibilidades de relevar al presidente López Obrador en las elecciones del 2024.

70.- Alondra López Torres.

71.- Othón Medina Herdez.

74.- Esteban Cárdenas.

75.- Nina Índigo.

76.- Diego Reyna.

77.- Olegario Hernández.

78.- Zoila Ezquerra.

79.- Álvaro Ortega.